Nächster Corona-Fall beim FC Bayern – Freitagsspiel steht auf der Kippe

Der FC Bayern hat ein Corona-Problem: Acht Spieler sind derzeit wegen einer Infektion nicht einsatzfähig. Wie es um das Spiel gegen Mönchengladbach steht.

Der FC Bayern München meldet einen neuen Corona-Fall in seinem Bundesliga-Team. Der kanadische Fußball-Nationalspieler Alphonso Davies wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Herbstmeister am Mittwoch mitteilte. "Es geht ihm gut, er befindet sich in häuslicher Isolation", berichtete der Rekordmeister.

Davies fällt damit ebenfalls für den Bundesliga-Rückrundenauftakt des FC Bayern an diesem Freitag gegen Borussia Mönchengladbach aus. Offen ist, ob der positive Test von Davies Quarantäne-Auswirkungen auf das Team haben könnte. Der Abwehrspieler hatte nach dem Weihnachtsurlaub seit Wochenbeginn mit seinen Kollegen in München trainiert. Damit steht die Partie Bayern gegen Gladbach endgültig auf der Kippe.

FC Bayern bestätigt Absage-Diskussion um Spiel gegen Mönchengladbach mit der DFL

Der FC Bayern hatte bereits vor Davies' positivem Test mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) eine Verlegung des Heimspiels gegen Borussia Mönchengladbach erörtert. Das bestätigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben aktuell zehn Feldspieler und zwei Torhüter. Deshalb machen wir uns Gedanken, wie wir das Spiel bestreiten können und haben die Situation mit der DFL diskutiert", sagte Salihamidzic.

Eine Verlegung des für diesen Freitag (20.30 Uhr) angesetzten Rückrundenauftaktes der Bundesliga scheint es aber wohl nicht zu geben. "Es gibt dazu ein Regelwerk, an das wir uns wie alle anderen auch halten werden", bemerkte Salihamidzic zur DFL-Spielordnung in der Corona-Pandemie. "Es sieht so aus, dass wir spielen, und dann werden wir auch in das Spiel gehen, um es zu gewinnen", bemerkte Bayerns Sportvorstand.

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hatte zuvor bei einer Pressekonferenz der Borussia berichtet, dass die Münchner das Spiel "gerne absetzen würden". Er habe mit der DFL und auch mit Kollege Salihamidzic in der Sache Kontakt gehabt. "Das ist nicht unsere Thematik", sagte Eberl. Die Borussia hat ebenfalls vier Corona-Fälle, will aber antreten. "Die Bundesliga entscheidet letztendlich, ob das Spiel stattfindet oder nicht", sagte Gladbachs Coach Adi Hütter.

Spielabsage wegen Corona? Diese Regeln gelten in der Bundesliga

Laut DFL-Spielordnung müssen mindestens 15 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler zur Verfügung stehen. Zu diesen 15 Akteuren müssen neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart, zählen. Auch gesperrte oder verletzte Akteure werden dabei mitgezählt.

Am Mittwoch hatte Trainer Julian Nagelsmann in München zehn gesunde Feldspieler und drei Torhüter im Mannschaftstraining. Es fehlten die Nationalspieler Leon Goretzka, der nach Kniebeschwerden individuell trainiert, sowie Abwehrspieler Niklas Süle. "Leon Goretzka hat seit fünf Wochen nicht gespielt. Bei Niklas Süle wissen wir auch nicht, ob er spielen könnte. Er hat Rückenprobleme", berichtete Salihamidzic.