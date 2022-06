Neuer Hertha-Trainer steht fest: Schwarz übernimmt den Haupstadt-Klub

Sandro Schwarz soll Hertha BSC zur kommenden Saison wieder in die Erfolgsspur finden. Der Bundesligist gab die Verpflichtung des Trainers bekannt.

Hertha BSC hat einen neuen Trainer vorgestellt: Sandro Schwarz wird bei dem Bundesligisten aus der Hauptstadt in Zukunft an der Seitenlinie stehen. Das bestätigte der Klub am Donnerstagmorgen. Der 43-Jährige hat in Berlin einen Zweijahresvertrag bis 2024 unterzeichnet.

Schwarz erhielt Freigabe von Dynamo Moskau

Bis Dienstag hatte Schwarz noch in der russischen Hauptstadt Moskau gelebt. Dort trainierte er Dynamo Moskau und erhielt von dem Klub erst am Sonntagabend die Freigabe. Am Dienstagabend landete er nach einem Flug über Istanbul in Frankfurt. Hier soll er am Mittwoch dann Hertha-Manager Fredi Bobic getroffen haben – und dann ging offensichtlich alles ganz schnell. Wohl noch am selben Tag stimmten die Gremien des Hauptstadtklubs einer Verpflichtung des Coaches zu.

"Bei der Suche nach einem neuen Trainer für Hertha BSC standen für mich neben den fachlichen Qualitäten auch Begeisterungsfähigkeit, Leidenschaft und Emotionalität im Blickpunkt. Das alles hat Sandro in seiner Zeit beim FSV Mainz 05 und auch bei Dynamo Moskau gezeigt", freut sich Bobic über den Deal: "Sandro kann mit seiner Persönlichkeit, der aktiven und vorwärts gewandten Art Fußball spielen zu lassen, eine Bindung zwischen grünem Rasen und dem Umfeld schaffen. Das ist das, was wir bei Hertha BSC brauchen."

Video: dpa

Hertha BSC entging knapp dem Abstieg aus der Bundesliga

Für Schwarz geht es nun zunächst in den Urlaub, ehe er am 20. Juni offiziell in Berlin vorgestellt wird. Er ist bereits heiß auf seine neue Aufgabe: "Ich habe mit Fredi Bobic einige sehr gute und intensive Gespräche geführt. In aller Offenheit und Klarheit, die es braucht. Ich habe große Lust darauf, den Neustart bei Hertha BSC mitzugestalten. Der Verein hat eine schwierige Zeit hinter sich. Das mit Arbeit, Freude und viel Energie zum Positiven zu wandeln, darauf freue ich mich jetzt total."

Schwarz wird Co-Trainer Volkan Bulut mit nach Berlin nehmen. Ein weiterer Co-Trainer soll noch verkündet werden. Auf das Trainerteam kommt keine leichte Aufgabe zu. Die Hertha entging in der vergangenen Saison nur denkbar knapp dem Abstieg aus der Bundesliga, konnte sich erst mit einem 2:0-Sieg im Relegations-Rückspiel beim Hamburger SV retten. Den eigenen Ansprüchen hinkt die alte Dame des deutschen Fußballs seit Jahren hinterher.

