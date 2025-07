Der Dino ist zurück – aber bleibt er auch

Die Euphorie nach dem Aufstieg war gewaltig, tagelang wurde an der Elbe gefeiert. Vieles wurde aber auch kaschiert, denn der Hamburger SV war keineswegs das Überflieger-Team der Zweiten Liga. Die Dramaturgie für die Bundesliga hätte nicht besser sein können: Nach dem Auftakt in Gladbach kommt es am 29. August zum Stadtderby gegen St. Pauli. Freitagabend. Flutlicht. Mehr geht nicht.

Ist der HSV reif für die Bundesliga? Das ist die Frage, die derzeit noch niemand beim HSV beantworten mag. Gleich nach dem Aufstieg hatte es die Antwort vom Vorstandschef Stefan Kuntz gegeben: „Mit unseren Laufdaten würden wir abgeschlagen auf Platz 18 der Bundesliga liegen.“ Deshalb hat der HSV auf dem Transfermarkt vor allem Spieler gesucht und gefunden, die läuferisch und kämpferisch Bundesligareife mitbringen sollen. Gleichzeitig versuchten die Verantwortlichen, die Euphorie nach dem Aufstieg in eine neue Richtung zu leiten. Das Bekenntnis: „Wir sind der HSV“ soll nicht mehr als Leitmotiv stehen. „Demütig“ und „bodenständig“ – das sind die neuen Tugenden, die Stefan Kuntz gerne gebraucht.

Welche Ziele setzt sich der HSV? Klassenerhalt. Mannschaft und Fans sollen auf einen Abstiegskampf eingestellt werden und nicht von großen Zielen träumen, sondern sich stattdessen an Niederlagen gewöhnen. Solche Töne ohne Selbstüberschätzung waren beim HSV lange nicht zu hören. Kuntz hat es in einem Jahr zusammen mit seinem Kollegen Eric Huwer geschafft, Realismus einkehren zu lassen. „Es wird anspruchsvoller. Auch, weil wir uns darauf einstellen müssen, dass wir wahrscheinlich auch mal ein paar Wochen kein Spiel gewinnen“, warnte Huwer, der den HSV wirtschaftlich saniert hat, was die Basis für die Rückkehr nach sieben Jahren in die Beletage des deutschen Fußballs ist.

Warum sollte Davie Selke gehen und wer soll ihn als Leader ersetzen? Dass Selke keinen neuen Vertrag bekommen hat, war eine strategische Entscheidung. Der Aufstiegsheld und Torschützenkönig versucht künftig sein Glück bei Başakşehir Istanbul. Robert Glatzel ist der gleiche Stürmertyp, dazu kommt der erstarkte Ransford Königsdörffer und als neuer Leader Yussuf Poulsen. „Yussuf hat etwas andere Qualitäten, die zur Bundesliga etwas besser passen“, erklärte Kuntz die Verpflichtung des 31-jährigen Stürmers von RB Leipzig.

Kann Trainer Merlin Polzin Bundesliga? Das weiß noch niemand. Fakt ist, dass der junge Trainer mit dem Aufstieg das geschafft hat, was zuvor die Erfahrenen wie Dieter Hecking, Tim Walter und Steffen Baumgart nicht erreicht haben. Merlin ist Teamplayer, hört auf seine Co-Trainer und sieht vor allem auch seinen Chef Stefan Kuntz als einen engen Berater. Kuntz hat die Erfahrung im Fußballgeschäft, die dem 33-jährigen Polzin noch fehlt. Unter dem Strich hat der HSV nach dem Aufstieg vieles richtig gemacht, Ziel bleibt aber nichts anderes als der Klassenerhalt.