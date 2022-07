Erst Wunschtrainer, dann Traumkader für Borussia Dortmund – und jetzt?

Der BVB hat sich nach Einschätzung vieler Experten klug verstärkt und mit Edin Terzic den Wunschtrainer. Die Erkrankung Hallers wirft aber einen Schatten.

In unserer Bundesliga-Serie stellen wir die 18 Erstligisten vor dem Saisonstart vor. Heute: Borussia Dortmund.

Und jährlich grüßt das Murmeltier... Wann immer sich die Bundesliga einem Neustart nähert, wird die Frage aufgeworfen, wer Abonnement-Champion Bayern München beerben könnte. Die Antwort ist so verlässlich wie die Frage selbst: Borussia Dortmund. Es mag dem BVB schmeicheln, im Stand des ersten Thronfolgers zu stehen. Andererseits ist die Rolle des ewigen Herausforderers wenig erfüllend. Immerhin: Die Hoffnung auf eine Veränderung der Hierarchie lebt.

Kann Dortmund diesmal aus dem Rückspiegel der Bayern herauskommen?

Ex-Nationalspieler und Ex-Borusse Jürgen Kohler stuft den BVB als "absoluten Top-Favoriten" ein. Klingt aufregend, ist angesichts des Münchner Edelkaders aber ziemlich gewagt. Vielleicht liegt Dortmunds Chance in der emotionalen Note, die bei den Meisterschaften 2011 und 2012 half, Berge zu versetzen. Club-Boss Hans-Joachim Watzke befeuerte die Debatte über die Möglichkeit des Wachwechsels im Juni offensiv. "Ich glaube, dass in den nächsten drei Jahren etwas passiert, das ist mein Gefühl", sagte er. Angesichts der schweren Erkrankung von Neuzugang Sebastien Haller und des Kaufrauschs beim Konkurrenten in München ist er inzwischen zurückgerudert.

Dortmunds Fans fragen trotzdem: Was ist kurzfristig möglich mit der neu formierten Mannschaft?

Lesen Sie dazu auch

Die Antwort ist einfach und schwierig zugleich: Sicherlich mehr als in der vergangenen Saison. Aber wie viel mehr? Reichlich Luft nach oben gibt es im internationalen Geschäft und im DFB-Pokal. In beiden Wettbewerben enttäuschte der BVB in der Spielzeit 2021/2022 krass. In der Bundesliga erreichte er mit Rang zwei das Optimum. Auch aktuell muss es der Anspruch des Clubs sein, dort niemanden anders als den FC Bayern vor sich zu sehen.

Wie gut ist der BVB personell aufgestellt?

Die Transferoffensive im Sommer hat sogar der Liga-Souverän aus München wahrgenommen. Im Ex-Bayern Niklas Süle (26) und Jung-Nationalspieler Nils Schlotterbeck (SC Freiburg/23) verpflichtete Dortmund zwei hoch gehandelte Innenverteidiger. Salih Özcan (1. FC Köln/24) ist ein Platz im defensiven Mittelfeld zugedacht. Für die vorderste Reihe wurden Karin Adeyemi (RB Leipzig/20) und Torjäger Sebastien Haller (Ajax Amsterdam/28) ins Boot geholt. Der BVB hat klug eingekauft und sich jünger, hungriger und in Summe besser gemacht. Die Stimmung war gut, ehe die Erkrankung von Haller die Gemeinschaft erschütterte.

Wo gibt es noch Probleme im Kader von Borussia Dortmund?

Vielleicht fehlt im Kader mit vielen jungen Wilden die Führungspersönlichkeit. Einer, der das Spiel als Dirigent in und aus der Zentrale lenkt. So wie weiland Nuri Sahin. Oder später Henrich Mchitarjan und Ilkay Gündogan. Jude Bellingham ist ein Spielmacher der Zukunft. Die Zeit des 19-Jährigen wird kommen. Aber ihm schon jetzt die schwere Last auf die Schultern zu legen, könnte den Briten überfordern. Mahmoud Dahoud (26) und Julian Brandt (26) haben auch feine Füße, allerdings auch ein Phlegma und sind nicht stabil in ihren Leistungen.

Wie riskant ist die Beförderung von Edin Terzic zum BVB-Cheftrainer?

Die Lobeshymnen auf den 39-Jährigen türmen sich inzwischen auf Hochhaus-Niveau. Sportdirektor Sebastian Kehl und BVB-Berater Matthias Sammer lassen kaum eine Gelegenheit aus, um die Qualitäten des Rose-Nachfolgers zu preisen. Und in der großen Fan-Gemeinde hat niemand vergessen, dass Terzic in seiner sechsmonatigen Amtszeit als Favre-Nachfolger den Club in die Champions League und auf den DFB-Pokal-Thron führte. Es mangelt also nicht an Sympathien für den "Neuen". Doch wenn die neue Saison erst einmal Fahrt aufgenommen hat, gilt auch für Edin Terzic das, was die Dortmunder Legende Adi Preißler für alle Ewigkeiten eine Fußball-weisheit verbal in Beton goss: "Entscheidend is auf’m Platz!"