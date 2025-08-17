Zeitenwende unterm Bayerkreuz

Wie von den meisten Experten vor der vergangenen Saison prognostiziert, konnte Bayer 04 Leverkusen seinen Titel als Deutscher Fußball-Meister nicht verteidigen. Mit der souveränen Vize-Meisterschaft sowie der nie gefährdeten Qualifikation für die Champions League erfüllte die „Werkself“ allerdings die in sie gesetzten Erwartungen. Zudem war der erneute Gewinn des DFB-Pokals möglich, ein falscher Matchplan von Trainer Xabi Alonso jedoch führte zum unnötigen Halbfinal-Aus bei Arminia Bielefeld. Alonso ist weg, wichtige Spieler auch – an der Dhünn sind die Uhren wieder auf Null gestellt.



Wie ist der neue Trainer zu bewerten? Durch die Zeit bei Manchester United (Juli 2022 bis Ende Oktober 2024) hat der Ruf von Erik ten Hag gelitten. Dabei konnte er auch mit dem seit einigen Jahren chaotisch geführten englischen Rekordmeister Erfolge erzielen. 2023 gewann ManU den Liga-Pokal und beendete die Premier League als Dritter, 2024 holten die „Red Devils“ dann den FA-Cup. Platz acht jedoch brachte ten Hag in die Kritik, ein Fehlstart 2024/25 kostete ihn auf Rang 14 liegend schließlich den Job. Natürlich lag der Niederländer mit der einen oder anderen Entscheidung daneben, zuvorderst aber verwaltete er lediglich die Mängel in dem konfus zusammengestellten Kader – sein Nachfolger Ruben Amorim landete am Ende sogar nur auf dem 15. Platz. Was mit einem homogenen Kader möglich ist, hatte ten Hag zuvor bei Ajax Amsterdam bewiesen. Von 2019 bis 2022 holte er dreimal die Meisterschaft und zweimal den Pokal. Der 55-Jährige steht gleichermaßen für gepflegten Ballbesitzfußball wie für temporeiches Konterspiel und kann somit die Philosophie von Alonso fortführen. Zudem gilt ten Hag als Talent-Entwickler, 2014 führte er die U23 des FC Bayern München zur Regionalliga-Meisterschaft.



Vor welchen Herausforderungen stehen Trainer und Mannschaft? Mit Torhüter Lukas Hradecky (35/AS Monaco), Abwehrchef Jonathan Tah (29/FC Bayern München), Stratege Granit Xhaka (32/AFC Sunderland) sowie Regisseur Florian Wirtz (22/FC Liverpool) verließ die komplette zentrale Achse den Verein. Ihre Abgänge hinterlassen riesengroße Löcher in Sachen Stabilität, Balance und Kreativität. Überdies sind ohne Wirtz sowie dem gleichfalls nach Liverpool gewechselten Außenbahnspieler Jeremie Frimpong (24) enormes Tempo und individuelle Dribbelstärke verloren gegangen. Hinzu kommt ein nicht zu unterschätzender Aspekt: Mit Hradecky, Tah und Xhaka sind Sprachrohr, kritischer Geist wie Mahner abhandengekommen. Die Team-Hierarchie auf dem Platz als auch in der Kabine ist komplett zerfallen.



Wer muss die neue Achse bilden? Gerade zu Beginn der Saison wird vieles auf den Schultern von Defensiv-Akteur Robert Andrich (30) und Mittelstürmer Patrik Schick (29) lasten. Die beiden sind seit vier bzw. fünf Jahren in Leverkusen und sich ihrer Verantwortung damit durchaus bewusst. Allerdings sollten sich nun auch Alejandro Grimaldo (29) sowie der argentinische Weltmeister Exequiel Palacios (26) stärker in die Pflicht nehmen. Für die Kabine ist der sportlich nicht mehr allererste Wahl darstellende Jonas Hofmann (33) jetzt ein Stück weit wichtiger geworden, im Tor sollte Mark Flekken (32) ob seiner vom FC Brentford mitgebrachten Erfahrung aus der Premier League sofort Autorität ausstrahlen.



Wie verlief die Vorbereitung? Holprig. Der Umbruch im Kader ist nicht nur quantitativ, sondern besonders qualitativ ein enormer. Dass der Verein sein Trainingslager vor diesem Hintergrund in Brasilien abhielt, erscheint da kontraproduktiv. Lange Flüge, Zeitverschiebung sowie viele Termine zur Repräsentation des Vereins haben wertvolle Zeit für fußballspezifische Dinge gekostet. Niederlagen gegen die U20 von Flamengo (1:5!) und Chelsea (0:2) belegen die fehlenden Automatismen aber ebenso wie die schmalen Erfolge gegen Bochum (2:0), Sittard (2:1) und Pisa (3:0). Immerhin gelang der Pflichtspielstart mit einem souveränen 4:0 in der ersten Runde bei der SG Sonnenhof Großaspach.



Was ist von der „Werkself“ zu erwarten? Bayer 04 Leverkusen wird Deutscher Meister. Nicht 2026 und wohl auch 2027 nicht. Doch der neue Kader lädt durchaus zu Fantasien ein, der Titelgewinn 2024 muss nicht der einzige bleiben. Trotz ihrer jungen Jahre verfügen Akteure wie Verteidiger Jarrell Quansah (22/FC Liverpool), Mittelfeldspieler Malik Tillman (23/PSV Eindhoven) oder Angreifer Ernest Poku (21/AZ ‚67 Alkmaar) schon über Qualität und haben dennoch enormes Entwicklungspotenzial. Zudem könnten weitere Zugänge folgen, noch steht Leverkusen bei einem Transferplus von 92,35 Millionen Euro. Allerdings müssen die Zugänge neues Land, neue Kultur, neue Sprache sowie die neue Liga erst adaptieren und könnte sich die Hierarchie bei 80 Prozent Legionären nur langsam bilden. Realistisch scheint es ein Übergangsjahr zu werden, mit Platz vier wäre es ein erfolgreiches.

Bundesliga-Serie Bester Trainer mit Renovierungsauftrag Ralf Mittmann Icon Favorit Icon Favorit speichern