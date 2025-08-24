Mit Knalleffekt und Kokolores – welch grandioser Start in die Bundesligasaison

Fehlte nur noch, dass jemand am Mittelkreis aus einer Torte sprang. Mit einem Knalleffekt ist die Bundesliga in ihre neue Saison gestartet. Wer allerdings hinter dem Konfettiregen, der auf den Berliner und den Hamburger Rasen hernieder rieselte, eine konzertierte Aktion der Deutschen Fußball-Liga (DFL) vermutete, sah sich getäuscht. An Eingangstüren von Kindergärten wird inzwischen schärfer kontrolliert, ob unerlaubte Gegenstände – meistens lärmend und blinkend – geschmuggelt werden als an Stadionpforten. So stimmten die allseits beliebten Laubbläser schon mal auf den Herbst ein, als sie das Grün vom farbenfrohen Papierteppich befreiten.

Grundsätzlich bewiesen die feierfreudigen Fans natürlich ein feines Gespür. Warum bis zum 34. Spieltag warten, ehe die große Sause beginnt? Der Kampf um die Meisterschale dürfte während der Saison in etwa so spannend werden, als würde man einen Salat bei seinem Wachstum beobachten. Der FC Bayern München setzte am ersten Spieltag sogleich ein Statement. Der Mangel an Konkurrenz wird dafür sorgen, dass die Münchner frühzeitig die Titelfeier auf Balkonien planen können. Vielleicht ist ja noch Konfetti übrig.

Die 100.000-Euro-Frage: Welcher Profi steckt in welchem Trikot?

Längst haben die Macher der Bundesliga erkannt, dass sie fernab des Rasengevierts für Spannung sorgen müssen, um ihr Produkt zu vermarkten. Beispielsweise, indem sie Trikottausch und TV-Interviews zu einem Mitmach-Quiz nutzen. Die 100.000-Euro-Frage: Spielt der Profi für den Verein, dessen Trikot er gerade trägt? Wie schwierig die Antwort sein kann, erfuhr Sky-Moderatorin Katharina Kleinfeldt. Sie hielt Bremens Marco Friedl für einen Frankfurter, weil er sein Dress mit dem des Eintracht-Spielers Michael Zetterer – obendrein vor kurzem noch ein Bremer – getauscht hatte. Friedl fand das in etwa so lustig wie die vorangegangene 1:4-Niederlage.

Neben den Spielern dürfen die Trainer ihren Vermarktungsbeitrag leisten. 70 Minuten vor Anpfiff dürfen sie jetzt dem Schiedsrichter die Hand schütteln und mit ihm ein Pläuschchen halten. Kölns Trainer Lukas Kwasniok meinte begeistert: Das sei „Kokolores“. Auch er habe ganz viele Ideen, fügte er hinzu, die sich im Nachhinein als falsch erwiesen. Als Bundesliga-Neuling kann der 44-Jährige nach einem Spieltag natürlich nicht wissen, welchen Preis er für sein Millionen-Gehalt zahlt. Sich in der Spielvorbereitung stören zu lassen, ist Teil des Geschäfts.

Aber Kwasniok wird die Gepflogenheiten kennenlernen. Vielleicht hüpft er nach dem letzten Spieltag ja aus der Torte und übergibt die Meisterschale.