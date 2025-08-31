Die ersten Trends der neuen Bundesliga

Es sind gerade mal zwei Spieltage, die die Bundesliga hinter sich hat – und dennoch gibt es schon jetzt eindeutige Tendenzen. Eine davon: Vorsicht mit großen Transferankündigungen – vor allem in diesem Sommer. Borussia Dortmund etwa ging nach der erfolgreichen Klub-WM und dem millionenschweren Verkauf von Gittens wie Lotto-Chico in dieses Transferfenster. Der Klub kündigte breitbeinig an, schon nochmal ein bisschen was machen zu wollen auf dem Transfermarkt (Zwinker, Zwinker!) und verzückte seine Fans recht lange damit, dass man sich eine elf Millionen Euro teure Küche geleistet hat. Für 100 Millionen gibt es eben doch nur noch einen Woltemade, verflixte Inflation. Erst auf der Zielgeraden des Transferfensters schlug der BVB auf dem Wechselmarkt zu.

Ob's was gebracht hat, wird die Zeit nach dem Transferfenster zeigen. Ein wenig hatte der lange glücklose BVB auch den Massel, dass sich ein Verein auf dem Transfermarkt noch deutlich ungelenker anstellte, was wiederum die Dortmunder Performance etwas in den Hintergrund rückte. Die Rede ist vom FC Bayern, der eigentlich kaum ein Fettnäpfchen ausgelassen hat in diesem Sommer. Stichworte: Wirtz, Williams, Woltemade. Die aktuelle Posse um Nicolas Jackson wirkt ein wenig, als ob nun die viel zitierte Kirsche auf dem Kuchen folgen soll. Wochenlang geisterte der Name des Chelsea-Angreifers in der gut ausgestatteten Gerüchteküche umher. Dann kam Jackson, dann rief ihn Chelsea wieder zurück, Ausgang bis Montagabend: ungewiss.

Leverkusens Trainer Erik ten Hag sitzt nach dem zweiten Spieltag schon nicht mehr fest im Sattel. Foto: Carmen Jaspersen, dpa

In Leverkusen steht ten Hag schon vor dem Aus

Neu ist auch: Die Sache mit der langfristigen Planung auf dem Trainerstuhl gab es – mit Ausnahme Heidenheim – zwar ohnehin noch nie. Das Tempo, in dem ein Trainer das Vertrauen der Vereinsführung einbüßt, ist aber nochmals gestiegen. In Leverkusen, das einen beispiellosen Aderlass hinter sich hat, steht Neu-Coach Erik ten Hag offenbar vor dem Aus – nach gerade mal zwei Spielen. Rückendeckung für den Coach, der erst vor einigen Wochen seinen Dienst am Bayer-Kreuz angetreten hat, gibt es keine. Man wolle das Transferfenster abwarten, ließ die Klub-Führung ausrichten. Zuerst den Trainer die Mannschaft zusammenstellen lassen und dann den Coach vor die Tür setzen – macht das denn Sinn?

Aber klar, wenn man es mit der Logik der Bayer-Führung betrachtet. Diese lautet: Energie durch Reibung. Keiner darf sich zu sicher sein, so ein Trainer ist schnell ersetzt. Und so ein paar Spieler auch, falls die dem neuen Coach dann nicht ins Konzept passen sollten. Im Winter gibt es ja schließlich wieder ein Transferfenster.