Herberts Bayern kündigen Angriff auf Basketball-Europa an

Nach dem deutschen Double-Erfolg wollen die Basketballer des FC Bayern unter Neu-Coach Gordon Herbert die Spitzenteams der Euroleague angreifen. «Das Ziel für diese Saison ist, es in die Playoffs zu schaffen», sagte Vereinspräsident Herbert Hainer. «Das nicht zu schaffen, das wäre eine Enttäuschung.» Im vorigen Jahr hatten die Münchner einen Platz unter den besten Acht des kontinentalen Elite-Wettbewerbs deutlich verpasst.

Der bisherige Bundestrainer Herbert, der die deutsche Auswahl 2023 zum historischen WM-Titel geführt hatte, soll den Meister und Pokalsieger auf eine neue Stufe hieven. Der Kanadier setzte deshalb besondere Teambuilding-Maßnahmen zuletzt bei einem Kurz-Trainingslager in Slowenien an. «Wir haben eine großartige Gruppe von Spielern, die alle sehr talentiert sind. Jetzt geht es darum, aus der Gruppe auch ein gutes Team zu formen», sagte Herbert.

Es liegt was in der Luft

Einige Leistungsträger wie Weltmeister Isaac Bonga, Ex-NBA-Champions Serge Ibaka sowie die Spielmacher Sylvain Francisco und Leandro Bolmaro hatten den Verein im Sommer ebenso wie Coach Pablo Laso verlassen. Als Ersatz kamen unter anderem Weltmeister Johannes Voigtmann, Auswahl-Kollege Oscar da Silva oder die Guards Yam Madar und Shabazz Napier.

Geschäftsführer Marko Pesic hofft auf eine «spezielle Konstellation» im Team inklusive Trainern und Betreuern. «Es liegt eine Stimmung, eine Atmosphäre in der Luft, die ich hier so noch nicht erlebt habe, das muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Voraussetzung für eine Saison, wo ein Team was Herausragendes leisten kann. Das ist mein Gefühl», verriet der Ex-Profi.

Der Bayern-Präsident schätzt die Lage ähnlich ein und verwies zudem auf den SAP Garden als neue Halle für die Euroleague-Partien sowie den bisherigen BMW Park, in dem alle Bundesliga-Matches auf einem speziellen Glas- und LED-Boden stattfinden. «Die Voraussetzungen in München waren noch nie so gut wie in dieser Saison», sagte Hainer.

Saisonstart gegen Chemnitz und Madrid

Die Bayern eröffnen am Freitag der nächsten Woche mit einem Heimspiel gegen die Niners Chemnitz die BBL-Saison, Anfang Oktober geht es in der Euroleague gegen Real Madrid los. «Logischerweise wollen wir unsere nationalen Titel verteidigen», sagte Weltmeister und Co-Kapitän Andreas Obst. Und in der Euroleague «ist unseres primäres Ziel die Playoffs».