vor 33 Min.

Warum Tim Breithaupt unbedingt zum FC Augsburg wollte

Plus Nach langem Hin und Her ist der Transfer des 21-Jährigen aus Karlsruhe perfekt. Vor allem die Hartnäckigkeit von Trainer Enrico Maaßen hat ihm imponiert.

Von Marco Scheinhof

Der Moment war perfekt. Gerade waren die neuen Trikots präsentiert worden, Mark Kaiway vom neuen Ausrüster Mizuno hatte seine Ausführungen beendet, da kündigte Michael Ströll eine Überraschung an. Der kaufmännische Geschäftsführer des FC Augsburg konnte am Donnerstag nicht nur die neue Berufskleidung beim FC Augsburg vorstellen, er hatte zum Termin bei einem Sponsor auch gleich noch einen neuen Spieler mitgebracht: Tim Breithaupt.

Der 21-Jährige hatte am Donnerstagmorgen den Medizincheck bestanden, seinen Vertrag unterschrieben und war am frühen Nachmittag der Öffentlichkeit präsentiert worden. Sein Terminkalender war an diesem Tag voll. Breithaupt trug natürlich gleich eines der neuen Trikots, als er durch die Reihen der Fans und Sponsoren in einer Augsburger Bankfiliale marschierte. Der Mittelfeldspieler kommt für 2,5 Millionen Euro vom Karlsruher SC. Es hatte lange gedauert, bis der Transfer finalisiert war. Die ersten Gespräche hatten bereits vor der Winterpause der vergangenen Saison stattgefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

