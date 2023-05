Abstiegskampf in der Bundesliga 22/23: Wer steigt ab? Wer muss in die Relegation?

Wer steigt ab? Wer muss in die Relegation? Zum Ende der 1. Bundesliga 2022/23 haben wir Sie mit alle relevanten Informationen rund um den Auf- und Abstiegskampf.

Im Vordergrund einer jeden Bundesliga-Saison steht standesgemäß die Frage, welche Mannschaft die deutsche Meisterschaft für sich entscheiden kann. Doch neben dem Titelkampf und den Platzierungen für die europäischen Wettbewerbe sorgt auch der Abstiegskampf in jedem Jahr für viel Spannung. Angesichts von zehn Meisterschaften in Folge auf Seiten des FC Bayern München sorgte dabei in den letzten Jahren besonders der Abstiegskampf für spannende Momente in der Schlussphase der vergangenen Bundesliga-Saisons.

Welche Mannschaften müssen nach der Bundesliga-Saison 2022/23 das Oberhaus des deutschen Fußballs verlassen? Und welche Mannschaft muss in der Relegation weiter um den Klassenerhalt kämpfen? Alle Informationen rund um die möglichen Absteiger sowie die Relegation haben wir Ihnen zusammengestellt.

Bundesliga 22/23: Die Abstiegsplätze und die Relegation

In der Fußball Bundesliga existieren zwei direkte Abstiegsplätze und ein Relegationsplatz. Die Platzierungen 17 und 18 sorgen demnach dafür, dass der jeweilige Verein unmittelbar den Gang in die 2. Bundesliga antreten muss. Seit der Wiedereinführung der Relegation in der Saison 2008/09 bestreitet der Verein auf dem 16. Platz zwei Spiele gegen den drittplatzierten der 2. Bundesliga. Mittels Hin- und Rückspiel entscheidet sich so, ob lediglich zwei oder drei Mannschaften aus der Bundesliga absteigen. Nach der Abschaffung der Auswärtstorregelung im Jahre 2021 hat zudem der Ort, an dem Tore erzielt werden, keine Gewichtung mehr bezüglich des Endergebnisses.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

1. Fußball Bundesliga 2022/23: Wer steigt ab?

Vor dem letzten Spieltag steht nur ein sicherer Absteiger fest: Hertha BSC Berlin kann den 18. Platz der Bundesliga auch mit einem Sieg nicht mehr verlassen und hat den Klassenerhalt damit nicht geschafft. Der zweite sichere Absteiger steht noch nicht fest. Es könnte noch Stuttgart, Bochum oder Schalke treffen.

Folgende Mannschaften stehen nach 34 Spieltagen auf den beiden direkten Abstiegsplätzen und müssen daher der 1. Bundesliga den Rücken kehren:

Hertha BSC Berlin (18. Platz)

(18. Platz) Schalke , Bochum oder Stuttgart (17. Platz)

Wir aktualisieren die Übersicht direkt nach den letzten Bundesliga-Spielen am Samstag.

Lesen Sie dazu auch

1. Fußball Bundesliga 2022/23: Wer muss in die Relegation?

Gemäß dem Spielplan der 1. Fußball Bundesliga 2022/23 finden die beiden Relegationsspiele am 1. und am 5. Juni 2023 statt. Während beim Hinspiel zunächst der gegenwärtige Bundesligist Heimrecht hat, findet das Rückspiel im Stadion des Zweitligisten statt. Anpfiff beider Spiele ist um 20.15 Uhr. Die Übertragung der Relegationsspiele 2023 im Free-TV übernimmt der Privatsender Sat.1.

In der Bundesliga sind folgende Vereine mögliche Kandidaten für die Relegation 2023: FC Augsburg, VfL Bochum, Schalke 04 und der VfB Stuttgart. In der 2. Liga wird wahrscheinlich der HSV das Match um den Aufstieg bestreiten. Ein weiterer möglicher Kandidat ist der 1. FC Heidenheim - jedoch nur, wenn die Mannschaft am letzten Spieltag verliert oder unentschieden spielt und der HSV gleichzeitig gewinnt.