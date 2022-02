Bundesliga

vor 16 Min.

Wie Augsburgs Gegner zum Sorgenfall der Liga wurde

Plus Sportdirektor weg, der Trainer in der Kritik und unverhofft im Abstiegskampf steckend: Die Gladbacher sind das Krisenteam der Liga - und könnten für den FC Augsburg zur richtigen Zeit kommen.

Von Thomas Schulz

In den vergangenen Jahren war das Gastspiel des FC Augsburg bei Borussia Mönchengladbach nicht das, was die Fußball-Fans gemeinhin als "Kracher" bezeichnen würden. Zu viel trennte die Vereine geografisch und vor allem tabellarisch. Wenn beide Teams am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr/Sky) im Borussia-Park aufeinandertreffen, dann hat sich zwar an den 447 Kilometern Luftlinie zwischen den Städten an Niers und Lech nichts geändert – der lediglich eine Punkt Unterschied in der Tabelle jedoch macht das Duell brisant, ja hochbrisant. Schließlich steht der FCA auf dem gefürchteten Relegationsplatz, könnte mit einem Sieg bei der Borussia diese überholen und sie ganz tief in den Kampf gegen den Abstieg befördern.

