Bundesliga 2024/25 live im TV und Stream: Wer überträgt welche Spiele?

Die Bundesliga Saison 24/25 startete am 23. August 2024. Bis zum 17. Mai 2025 kämpfen die 18 Mannschaften um die Schale, die Plätze in EL und CL oder um den Abstieg. Werden auch Spiele im Free-TV übertragen? Welcher Pay-TV-Sender konnte sich die Rechte für die Mehrheit der Partien sichern? Und wo laufen die Begegnungen im Live-Stream? Einen Überblick über das Wirrwarr an Sendern und Diensten, die die verschiedenen Bundesliga-Spiele 2024/25 im Programm haben, finden Sie hier.

Bundesliga 2024/2025 live bei Sky, DAZN und Sat.1

Der Spielplan der Bundesliga 24/25 verrät es: Bis zur Winterpause ab 23. Dezember 2024 wird es 15 Bundesligaspieltage geben - ab 10. Januar 2025 geht es dann mit dem 16. Spieltag weiter bis am 17. Mai 2025 das Saisonfinale steigt. Wie auch in der vorherigen Saison teilen sich der Pay-TV-Anbieter Sky und DAZN die Übertragungsrechte. Für einzelne Live-Spiele konnte sich auch der Free-TV-Sender Sat.1 Lizenzen sichern.

Grundsätzlich werden die Samstagsspiele - samt Konferenz der Nachmitagsbegegnungen und dem Topspiel am Samstagabend - exklusiv von Sky gezeigt. Gleichzeitig lassen sich dort alle Spiele im Falle einer "Englischen Woche" sehen - Spieltage, an denen dienstags und mittwochs gespielt wird. Dabei gibt es die Möglichkeit, die Matches klassisch im Pay-TV zu sehen oder aber im Live-Stream über Sky Go. Sky konnte damit die Rechte für die meisten Spiele erwerben. Streaminganbieter DAZN strahlt - wie gewohnt - das Freitagabendspiel sowie die Partien am Sonntag aus.

Der Privatsender Sat.1 hat für alle Fußball-Fans frei empfangbar einzelne Bundesliga-Spiele im Programm. Dabei handelt es sich um das Saisonauftaktspiel, genauso wie je zwei Begegnungen am 16. und 17. Spieltag sowie die Relegation und den Supercup. Diese Partien können auch via Livestream angesehen werden. Möglich ist das über ran.de.

Welcher Sender zeigt welche Bundesliga-Spiele in der Saison 24/25? Hier eine kurze Übersicht:

Freitagsspiele: DAZN (kostenpflichtiger Streaming-Dienst)

Samstagsspiele: Sky (kostenpflichtig, auch über Sky Go)

Sonntagsspiele: DAZN

Englische Wochen: Sky

Einzelne Spiele (Eröffnungsspiel, zwei Partien am 16. Spieltag, zwei Partien am 17. Spieltag, Relegation, Supercup): Sat.1 (kostenfrei, auch als Livestream)

Übertragung der Bundesliga 24/25 live im Free-TV und kostenlos im Stream

Neben den einzelnen wenigen Spielen, die auf Sat.1 laufen, können die restlichen Partien live und in voller Länge also nur mit kostenpflichtigen Abonnements bei Sky und DAZN mitverfolgt werden.

Zusammenfassungen und Highlights dieser Spiele gibt es aber dennoch kostenfrei zu sehen. Bei der ARD laufen im Rahmen der Sportschau am Samstagabend ab 18.30 Uhr Zusammenfassungen der Partien vom Nachmittag - genauso wie am darauffolgenden Abend die Kurzformen der Sonntagsbegegnungen. Das ZDF hat mit den Zusammenfassungen aller Samstagsspiele ab 23 Uhr im aktuellen Sportstudio ebenfalls die Bundesliga im Programm. Auch Sport1 bietet Zusammenfassungen der Matches vom Freitag und Samstag.

Digitale Highlight-Clips werden von den drei genannten Sendern zusätzlich montags zur Verfügung gestellt. Diese zeigen alle Begegnungen vom Wochenende.

ARD : Zusammenfassungen der Samstagnachmittagsspiele am Samstagabend, Zusammenfassungen der Sonntagsspiele am Sonntagabend, Highlight-Clips aller Spiele am Montag

ZDF : Zusammenfassungen aller Samstagsspiele am Samstagabend, Highlight-Clips aller Spiele am Montag

Sport1 : Zusammenfassungen der Freitags- und Samstagsspiele, Highlight-Clips aller Spiele am Montag

Bundesliga 2024/2025: Sendezeiten der Spieltage

Die Bundesligaspieltage finden klassischerweise am Wochenende von Freitag bis Sonntag statt. Im Ausnahmefall werden im Rahmen von "Englischen Wochen" auch Spiele unter der Woche ausgetragen - nämlich dienstags und mittwochs.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Anstoßzeitpunkte der verschiedenen Spiele - die Sendetermine für die Bundesliga 24/25:

Freitagsspiele: 20.30 Uhr ( DAZN , ausgewählte Spiele bei Sat.1 und ran.de )

Samstagsspiele: 15.30 Uhr, Topspiel um 18.30 Uhr ( Sky, Sky Go )

Sonntagsspiele: 15.30 Uhr, 17.30 Uhr, 19.30 Uhr ( DAZN )

Englische Wochen: ( Sky, Sky Go )