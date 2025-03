Der Unvermeidliche: Leon Goretzka ist zurück in der Nationalmannschaft

Erst vor wenigen Tagen, vor dem Rückspiel in der Champions League in Leverkusen, wurde Leon Goretzka gefragt, wie er auf einen Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann reagieren würde. Dass dieser im Vorfeld der Nations-League-Partien gegen Italien (20. und 23. März) kommen würde, schien angesichts der Leistungen des Mittelfeldspielers fast unvermeidlich zu sein. Zugleich standen die beiden zuletzt nicht im Verdacht, die engsten Freunde zu sein. Nach den enttäuschenden Länderspielen im November 2023 gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) hatte der Bundestrainer den Münchner aus dem Kader gestrichen, auch bei der EM war Goretzka außen vor. Das Wort vom Sündenbock ging um, zumal Nagelsmann bei der Kaderauswahl immer betont hatte, dass man bewusst auf etablierte Kräfte verzichtet habe, um neuen Profis mehr Raum zu verschaffen – sowohl auf dem Feld als auch in der Team-Hierarchie.

Wie er also nun reagieren würde? Goretza lächelte, als er die Frage beantwortete. „Wenn Julian mich anrufen sollte, werde ich abheben. Und dann kann man sicherlich auch einige Dinge, die im Sommer passiert sind, besprechen.“ Es war das Lächeln eines Siegers – eine Rolle, von der der ehemalige Schalker zu Saisonbeginn noch meilenweit entfernt war. Beim ersten Pflichtspiel, dem Pokalauftakt in Ulm, hatte es der 30-Jährige nicht einmal in den Kader geschafft, erst im November stand er das erste Mal in der Startelf der Bayern. Dort ist er aber eben aktuell nicht mehr wegzudenken – und nun auch zum Thema des Bundestrainers geworden. Auch deswegen, weil es im Verein und der Nationalmannschaft diverse Ausfälle gibt. Aleksandar Pavlovic etwa, der ebenfalls im zentralen mittelfeld spielt, fehlt wegen Pfeifferschem Drüsenfieber.

Bundestrainer Nagelsmann über Goretzka: „Mussten eine Basis schaffen“

Am Donnerstag gab der Bundestrainer bekannt: Goretzka kehrt nach 16 Monaten in die DFB-Auswahl zurück. In der Vorstellung seines Kaders gab Nagelsmann zu, dass das Gespräch mit Goretzka über die üblichen Glückwünsche hinaus gegangen sei. „Ich hatte das Gefühl, wir müssen miteinander sprechen und eine gute Basis schaffen, das ist uns gelungen“, sagte der Coach in einer virtuellen Medienrunde. Letztlich habe er mit Goretzka „einen sehr guten Nenner gefunden“.

Yann Aurel Bisseck (l.) wurde erstmals für die DFB-Elf nominiert. Foto: Dave Thompson/AP, dpa

Neben dem Münchner nominierte Nagelsmann den Mainzer Nadiem Amiri. Für den 28-Jährigen ist es die erste Berufung seit November 2020, als er als Leverkusen-Profi und Außenbahnspieler gefragt war. Bei den Rheinhessen, dem Überraschungsteam der Liga, hat er sein Glück im zentralen Mittelfeld gefunden. Ebenfalls von den Mainzern wieder dabei ist Stürmer Jonathan Burkardt, der eine Verletzung überstanden hat.

Yann Bisseck von Inter Mailand ist erstmals nominiert

Eine interessante Personalie stellt der einzige echte Neuling dar: Der 24-jährige Yann Bisseck von Inter Mailand war von manchem Beobachter schon deutlich früher im DFB-Aufgebot erwartet worden, auch wenn der gebürtige Kölner in der Öffentlichkeit nicht die ganz große Rolle spielt. Bisseck ist den Weg der kleinen Schritte gegangen. Von seinem Heimatverein 1. FC Köln ging es über Leihen nach Kiel, Kerkrade und Guimaraes 2022 nach Aarhus, wo der Knoten platzte. Ein Jahr später griff Inter für relativ günstige sieben Millionen Euro zu – dort bestätigte der 1,96 Meter große Verteidiger die Leistungen. Bisseck ist mit Inter Meister und Supercupsieger geworden und unangefochtener Stammspieler bei den Nerazzurri. Spielberechtigt wäre Bisseck zudem noch für Kamerun gewesen. Einen Überblick über seine Leistungen kann sich die deutsche Öffentlichkeit im April verschaffen, wenn er mit Mailand im Viertelfinale der Königsklasse auf die Bayern trifft. Sehr wahrscheinlich dann auch mit einem wieder erstarkten Leon Goretzka im Münchner Mittelfeld.