Champions League: Übertragung von BVB vs. AC Mailand live im TV und Stream

In der Champions League treffen BVB und AC Mailand aufeinander. Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung live im Free-TV und Stream und Live-Ticker.

Die Gruppenphase der Champions League Saison 2023/24 ist in vollem Gange und der 2. Spieltag steht an. Auch die deutschen Mannschaften in der Liga müssen ran: der FC Bayern trifft auf den FC Kopenhagen - und der BVB spielt gegen AC Mailand.

Sie wollen wissen, wann genau die Partie Dortmund gegen Mailand stattfindet und wie Sie sie verfolgen können? Wir haben alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung live im Free-TV und Stream und Live-Ticker.

BVB - AC Mailand in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Ein Blick auf den Spielplan der Champions League 2023/24 verrät: Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem AC Mailand ist für Mittwoch, den 4. Oktober 2023, angesetzt. Anstoß ist um 21 Uhr.

Borussia Dortmund vs. AC Mailand live im TV und Stream - CL-Übertragung auch im Free-TV?

Wer auf eine Übertragung der Champions League im Free-TV hofft, den müssen wir an dieser Stelle enttäuschen. Stattdessen ist die Übertragung der CL-Saison 2023/24 fest in den Händen der Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime. Während DAZN alle Partien überträgt, gibt es bei Prime nur einige ausgewählt zu sehen. Dabei handelt es sich meistens um Spiele mit deutscher Beteiligung - das Match zwischen dem BVB und dem AC Mailand ist allerdings nicht dabei.

Ein passendes Abonnement beim Anbieter DAZN gibt es aktuell für 29,99 Euro monatlich. Wer die Spiele sehen möchte, die von Amazon Prime übertragen werden, muss 6,99 Euro hinlegen.

Hier sind nochmal alle Informationen zum Match zwischen Borussia Dortmund und AC Mailand in der Übersicht:

Spiel: Borussia Dortmund - AC Mailand , 2. Spieltag Gruppenphase UEFA Champions League 2023/24

- , 2. Spieltag 2023/24 Datum: Mittwoch, 4. Oktober 2023

Mittwoch, 4. Oktober 2023 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Ort: Signal Iduna Park , Dortmund

, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zur CL Gruppenphase: BVB - AC Mailand

Wer das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem AC Mailand live verfolgen möchte, aber nicht über ein DAZN Abonnement verfügt, für den haben wir eine Alternative: den Live-Ticker der Augsburger Allgemeinen. Dieser ist komplett kostenlos und hält Sie über die Spiele der Champions League auf dem Laufenden, damit Sie keine Karte, keinen Freistoß und kein Tor verpassen. Damit lassen sich auch mehrere Spiele gleichzeitig verfolgen und es werden Hintergrundinformationen zur jeweiligen Partie geboten. Auch die Aufstellungen der Mannschaften lassen sich einsehen.

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bilanz zwischen Borussia Dortmund und AC Mailand

Bereits sechs Mal sind BVB und AC Mailand laut fußballdaten.de aufeinandergetroffen. Die erste verzeichnete Partie fand bereits am 12. Februar 1958 statt. Damals standen beide Mannschaften im Viertelfinale der Champions League. Bei der Partie handelte es sich um das Hinspiel und das ging letzten Endes unentschieden aus. Das Rückspiel gewann dann der AC Mailand am 26. März 1958 mit 4:1.

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften ereignete sich am 18. März 2008, ebenfalls in der Champions League. Dieses Match gewannen die Dortmunder 1:0. Sieht man sich die Gesamtbilanz über die sechs Begegnungen hinweg an, ist der AC Mailand leicht im Vorteil: Bereits drei Mal konnte er die Dortmunder besiegen - die Borussia dagegen hat bisher nur zwei Siege mit nach Hause genommen; ein Mal ist die Begegnung unentschieden ausgegangen.