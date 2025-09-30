BVB – Athletic Bilbao live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 25/26

Borussia Dortmund beendete die Bundesliga-Saison 2024/25 auf Platz vier und sicherte sich damit die direkte Qualifikation für die Königsklasse. Auf internationaler Ebene erreichte der Verein in der vergangenen Spielzeit das Viertelfinale der Champions League. Dort traf Dortmund auf den späteren Finalisten FC Barcelona, gegen den nach einer klaren Hinspielniederlage trotz eines Sieges im Rückspiel das Ausscheiden besiegelt war. Ein besonderer Aspekt vor dem Duell gegen Bilbao ist die Bilanz von Dortmunds Trainer Niko Kovac. Er ist in der Champions-League-Gruppen- beziehungsweise Ligaphase noch ungeschlagen und weist aus zehn Spielen sieben Siege und drei Unentschieden auf.

Athletic Bilbao beendete die Saison 2024/25 in der spanischen La Liga ebenfalls auf dem vierten Platz und sicherte sich so die Rückkehr in die Champions League. Parallel nahm der Verein an der Europa League teil, in der er bis ins Halbfinale vordrang und damit eines seiner besten internationalen Ergebnisse der letzten Jahre erreichte. Damit konnte sich Athletic nach längerer Abwesenheit wieder im europäischen Wettbewerb präsentieren. Nun treffen die beiden Klubs in der Ligaphase der Champions League, Saison 2025/26 aufeinander.

Wann findet das Spiel BVB gegen Athletic Bilbao statt? Wo gibt es eine Übertragung live im TV und im Stream? Und wie lautet die Bilanz der beiden Klubs? Antworten auf diese Fragen und weitere Informationen zum Duell am 2. Spieltag der Champions League 25/26 finden Sie hier.

BVB gegen Athletic Bilbao in der Champions League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Athletic Bilbao in der Champions League ist Teil des Spielplans der Saison 2025/26 und wird am 1. Oktober 2025 stattfinden. Der Anpfiff ist um 21.00 Uhr im Signal Iduna Park. Das Dortmunder Stadion ist mit über 81.000 Plätzen das größte in Deutschland.

Borussia Dortmund gegen Athletic Bilbao live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Am zweiten Spieltag der Champions League empfängt Borussia Dortmund am 1. Oktober 2025 Athletic Bilbao im Signal Iduna Park. Die Partie wird live und exklusiv bei DAZN übertragen. Zuschauer können dabei zwischen der Übertragung als Einzelspiel oder der Konferenz wählen. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen. DAZN zeigt in dieser Saison insgesamt 186 Spiele der Königsklasse, darunter auch die Konferenz. Für den Zugang stehen unterschiedliche Abomodelle zur Verfügung: Mit DAZN Unlimited kostet das Jahresabo 34,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, während das flexible Monatsabo mit monatlicher Kündigungsoption bei 44,99 Euro pro Monat liegt.

Hier sind sämtliche Details zur Übertragung:

Spiel: Borussia Dortmund gegen Athletic Bilbao, Champions League 25/26, 2. Spieltag

Datum : Mittwoch, 1. Oktober 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Signal Iduna Park in Dortmund

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: DAZN 1

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Borussia Dortmund und Athletic Bilbao stehen sich in der Champions League erstmals in einem Pflichtspiel gegenüber. Das Aufeinandertreffen in Dortmund ist Teil einer Ligaphase, die beide Vereine vor hohe Anforderungen stellt. Dortmund tritt als fester Bestandteil der europäischen Spitze an, während Bilbao die Gelegenheit nutzt, sich nach erfolgreicher nationaler Saison und einem starken internationalen Auftritt erneut auf höchstem Niveau zu messen.

Beide Mannschaften gehen in dieses Spiel mit dem Ziel, sich in der Tabelle eine gute Ausgangsposition für das Erreichen der K.o.-Runde zu erarbeiten.