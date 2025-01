BVB - Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Übertragung der Bundesliga nach der Winterpause

Am Wochenende kurz vor Weihnachten rollte letztmals der Ball in der Bundesliga. Doch nur drei Wochen später geht es schon weiter: Am Freitag, dem 10. Januar 2025, startet die Bundesliga mit dem Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen aus der kurzen Winterpause ins neue Jahr. Borussia Dortmund empfängt vor heimischem Publikum den amtierenden Meister und Pokalsieger Bayer 04 Leverkusen.

Nach einem durchwachsenen Saisonstart fand die Werkself vor der Winterpause zu ihrer starken Form aus der vergangenen Spielzeit zurück, in welcher der Doublesieger nahezu unschlagbar wirkte. Acht Siege in Folge belegen diesen Aufwärtstrend. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München beträgt nur noch vier Punkte, was die Grundlage für ein spannendes Titelrennen sein könnte. Im Kampf um die Meisterschaft muss das Team von Xabi Alonso allerdings auf Belocian verzichten. Der Verteidiger hat sich im Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen einen Kreuzbandriss zugezogen und wird den Rest der Saison ausfallen.

Borussia Dortmund blieb hingegen in der Hinrunde hinter den eigenen Erwartungen zurück und überwinterte mit sieben Punkten Rückstand auf Leverkusen und elf Zählern auf Tabellenführer Bayern auf dem sechsten Platz. Trainer Nuri Şahin fasste das Jahr 2024 als nicht immer einfach zusammen. Für den BVB scheint es in der Rückrunde daher eher um das Erreichen eines Champions-League-Platzes als um den Titelkampf zu gehen. Hoffnung macht jedoch die Dortmunder Heimstärke: Mit 20 Punkten aus den ersten 15 Spieltagen führt der BVB die Heimtabelle an – eine vielversprechende Ausgangslage für einen erfolgreichen Start ins Jahr 2025 gegen Bayer Leverkusen.

Doch wann genau ist der Anstoß des Eröffnungsspiels? Wer überträgt BVB gegen Bayer 04 live? Gibt es eine Free-TV-Ausstrahlung? Hier finden Sie alle Antworten.

Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen: Uhrzeit und Termin - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Bundesliga 2024/25 wird die Partie zwischen Dortmund und Leverkusen am Freitag, 10. Januar 2025, um 20.30 Uhr angepfiffen. Das Spiel wird in Dortmund ausgetragen, demnach findet es im Signal-Iduna-Park vor bis zu 81.000 Zuschauern statt. Der Austragungsort ist bereits seit dem Jahr 1974 die Heimspielstätte der Borussia und hieß zuvor Westfalenstadion.

BVB - Leverkusen live im Free-TV und Stream: Übertragung der Bundesliga

Das erste Bundesligaspiel des Jahres 2025 zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen wird live im Free-TV übertragen. Sat.1 und Ran zeigen ausgewählte Bundesligaspiele kostenlos, darunter die Auftaktpartien, den DFL-Supercup sowie je zwei Begegnungen am letzten Spieltag vor und am ersten Spieltag nach der Winterpause. Daher können Fans die Partie BVB gegen Leverkusen kostenfrei im Fernsehen auf Sat.1 sowie im Livestream auf Joyn und ran.de verfolgen.

Zusätzlich überträgt wie gewohnt der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN das Spiel. Für diese Übertragung ist jedoch ein Abonnement erforderlich. Die Übertragung der Bundesliga erfolgt zum Großteil über die Sender Sky und DAZN.

Hier sind noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen, Bundesliga-Saison 24/25, 16. Spieltag

Datum: Freitag, 10. Januar 2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: Signal-Iduna Park, Dortmund

Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN, ran.de, JOYN

Dortmund vs. Leverkusen - Bilanz in der Bundesliga: Wer gewann mehr Spiele?

In der höchsten deutschen Spielklasse, der Bundesliga, trafen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen bislang 90 Mal aufeinander. Das Auftaktspiel nach der Winterpause wird laut Statistik also das 91. Duell der beiden Teams. Die bisherige Bilanz spricht leicht für den BVB: Dortmund entschied 36 Partien für sich, während Leverkusen 30 Siege verbuchen konnte. 24 Begegnungen endeten unentschieden. Auch in der Torstatistik liegt Dortmund mit 147:134 Treffern knapp vorn.