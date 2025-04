BVB - FC Barcelona live im TV und Stream: Übertragung vom CL-Viertelfinale 2024/25

In der Bundesliga lief es für den BVB in dieser Saison bislang nicht immer rund, zuletzt zeigte die Formkurve der Westfalen aber wieder nach oben. Auch in der Champions League mischt der Bundesligist weiterhin mit: Die Mannschaft von Nico Kovac hat es bis ins Viertelfinale geschafft, trifft dort mit dem FC Barcelona auf ein europäisches Schwergewicht. In der Ligaphase der laufenden CL-Saison hatten die Borussen schon einmal das Vergnügen mit dem spanischen Klub – im Dezember 2024 unterlagen sie den „Blaugrana“ knapp mit 2:3. Nun wartet der gegenwärtige Tabellenführer der Primera División erneut auf den BVB.

In Spanien sind die von Hansi Flick trainierten Katalanen derzeit das Maß aller Dinge. Das Starensemble rund um Raphinha, Pedri, Lamine Yamal, Robert Lewandowski und Co. hat einen stolzen Gesamtmarktwert von über eine Milliarde Euro – damit verfügt der FC Barcelona laut einer Statistik von transfermarkt.de über den viertteuersten Kader der Welt. Zum Vergleich: Die Spieler von Borussia Dortmund bringen es gemeinsam auf einen Marktwert von insgesamt 436,4 Millionen Euro. Für den Ausgang der beiden Viertelfinal-Partien muss das aber natürlich nichts bedeuten.

Während das Hinspiel in der spanischen Metropole stattfindet, reist der FC Barcelona anlässlich des Rückspiels zu den Schwarzgelben nach Dortmund. Wann genau findet das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem BVB und dem FC Barcelona in der Champions League 2024/25 statt? Wie sieht es mit der Live-Übertragung der Partie im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos gibt es hier für Sie.

Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Dem Spielplan der Champions League 2024/25 zufolge findet das Rückspiel zwischen dem BVB und dem FC Barcelona am 15. April 2025 statt. Der Termin fällt somit auf einen Dienstag. Um Punkt 21 Uhr erfolgt der Anstoß, ausgetragen wird die Partie im Dortmunder Signal Iduna Park, der 81.365 Zuschauern Platz bietet.

BVB - FC Barcelona live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der Champions League 2024/25 obliegt in Deutschland den beiden Streaming-Anbietern DAZN und Amazon Prime Video. Im Free-TV gibt es bis auf eine Ausnahme überhaupt keine Spiele zu sehen, lediglich das Finale am 31. Mai 2025 wird im linearen Fernsehen ausgestrahlt. Die meisten Begegnungen laufen bei DAZN, Prime Video hat sich derweil die Rechte für eine Dienstagspartie pro Spieltag gesichert. Auch das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem BVB und dem FC Barcelona überträgt der Streaming-Dienst von Amazon.

Wenn Sie das Match zwischen Borussia Dortmund und den Katalanen live und in voller Länge mitverfolgen möchten, kommen Sie um ein kostenpflichtiges Abonnement nicht herum. Ein solches kostet Sie aktuell 8,99 Euro pro Monat, nach einem kostenlosen Prime-Gratiszeitraum. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Borussia Dortmund vs. FC Barcelona (CL-Viertelfinale 2024/25, Runde 2/2)

Datum: Dienstag, 15. April 2025

Uhrzeit : 21 Uhr

Ort: Signal Iduna Park, Dortmund (NRW)

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Amazon Prime Video

Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video

BVB - FC Barcelona in der Champions League: Das sagt die Bilanz

Laut fussballdaten.de haben der BVB und der FC Barcelona bislang erst fünfmal gegeneinander gespielt. Die Bilanz fällt dabei nicht allzu positiv für die Borussen aus: Von den fünf Partien konnten sie keine einzige gewinnen, lediglich zwei Unentschieden sprangen für sie heraus. Die übrigen drei Spiele gewannen die Katalanen. Das Torverhältnis lautet 4:9 zugunsten des FC Barcelonas. Tatsächlich liegt die letzte Begegnung der beiden Mannschaft noch gar nicht so lange zurück: Am sechsten Spieltag der CL-Ligaphase 24/25 standen sich der Bundesligist und der La-Liga-Klub zuletzt auf dem Rasen gegenüber. Diese Begegnung am 11. Dezember 2024 entschieden die Spanier knapp mit 3:2 für sich.