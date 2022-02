Dortmund - Gladbach: Liveticker und Bundesliga-Übertragung im TV und Live-Stream

Borussia Dortmund trifft am Samstag auf Borussia Mönchengladbach. Das Match wird live im TV und Stream gezeigt. Hier finden Sie die Infos zur Übertragung und einen Liveticker.

Die Fußball-Bundesliga ist in vollem Gange. Die diesjährige Saison wurde im letzten Jahr am 13. August 2021 eröffnet und dauert noch bis zum 14. Mai dieses Jahres an.

Am Wochenende steht nun bereits der 23. Spieltag auf dem Plan. Eine der Partien, die im Rahmen dieses Spieltags ausgetragen werden, ist die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach.

Sie wollen mehr über das Match wissen? Hier erfahren Sie alle wichtigen Details zur Übertragung des Spiels. Außerdem finden Sie bei uns einen Liveticker mit Infos zum Spielstand und zur Aufstellung der Mannschaften.

Termin und Uhrzeit für den Anstoß: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga

Borussia Dortmund trifft am Sonntag, 20. Februar 2022, auf Borussia Mönchengladbach. Anstoß der Partie ist um 17.30 Uhr. Gespielt wird im Signal Iduna Park in Dortmund.

Die Partie Dortmund gegen Gladbach wird im Signal Iduna Park in Dortmund ausgetragen. Foto: Guido Kirchner, dpa (Archivbild)

Dortmund gegen Gladbach: Übertragung im TV und Live-Stream beim Fußball - auch gratis im Free-TV?

Das Match zwischen Dortmund und Gladbach wird leider nicht im Free-TV übertragen. In unserer Übersicht erfahren Sie, wo Sie das Spiel dennoch live anschauen können.

Spiel: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach , 23. Spieltag der Bundesliga 2021/22

- , 23. Spieltag der Bundesliga 2021/22 Datum: Sonntag, 20. Februar 2022

Sonntag, 20. Februar 2022 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park , Dortmund

, Übertragung im Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei DAZN

Liveticker: Dortmund vs. Gladbach - Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle und Spielplan

Sie wollen das Spiel des BVB gegen Borussia Mönchengladbach von unterwegs aus mitverfolgen? Kein Problem, denn mit unserem Liveticker haben Sie jederzeit und von überall die Möglichkeit dazu. Unser Datencenter bietet Ihnen einen Überblick über Spielstand und Ergebnis jeder Bundesliga-Partie.

Darüber hinaus versorgen wir Sie dort mit vielen weiteren Informationen rund um die Bundesliga, wie zum Beispiel dem Spielplan oder der aktuellen Bundesliga-Tabelle. Auch die Aufstellungen aller Mannschaften werden jeweils kurz vor dem Anpfiff bekannt gegeben.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung: Die Bundesliga 2021/22 live im TV und Online-Stream

Wie läuft die Übertragung der Erstliga-Partien im TV und Live-Stream in der diesjährigen Saison ab? Für die Ausstrahlung der Bundesliga-Spiele zeichnen in diesem Jahr vor allem die beiden kostenpflichtigen Anbieter Sky und DAZN verantwortlich.

Hier ein Überblick:

Bundesliga-Übertragung auf Sky: alle Partien am Samstag, Dienstag und Mittwoch

alle Partien am Samstag, Dienstag und Mittwoch Bundesliga-Übertragung auf DAZN : alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele sowie fünf Montagsspiele

Bilanz und Infos: Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach

Laut dem Portal fußballdaten.de trafen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach in der Vergangenheit insgesamt ganze 109 Mal aufeinander. 46 Mal ging der BVB als Sieger vom Platz, 30 Mal trennten sich die Vereine mit einem Unentschieden und 33 Spiele konnte Borussia Mönchengladbach für sich entscheiden. (AZ)