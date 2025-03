Borussia Dortmund - OSC Lille live im TV und Stream: Übertragung des Champions League Achtelfinales

Während die Dortmunder in der Bundesliga in der aktuellen Saison eher durchwachsene Leistungen zeigten, läuft es in der Champions League besser für das Team. Der BVB steht im Achtelfinale und muss nun gegen das französische Team OSC Lille ran. Mit vier Siegen und drei Siegen in der Ligaphase reichte es nicht direkt für den Einzug in die K.o.-Runde des Turniers. Dortmund musste sich in den Play-offs gegen Sporting Lissabon durchsetzen. Nach einem 3:0 im Hinspiel genügte der deutschen Mannschaft im Rückspiel ein 0:0, um den Einzug ins Achtelfinale zu sichern.

Lille startete mit einer 0:2 Niederlage gegen Sporting Lissabon in die Ligaphase, konnte sich aber schnell von dem Patzer erholen und in den folgenden Spielen überzeugen. Mit zwei Niederlagen, einem Unentschieden und vier Siegen zog das französische Team direkt ins Achtelfinale ein und musste nicht den Umweg über die Play-offs gehen.

Wann findet das Spiel zwischen Dortmund und dem OSC Lille statt? Wie läuft die Übertragung der Partie und gibt es das Match auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Champions-League-Achtelfinale am Dienstag haben wir hier für Sie.

BVB gegen LOSC im Champions-League-Achtelfinale: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2024/25 findet das Achtelfinale zwischen Borussia Dortmund und LOSC Lille am Dienstag, dem 4. März 2025 statt. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr im Signal Iduna Park, der Heimspielstätte des BVB in Dortmund.

Borussia Dortmund - Lille live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Für die Übertragung der CL-Saison 2024/25 sind erneut DAZN und Amazon Prime Video zuständig. Während DAZN fast alle Spiele der Königsklasse live und in voller Länge ausstrahlt, zeigt der Streamingdienst von Amazon pro Spieltag nur eine Partie am Dienstag. So lange noch deutsche Clubs im Turnier vertreten sind, handelt es sich in der Regel um ein Spiel mit deutscher Beteiligung.

Die Übertragung des Achtelfinales zwischen Dortmund und Lille übernimmt Amazon Prime Video. Die Berichterstattung beginnt um 20 Uhr, der Anpfiff erfolgt eine Stunde später um 21 Uhr. Hier noch einmal die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Spiel: Borussia Dortmund - LOSC Lille, Achtelfinale der Champions League 24/25

Datum: 4. März 2025

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Amazon Prime Video

Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video

Dortmund - LOSC Lille in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Borussia Dortmund und der OSC Lille sind sich laut fussballdaten.de bisher nur zweimal auf dem Rasen begegnet. Beide Partien gingen unentschieden aus - eine mit 0:0 und eine mit 1:1. Die Spiele liegen aber auch schon mehr als 20 Jahre zurück und fanden im Rahmen des Europa-League-Achtelfinales statt. Damals galt die Auswärtstorregel noch, weshalb Dortmund trotz der beiden Unentschieden für das Viertelfinale qualifizierte.

Da die letzten Spiele so lange zurückliegen, geben sie keinen Anhaltspunkt dafür, wie die aktuelle Begegnung der beiden Mannschaften enden könnte. Während Dortmund in der Bundesliga auf Platz 10 rangiert, belegt Lille in der Ligue 1 aktuell den 5. Platz. Im Achtelfinale der CL 24/25 dürften sich die beiden Teams auf Augenhöhe begegnen.