"Wenn Wiedersehen keine Freude macht": Pressestimmen zur BVB-Niederlage

Borussia Dortmund hat am Mittwochabend in der Champions League gegen Manchester City verloren. Das Siegtor für die Engländer schoss ausgerechnet Ex-BVB- Stürmer Erling Haaland.

Erling Haaland hat die Träume von Borussia Dortmund von einem Coup beim englischen Meister Manchester City nach mehr als 80 Minuten doch noch zerstört. Am Ende musste sich der BVB 2:1 (0:0) gegen das Team von Starcoach Pep Guardiola geschlagen geben und stand am zweiten Spieltag der Champions League in Manchester mit leeren Händen da.

Der glückliche Sieger war am Ende Haaland und sein neues Team aus England, dabei hatte die Dortmunder Deckung den im Sommer vom BVB zu City gewechselten Norweger bis dahin gut im Griff. Die Dortmunder Führung durch Jude Bellingham in dessen englischer Heimat (56.) hatte John Stones ausgeglichen (80.), bei seinem Fernschuss sah BVB-Ersatzkeeper Alexander Meyer nicht gut aus.

Manchester City - Borussia Dortmund: Pressestimmen aus Deutschland

"Das Spiel war binnen fünf Minuten gedreht - und Dortmund trotz einer über weiten Strecken starken Vorstellung die Punkte genommen." - kicker

"Die Dortmunder sehen im Spiel bei Manchester City lange wie der Sieger aus, gehen am ende beim 1:2 aber komplett ohne Punkte nach Hause. Ausgerechnet Erling Haaland schockte die Dortmunder mit seinem artistischen Treffer in der Schlussphase und versaute seinem Ex-Klub so das Wiedersehen mit dem Norweger." - Sport1

"Sie wussten, was auf sie zukommt. Und konnten es nicht verhindern... Wenn Wiedersehen keine Freude macht. Genau 123 Tage nach seinem letzten Tor FÜR den BVB trifft Erling Haaland (22) GEGEN seinen Ex-Klub in der 84. Minute zum 2:1-Sieg für Manchester City." - Bild

"Erling Haaland nahm Marco Reus und Co. fast schon tröstend in den Arm, nachdem er den Dortmunder Traum von einem Coup bei Manchester City höchstpersönlich zerstört hatte." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Lesen Sie dazu auch

"Der Norweger verzichtet nach seinem späten Treffer zum Sieg von ManCity gegen den BVB auf Jubel. Seinen Ex-Klub dürfte das nach einem komisch verlorenen Spiel kaum trösten." - Süddeutsche Zeitung

"Ex-BVB-Torjäger Erling Haaland hat die Niederlage von Borussia Dortmund bei Manchester City besiegelt. Der BVB präsentierte sich in dem Champions-League-Duell jedoch lange stark." - RedaktionsNetzwerk Deutschland

Manchester City - Borussia Dortmund: Pressestimmen aus England

"Er hat natürlich wieder getroffen. Und diesmal war der Beitrag von Erling Haaland ein außerordentlich athletischer Siegtreffer in der 84. Minute, der ein spätes Comeback seiner Mannschaft gegen sein Team krönte, das er im Sommer in Richtung Manchester City verlassen hatte." - The Times

"WER schreibt die Drehbücher für diesen Typen? Es sah so aus, als würde Erling Haaland in seiner großen Nacht gegen seinen ehemaligen Verein von seinem engen Kumpel Jude Bellingham in Szene gesetzt werden." - The Sun

"Der großartige Treffer von Erling Haaland krönte ein dramatisches Comeback von Manchester City und verurteilte seinen ehemaligen Verein Borussia Dortmund zu einer schmerzhaften Champions-League-Niederlage im Etihad-Stadion." - BBC

"Was für ein Abschluss. Nicht nur die zwei späten Tore in vier Minuten, die Manchester City erzielte, um dieses Champions-League-Spiel zu kippen, als es schon vorbei schien, sondern auch die balletische, aber brutale Schönheit des außergewöhnlichen Treffers, der es gewann." - The Telegraph