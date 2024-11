BVB - Sturm Graz live im TV & Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Der BVB hat am vierten Spieltag der Ligaphase in der Champions League 2024/25 ein Heimspiel. Dortmund empfängt Sturm Graz im Signal Iduna Park. Mit null Punkten und 1:5 Gegentoren reist das Team aus Österreich nach Dortmund, um gegen die Schwarz-Gelben das erste zählbare Ergebnis einzufahren. Bisher spielten die Österreicher auswärts gegen Stade Brest und zu Hause gegen Club Brügge und Sporting Lissabon.

Der BVB konnte zwei von drei Spielen gewinnen und sechs Punkte holen. Nachdem der BVB am letzten Spieltag gegen Real Madrid mit zwei zu fünf Toren verloren hatte, siegte die Borussia zuvor mit 3:0 gegen Club Brügge und 7:1 gegen Celtic Glasgow. Das Spiel gegen Sturm Graz ist für den BVB das zweite Heimspiel dieser Champions-League-Saison.

Der deutsche Vorjahresfinalist steht damit nach drei Spieltagen auf Platz 11 in der Tabelle. Nur die ersten acht Teams ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 spielen zuvor eine K.o.-Runde aus, um die restlichen Achtelfinal-Teilnehmer zu ermitteln.

Wann findet das Spiel statt? Wann ist Anstoß? Wo läuft das Spiel im TV oder im Stream? Wir verraten es Ihnen hier.

BVB gegen Sturm Graz in der Champions League: Uhrzeit und Termin - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2024/25 wird die Partie zwischen Dortmund und Graz am Dienstag, 5. November, um 21 Uhr angepfiffen. Das Spiel findet im Dortmunder Signal-Iduna-Park vor knapp 81.000 Zuschauern statt. Der Austragungsort ist seit dem Jahr 1974 die Heimspielstätte der Borussia und hieß zuvor Westfalenstadion.

Borussia Dortmund gegen Sturm Graz live im TV und Stream: CL-Übertragung am 4. Spieltag

Die Übertragung der CL-Saison 2024/25 wird auch in der aktuellen Spielzeit wieder zwischen den beiden Streaming-Anbietern Amazon Prime Video und DAZN aufgeteilt. Bis zum Finale sind keine CL-Spiele im Free-TV zu sehen. DAZN überträgt einen Großteil der Spiele der Champions-League-Saison 24/25 exklusiv. Prime Video hat sich die Rechte für ein Dienstagsmatch pro Spieltag gesichert. Das zweite BVB-Heimspiel in der diesjährigen Champions-League-Saison ist ausschließlich beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Um das Spiel live auf DAZN zu verfolgen, kostet die günstigste Abo-Variante mindestens 34,99 Euro pro Monat.

Hier sind noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Borussia Dortmund - Sturm Graz, Ligaphase der Champions League 24/25, 4. Spieltag

Datum: Dienstag, 5. November 2024

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Signal-Iduna Park, Dortmund

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Borussia Dortmund - Sturm Graz: Die Bilanz der beiden Teams

Die Bilanz zwischen den beiden Vereinen lässt sich kurz zusammenfassen: Es ist das erste Pflichtspiel überhaupt zwischen Dortmund und Graz. Das bedeutet, dass sich anhand der bisherigen Begegnungen kein Favorit bestimmen lässt.

Allerdings spricht die bisherige Champions-League-Saison eher für einen Sieg des BVB. Laut fussballdaten.de verlor Dortmund zuletzt vor knapp drei Jahren in einem Heimspiel in der Königsklasse. Das war am 3. November 2021 mit einer 1:3-Niederlage gegen Ajax Amsterdam. Seitdem sind die Schwarzgelben saisonübergreifend in zwölf Heimspielen ungeschlagen. Mit dieser Heimstärke steht Sturm Graz vor der schweren Aufgabe, den ersten Saisonsieg in der Champions League einzufahren.