Bundesliga-Vorbereitung beim BVB 2023: Testspiele, Trainingslager und Termine

Der BVB hat für den Sommer einige Testspiele sowie ein Trainingslager geplant. Informationen zur Saison-Vorbereitung und den Terminen erfahren Sie hier.

Noch immer sitzt der Stachel bei der Borussia aus Dortmund tief. In der vergangenen Bundesliga-Saison 2022/23 stand der BVB zum letzten Spieltag auf Platz 1 und hatte damit die Möglichkeit, die Dauerserie des FC Bayern München in Sachen deutscher Meisterschaft zu beenden. Doch ein Remis gegen den FSV Mainz 05 reichte nicht aus, da die Münchner in Köln durch einen Last-Minute-Treffer gewinnen konnten. Am Ende standen sowohl Borussia Dortmund, als auch der FC Bayern bei 71 Punkten, wobei die Münchner aufgrund des besseren Torverhältnisses letztlich die elfte Meisterschaft in Folge feiern durften.

Schon jetzt kann gewiss gesagt werden, dass mit Spannung erwartet wird, wie sich der BVB um Trainer Edin Terzić in der kommenden Saison präsentiert. Doch wie wird sich Borussia Dortmund in diesem Sommer auf die neue Saison vorbereiten? Steht das Trainingslager bereits fest? Und auf welche Testspiele können sich Fußball-Fans schon jetzt freuen? Alle Informationen rund um die Sommervorbereitung des BVB 2023 mit Trainingslager, Testspielen und den jeweiligen Terminen erfahren Sie hier.

Bundesliga-Saison 2023/24: Das Trainingslager des BVB im Sommer

Der BVB ist nach der Sommerpause am 5. Juli 2023 in die Saison-Vorbereitung gestartet. Zu Beginn war das Team um Trainer Edin Terzić jedoch nicht vollzählig, da einige Nationalspieler aufgrund der Länderspiele später aus ihrem Urlaub zurückkehrten.

Ab dem 24. Juli geht es für Borussia Dortmund im Rahmen ihres Trainingslagers in die USA. Das Training steht unter dem Motto "Back in Black & Yellow" und ist nach vierjähriger Abstinenz die erste Rückkehr für die Borussia in die USA. Das durch die DFL und den Hauptsponsor EVONIK geförderte Trainingslager führt die Westfalen dabei in mehrere Städte im Westen und Mittleren Westen des Landes. Die Rückkehr ist für den 4. August geplant.

Testspiele des BVB im Sommer 2023: Saison-Vorbereitung für die Bundesliga 2023/24

Stand jetzt sind für das "Back in Black & Yellow"-Trainingslager in diesem Sommer drei Testspiele geplant. Den Auftakt macht die Partie San Diego Loyal SC gegen den BVB am 28. Juli 2023 im Snapdragon Stadium in San Diego. Am 30 Juli geht es dann für die Borussen im Allegiant Stadium in Las Vegas gegen den englischen Rekordmeister Manchester United. Den Abschluss bildet das Freundschaftsspiel gegen den FC Chelsea im Soldier Field in Chicago. Spätestens am Wochenende des 18. - 20. August wird es dann ernst, wenn gemäß dem Spielplan der Beginn der Bundesliga-Saison 2023/24 stattfindet.

BVB-Testspiele 2023: Termine vor der Bundesliga-Saison 2023/24

Zu guter Letzt haben wir Ihnen eine Übersicht mit sämtlichen bisher bekannten Terminen des BVB bis zum Saisonstart der Bundesliga 2023/24 zusammengestellt:

Datum: Termin: 5. Juli 2023 Voraussichtlicher Trainingsauftakt 12. Juli 2023 Testspiel gegen Westfalia Rhynern 19. Juli 2023 Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen 22. Juli 2023 Testspiel gegen Rot-Weiß Erfurt 24. Juli - 3. August 2023 Trainingslager in den USA 28. Juli 2023 Testspiel gegen San Diego Loyal SC 30. Juli 2023 *) Testspiel gegen Manchester United 2. August 2023 *) Testspiel gegen FC Chelsea 6. September 2023 Testspiel gegen AFC Ajax 11.-14. August 2023 1. Runde des DFB-Pokals 18.-20. August 2023 Start der Bundesliga-Saison 2023/24

*) deutscher Zeit