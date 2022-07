BVB: Gerüchte und Transfers – kommen Firmino und Raum?

Der Transfermarkt hat seit dem 1. Juli geöffnet und die Bundesliga-Klubs wollen sich für die Saison 2022/23 einen bestmöglichen Kader zusammenstellen. Das gilt auch für Borussia Dortmund – und der BVB war auf dem Transfermarkt bereits sehr aktiv.

Die Saison 2022/23 wirft in die Fußball-Welt ihren Schatten voraus. Klar, dass daher reges Treiben auf dem Transfermarkt herrscht. Das gilt auch rund um Borussia Dortmund. Die Schwarz-Gelben haben bereits spektakuläre Neuzugänge begrüßt und einen noch spektakuläreren Abgang verzeichnen müssen. Außerdem gibt es noch Gerüchte um den ein oder anderen Spieler, der nach Dortmund wechseln könnte. Auch Abgänge wird es wohl noch geben. Ein Überblick über die Gerüchte und Transfers der Dortmunder.

BVB: Alle fixen Transfers der Saison 2022/23

Der Transfermarkt hat seine Tore offiziell seit dem 1. Juli 2022 geöffnet. Bei der Borussia hat sich seitdem schon einiges getan. Das gilt vor allem bei den Stürmern. Superstar Erling Haaland hat die Dortmunder zwar verlassen, doch dafür hat der BVB mit Sébastien Haller und Karim Adeyemi Ersatz im Doppelpack verpflichtet. Alle bereits feststehenden Abgänge und Zugänge:

Neuzugänge:

Sébastien Haller ( Ajax Amsterdam ), 31 Millionen Euro

( ), 31 Millionen Euro Karim Adeyemi ( RB Salzburg ), 30 Mio.

( ), 30 Mio. Nico Schlotterbeck ( SC Freiburg ), 20 Mio.

( ), 20 Mio. Salih Özcan ( 1. FC Köln ), 5 Mio.

( ), 5 Mio. Niklas Süle ( FC Bayern ), ablösefrei

( ), ablösefrei Marcel Lotka ( Hertha BSC ), ablösefrei

( ), ablösefrei Alexander Meyer ( Jahn Regensburg ), ablösefrei

Abgänge:

Erling Haaland ( Manchester City ), 60 Millionen Euro

( ), 60 Millionen Euro Steffen Tigges ( 1. FC Köln ), 1,5 Mio.

( ), 1,5 Mio. Axel Witsel ( Atlético Madrid ), ablösefrei

( ), ablösefrei Marwin Hitz ( FC Basel ), ablösefrei

( ), ablösefrei Roman Bürki (St. Louis CITY), ablösefrei

(St. Louis CITY), ablösefrei Reinier ( Real Madrid ), Leih-Ende

), Leih-Ende Marin Pongracic ( VfL Wolfsburg ), Leih-Ende

( ), Leih-Ende Dan-Axel Zagadou (vereinslos)

(vereinslos) Marcel Schmelzer (Karriereende)

BVB News: Passlack darf gehen – verlassen Guerreiro und Akanji Dortmund?

Felix Passlack darf Borussia Dortmund verlassen. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft noch bis 2023, in diesem Sommer bietet sich also noch die Chance, eine Ablösesumme für den Rechtsverteidiger einzustreichen. Der Klub, der einen hohen sechsstelligen Betrag für Passlack bietet, dürfte einen Zuschlag erhalten.

Auch Manuel Akanji darf den BVB verlassen. Den Innenverteidiger wird es wohl nach Italien ziehen. Das berichten Gazetta dello Sport und Bild. Inter Mailand soll dazu bereit sein, 30 Millionen Euro für den Schweizer auf den Tisch zu legen. Ebenfalls gehen kann Raphael Guerreiro, der aber lieber bleiben würde. Der FC Barcelona gilt als interessiert. Für den Linksverteidiger will der BVB wohl rund 20 Millionen Euro sehen.

Lesen Sie dazu auch

BVB Gerüchte: Kommen Firmino und Raum zu Borussia Dortmund?

Die 20 Millionen Euro, welche für Guerreiro fließen sollen, würden die Dortmunder gerne in David Raum investieren. Der Linksverteidiger der TSG Hoffenheim stellt einen Shootingstar des deutschen Fußballs dar. Mit 24 Jahren ist er bereits Nationalspieler und gestandener Bundesligaspieler. Dieser Transfer gestaltet sich allerdings schwierig, da Guerreiro in Dortmund bleiben will. Ändert sich das nicht, dürfte wohl auch ein Raum-Deal platzen.

In der Offensive könnte es unterdessen noch zu einem echten Blockbuster-Transfer kommen. Laut der Bild möchte Roberto Firmino den FC Liverpool gerne verlassen und könnte sich ein Engagement in der Bundesliga vorstellen. Wegen der guten Kontakte von Liverpool-Coach Jürgen Klopp nach Dortmund soll es für den BVB möglich sein, den Brasilianer für rund 30 Millionen Euro zu verpflichten.