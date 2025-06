BVB vs. Ulsan live im TV und Stream: Wo läuft das Dortmund-Spiel im Free-TV?

Diesen Sommer findet in Nordamerika, genauer gesagt in den Vereinigten Staaten, die 21. FIFA Klub-WM statt. Dabei gibt es einige Neuerungen beim Turnierformat. Wurde die Klub-WM bisher von insgesamt sieben Teams ausgetragen, so sind es in diesem Jahr erstmals 32 Mannschaften. Prinzipiell nehmen aus jedem Land zwei Teams teil. Im Fall von Deutschland sind das der FC Bayern München und Borussia Dortmund. Dazu kommen unter anderem zahlreiche Gewinner der vergangenen Champions-League-Saisons der Verbände AFC, CAF, CONCACAF, OFC und UEFA, ebenso wie der Sieger der Copa Libertadores des Verbandes CONMEBOL. Nachdem die letzte Klub-WM 2023 von Manchester City gewonnen wurde, ändert sich auch der Turnus des Turniers. Sonst jedes Jahr ausgetragen, findet die Klub-WM von nun an alle vier Jahre statt.

Ein Blick auf den Spielplan der Klub-WM 2025 verrät, dass der BVB zum Auftakt gegen Fluminense Rio de Janeiro spielt. Am 3. Spieltag lautet der Gegner für die Borussen dann Ulsan HD FC aus Südkorea. Die Mannschaft von Trainer Pan-gon Kim spielt in der südkoreanischen K League 1 und belegt nach 19 Spielen den dritten Rang. Der BVB konnte im Mai nach einer durchaus turbulenten Saison am Ende noch aufatmen. Nach einer beeindruckenden Aufholjagd mit dem neuen Trainer Niko Kovač konnte die Mannschaft noch den vierten Platz erreichen und sich somit für die Champions-League-Saison 2025/26 qualifizieren.

Hinsichtlich der Begegnung zwischen dem BVB und Ulsan HD FC informieren wir Sie in diesem Artikel über alle relevanten Informationen. Dies beinhaltet die Fragen nach dem Termin, dem Anpfiff der Partie sowie der Übertragung im Free-TV oder Stream. Wir geben Ihnen diesbezüglich Auskunft.

BVB vs. Ulsan bei der Klub-WM: Wann ist der Anstoß?

Borussia Dortmund und Ulsan HD FC treffen am dritten Spieltag der Klub-WM aufeinander. Die Begegnung findet am Mittwoch, dem 25. Juni 2025 um 21.00 Uhr deutscher Zeit statt. Ausgetragen wird das Spiel im TQL Stadium in der US-amerikanischen Stadt Cincinnati im Bundesstaat Ohio.

Borussia Dortmund vs. Ulsan HD FC: Die Übertragung der Klub-WM 2025

Die Übertragung der Klub-WM 2025 findet vom 14. Juni bis zum 13. Juli statt. Zunächst einmal ist die Streaming-Plattform DAZN die erste Adresse, wenn es um die Übertragung aller 63 Spiele geht. Ein kostenpflichtiges Abonnement brauchen Sie dafür nicht. Lediglich ein kostenloser Account wird benötigt.

Für die Partien mit deutscher Beteiligung brauchen Sie jedoch gar keinen Zugriff auf DAZN. Die ProSiebenSat.1 Media hat nämlich für die FIFA Klub-WM 2025 Sublizenzen erworben und überträgt damit alle Spiele der deutschen Mannschaften im linearen Fernsehen auf Sat.1, als auch im Stream auf Joyn. Dazu kommt ein Spiel pro K.o.-Runde sowie das Finale am Sonntag, dem 13. Juli.

Im Folgenden finden Sie noch einmal alle wichtigen Informationen rundum die Übertragung:

Spiel: Borussia Dortmund vs. Ulsan HD FC, 3. Spieltag, FIFA Klub-WM

Datum: Mittwoch, der 25. Juni 2025

Uhrzeit: Anpfiff um 21.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit

Ort: TQL Stadium in Cincinnati (Bundestaat Ohio/ Vereinigte Staaten)

Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Live-Stream : Joyn, DAZN

Dortmund vs. Ulsan bei der Klub-WM: Eine Bilanz der beiden Mannschaften

Auf Grund der enormen Distanz zwischen Deutschland und Südkorea ist es nicht verwunderlich, dass beide Mannschaften noch nie gegeneinander gespielt haben. Allerdings können beide Teams auf eine gleichermaßen erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken. So konnte der BVB bereits acht deutsche Meisterschaften und fünf DFB-Pokalsiege feiern. Dazu kommt auch der Gewinn der Champions-League im Jahr 1997 gegen Juventus Turin. Ulsan HD FC wiederum konnte bereits fünf südkoreanische Meisterschaften gewinnen. Dazu kommt ein Pokalsieg sowie der Gewinn der AFC Champions League in den Jahren 2012 und 2020. Mit dem Sieg der südkoreanischen Meisterschaft 2024 sicherte sich das Team von Trainer Pan-gon Kim den dritten Titel in Folge.