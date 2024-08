Carl Zeiss Jena – Bayer Leverkusen live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Der FC Carl Zeiss Jena ist eine Mannschaft aus Thüringen und spielt aktuell in der Regionalliga Nordost. Neben zahlreichen Erfolgen in der DDR hat Carl Zeiss in naher Vergangenheit auch Pokale abräumen können. Dazu zählen unter anderem, der 14-malige Sieg des Landespokals-Thüringen und einmal wurden sie Meister der Regionalliga Nordost. Nun wird das Team unter Leitung des Trainers Henning Bürger gegen den Erstligisten Leverkusen die erste Runde des DFB-Pokals 24/25 bestreiten.

Bayer 04 Leverkusen ist ein Verein aus Nordrhein-Westfalen. Momentan spielt das Team in der Bundesliga und belegt Platz 10 in der „Ewigen Tabelle“. Letzte Saison hat Bayer 04 es geschafft und wurde zum ersten Mal Deutscher Meister. Neben diesem Titel hat die Mannschaft auch einige andere Auszeichnungen errungen. Neben Pokalen wie dem UEFA-Cup in den Achtzigern wurden sie in naher Vergangenheit einmal Deutscher Superpokalsieger und zweimal Deutscher Pokalsieger. Zuletzt gewann Bayer 04 den Supercup, weshalb das DFB-Pokalspiel erst jetzt stattfinden kann.

Wann findet das Spiel zwischen Carl Zeiss Jena und Bayer Leverkusen statt? Wo wird die Partie übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen können Sie hier nachlesen.

Carl Zeiss Jena - Bayer Leverkusen im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Dem Spielplan des DFB-Pokals 24/25 nach findet die Partie am 28. August 2024 statt. Bayer Leverkusen dürfte sich zu diesem Zeitpunkt schon eingespielt haben, da die Bundesligasaison bereits am 23. August für sie startete. Das Spiel zwischen Carl Zeiss und Bayer 04 findet in Jena in der ad hoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld statt. Anstoß der Partie ist am Abend um 18 Uhr.

Jena gegen Leverkusen live im Free-TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25

Die Übertragung der DFB-Pokalsaison 24/25 übernimmt größtenteils der Pay-TV-Sender Sky. Doch auch die Öffentlich-Rechtlichen zeigen eine Auswahl an Spielen in voller Länge. Zu diesen 15 Spielen zählen unter anderem die Halbfinals und das Finale, doch auch die Partie zwischen Jena und Leverkusen ist Teil davon. Somit läuft die Partie live im ZDF und auch bei Sky. Bei letzterem müssen sie ein kostenpflichtiges Abonnement des Sport-Pakets abschließen, um die DFB-Pokal Spiele sehen zu können. Dieses kostet aktuell 25 Euro pro Monat. Wollen Sie dort außerdem die Spiele der Bundesliga sehen, benötigen Sie ein weiteres Abo für zusätzliche 35 Euro pro Monat.

Alle Informationen zum Pokalspiel zwischen Carl Zeiss Jena und Bayer Leverkusen hier noch einmal für Sie gebündelt:

Spiel: Carl Zeiss Jena - Bayer 04 Leverkusen, DFB-Pokal 24/25, 1. Runde

Datum: 28. August 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: ad hoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld, Jena

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky , ZDF

Jena gegen Leverkusen im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de standen sich die beiden Mannschaften bereits zweimal im Rahmen des DFB-Pokals gegenüber, einmal in den Neunzigern und einmal 2012. Dabei gewann Bayer Leverkusen beide Spiele. Leverkusen spielt natürlich wortwörtlich in einer anderen Liga - auch wenn das Team aus Jena in der Regionalliga aktuell wieder sehr erfolgreich ist. Somit gehen die Jungs von Bayer 04 als Favorit ins Match, der DFB-Pokal hat aber bekanntlich schon öfter für Überraschungen gesorgt.