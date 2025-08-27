Anfängerfehler: Ein Haarschnitt vom Bruder

Körperkult ist im modernen Profisport ja mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, wenn nicht sogar eine Notwendigkeit. Ausdrucksstarke Präsentation der eigenen Kraft, Stärke und Motivation. Neben unzähligen, bedeutungsvollen Tattoos wird vor allem der Gestaltung des Haupthaars viel Aufmerksamkeit und Hingabe geschenkt. Kunstvoll in Szene gesetzt durch hoch klassifizierte (und wahrscheinlich ebenso hoch bezahlte) Starfriseure, die geübt sind in Pixie Cut, Long Bob, Blunt Cut, Curtain Bangs, Undercut oder French Crop, wie die modernen Haarschnitte heutzutage heißen. Oder die das angesagte Doppelzopfmuster flechten können, das Fußballer wie Serge Gnabry (FC Bayern) oder Erling Haarland (Manchester United) so gern auftragen.

Perfekt geklöppelt spricht wenig dafür, dass die Kicker dabei selbst Hand anlegen. Noch weniger ist davon auszugehen, dass ihnen dabei eines ihrer Familienmitglieder behilflich ist. Das ist durchaus ratsam, denn ohne Expertise kann der Eingriff ins Haupthaar ziemlich schiefgehen. Musste jetzt auch Carlos Alcaraz erkennen. Der spanische Tennisprofi, der als Weltranglistenzweiter gerade auf der großen Bühne der US Open im Einsatz ist, beging nämlich einen verhängnisvollen Anfängerfehler unter Geschwistern: Er hat sich von seinem Bruder die Haare schneiden lassen.

Alcaraz-Bruder kommt mit Haarschneidegerät nicht zurecht

Alle, die einen Bruder ohne Friseurausbildung haben, wissen, dass das keine gute Idee ist. Alcaraz jetzt auch. Denn sein Bruder kam mit dem Haarschneidegerät überhaupt nicht zurecht. „Es blieb uns nur übrig, alles abzurasieren“, erklärte Alcaraz seinen neuen Look mit den raspelkurzen Stoppeln, die für großes Aufsehen sorgten.

Alexander Zverev schlägt einen Deal vor

Dass sein möglicher Halbfinalgegner Frances Tiafoe den Schnitt als „grauenhaft“ bezeichnete, nahm der Spanier aber ebenso mit Humor wie alle anderen Kommentare. Selbst der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev musste beim ersten Treffen zweimal hinschauen und schlug schmunzelnd einen Deal vor: „Für 50 Millionen Dollar mache ich das auch.“

Der „Buzz Cut“ könnte nun wieder in Mode kommen

Weil Carlos Alcaraz aber auch schnell viele Fans für seinen wagemutigen Schnitt gefunden hat, dürfte es nicht verwundern, wenn die leicht antiquierte Frisur wieder in Mode kommt. Die einheitliche Haarlänge zwischen drei und 15 Millimetern gilt in Fachkreisen als praktisch und pflegeleicht und besonders für markante Gesichtskonturen geeignet. Wer also Kraft, Stärke und Motivation á la Alcaraz ausstrahlen möchte, sollte bei seinem Friseur den „Buzz Cut“, den Maschinenschnitt, bestellen. Oder alternativ dem Bruder den Rasierapparat in die Hand drücken.