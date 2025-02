Celtic Glasgow - FC Bayern München live im TV und Stream: Übertragung der Champions-League-Playoffs 2025

Celtic Glasgow ist derzeit das beste Team Schottlands. Die Mannschaft spielt in der höchsten schottischen Liga und hat in letzter Zeit kaum Spiele verloren. Werfen Sie einen Blick auf den internationalen Raum und die Champions League, sieht es nicht mehr ganz so rosig für die Schotten aus. Von den acht Spielen in der Gruppenphase konnte Celtic nur drei gewinnen, spielte dreimal unentschieden und musste zwei Niederlagen hinnehmen. Daraus resultierten zwölf Punkte und damit der derzeitige 21. Platz in der Champions-League-Tabelle. Um den Einzug ins Achtelfinale zu ermöglichen, müssen die Jungs aus Glagow nun gegen den FC Bayern München antreten.

In Deutschland zeigt der FC Bayern München sich derzeit in bester Verfassung und mischt ganz oben in der Bundesligatabelle mit. In der Champions League hat sich diese Leistung bisher jedoch nicht ganz so widergespiegelt. Von den acht Gruppenphase-Spielen konnte der FCB zwar fünf Spiele für sich entscheiden, jedoch musste die Mannschaft auch drei Niederlagen hinnehmen. Mit den erspielten 15 Punkten liegen die Bayern damit auf dem zwölften Tabellenplatz. Nun muss das Team rund um Trainer Vincent Kompany sich gegen Celtic Glasgow behaupten, um weiter im Rennen und das Champions-League-Achtelfinale sein zu können.

Wann findet das Match zwischen Celtic Glasgow und Bayern München statt? Wo wird das Spiel übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere Informationen zur Partie finden Sie in diesem Artikel.

Celtic Glasgow vs. Bayern München in den Champions League Playoffs: Termin und Anstoß

Laut Champions-League-Spielplan der Saison 24/25 findet die Partie zwischen Celtic Glasgow und Bayern München am 12. Februar 2025 statt. Der Anstoß erfolgt am Abend um 21 Uhr. Gespielt wird im Celtic Park Stadion beim Herausforderer in Glasgow.

Glasgow - München live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Streaming-Anbieter DAZN und Amazon Prime haben sich für die laufende Saison 24/25 die Übertragungsrechte für die Champions League gesichert. Bis auf das Finale im Mai 2025 wird deshalb kein Spiel im Free-TV zu sehen sein. Wollen Sie also die Partie zwischen Celtic Glasgow und Bayern München sehen, müssen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN abschließen. Der Anbieter hat nämlich die exklusiven Rechte an diesem Spiel. Ein Abonnement bei DAZN ist derzeit ab 34,99 Euro pro Monat erhältlich.

Hier finden Sie noch einmal alle Informationen zur Partie auf einen Blick:

Spiel: Celtic Glasgow - Bayern München, Champions League Playoffs

Datum : 12. Februar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Celtic Park, Glasgow

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Celtic Glasgow - FCB in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Laut der Seite fußballdaten.de standen sich Celtic Glasgow und der FC Bayern München erst viermal auf dem Rasen gegenüber. Von diesen vier Spielen konnte Bayern drei Spiele für sich entscheiden und eine Partie ging unentschieden aus. Ein weiterer Faktor zur Bestimmung der Favoritenrolle ist der Kaderwert der Mannschaften. Celtic Glasgow ist aktuell um die 124 Millionen Euro wert. Der FCB ist etwa 856 Millionen Euro wert und damit deutlich mehr als die Konkurrenz aus Schottland. Zieht man diese beiden Faktoren zurate, geht der FC Bayern als Favorit in das Champions-League-Playoff-Spiel.