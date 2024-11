Celtic Glasgow - RB Leipzig live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 2024/25

Der 4. Spieltag der neuen CL-Ligaphase 2024/25 steht bevor. Für Bundesligist RB Leipzig geht es diesmal nach Schottland - dort treffen die Sachsen auf Celtic Glasgow. Bislang konnte RB in der aktuellen CL-Saison noch keinen einzigen Sieg einfahren, die bisherigen Spiele gegen Atlético Madrid, Juventus Turin und den FC Liverpool gingen allesamt verloren. Dementsprechend muss die Mannschaft von Coach Marco Rose gegen Celtic dringend punkten, um die Hoffnung auf das Weiterkommen in die nächste Runde aufrechtzuerhalten.

Für die Schotten lief es in der Königsklasse bislang etwas besser: Slovan Bratislava konnten sie klar mit 5:1 besiegen, gegen den amtierenden Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo sicherten sie sich immerhin einen Punkt - das Endergebnis lautete 0:0. Die bisher einzige Niederlage kassierte Celtic gegen Borussia Dortmund. Mit 1:7 unterlag das Team von Brendan Rodgers den Schwarz-Gelben deutlich.

Wann genau findet die Partie zwischen Celtic Glasgow und RB Leipzig in der CL-Ligaphase 2024/25 statt? Wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier für Sie.

Celtic Glasgow gegen RB Leipzig in der Champions League: Datum, Uhrzeit und Anstoßzeit

Dem Spielplan der Champions League 2024/25 entsprechend findet die Begegnung zwischen Celtic Glasgow und RB Leipzig am Dienstag, dem 5. November 2024 statt. Der Anstoß erfolgt um Punkt 21 Uhr im Celtic Park. Bei dem Stadion an der Kerrydale Street in Glasgow handelt es sich um die Heimspielstätte von Celtic.

Celtic Glasgow - RB Leipzig live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der CL-Saison 2024/25 obliegt auch in der aktuellen Spielzeit wieder den beiden Streaming-Anbietern Amazon Prime Video und DAZN. Im Free-TV werden hingegen keine Spiele übertragen, abgesehen vom Finale am 31. Mai 2025. Einen Großteil der CL-Partien 2024/25 überträgt DAZN exklusiv, Prime Video hat sich derweil die Rechte für eine Dienstagspartie pro Spieltag gesichert. Wenn möglich, wird dort immer ein Spiel mit deutscher Beteiligung gezeigt.

Am 5. November gibt es bei Amazon Prime Video die Begegnung zwischen dem FC Liverpool und Bayer Leverkusen zu sehen. Das Spiel Celtic Glasgow - RB Leipzig wird hingegen ausschließlich bei DAZN übertragen. Wer die Partie verfolgen möchte, benötigt folglich ein kostenpflichtiges Abonnement. Ein solches kostet Sie in der günstigsten Variante mindestens 34,99 Euro pro Monat. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Celtic Glasgow vs. RB Leipzig (CL-Ligaphase 2024/25, Spieltag 4/8)

Datum: Dienstag, 5. November 2024

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Celtic Park, Glasgow (SCO)

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Celtic Glasgow vs. RB Leipzig in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Viermal haben Celtic Glasgow und RB Leipzig bislang gegeneinander gespielt. Drei Partien konnten die Leipziger für sich entscheiden, Celtic ging nur einmal siegreich vom Platz. Auch das Torverhältnis fällt mit 8:3 zugunsten des Bundesligisten aus. Die letzte Begegnung zwischen den beiden Mannschaften fand im Oktober 2022 im Rahmen der CL-Gruppenphase statt. RB Leipzig konnte sich damals mit 2:0 durchsetzen. Im Hinblick auf das kommende Spiel am 5. November 2024 muss das aber nichts heißen - wie eingangs bereits erwähnt, präsentierte sich Celtic in der aktuellen CL-Saison bisher erfolgreicher als RB. Hinzu kommt, dass die Schotten am 4. Spieltag der Ligaphase 2024/25 den Heimvorteil auf ihrer Seite haben.