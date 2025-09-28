Die Centurions gehören ins Rosenaustadion

Der vom Sport- und Bäderamt geforderte Testlauf zeigte: die Augsburger Footballer gehören nach ihrem Aufstieg in die GFL 2 in das Rosenaustadion. Natürlich strapazieren die Footballer den Rasen mehr als die Regionalliga-Fußballer des FC Augsburg II und des TSV Schwaben. Aber die müssen auch auswärts auf dem Untergrund spielen, den sie vorfinden. Die Footballer sind da weniger anspruchsvoll. Ihnen reicht die Rasenqualität und das Licht, so wie es jetzt ist.

Wenn es den städtischen Verantwortlichen mit dem Attribut Sportstadt wirklich ernst ist, sollten sie, um glaubhaft zu bleiben, die Rosenau für die Centurions öffnen. Und wenn die Augsburger Politiker zusätzlich noch etwas für den Sport in ihrer Stadt tun wollen, außer ihn zum Wahlkampfthema zu machen, dann erhöhen sie den Etat für die Sanierung der Augsburger Sportstätten. Beim Problemfall Theater waren sie ja auch nicht knauserig.