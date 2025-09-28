Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten

Centurions im Rosenaustadion: Augsburger Football braucht Unterstützung für GFL 2

Kommentar

Die Centurions gehören ins Rosenaustadion

Der Testlauf im Rosenaustadion hat gezeigt, dass die Augsburger Footballer nach ihrem Aufstieg in die GFL 2 dort gut aufgehoben sind. Jetzt ist die Stadt am Zug.
Robert Götz
Von Robert Götz
    • |
    • |
    • |
    Die Augsburg Centurions (in Weiß) haben bewiesen, dass man mit American Football das Rosenaustadion füllen kann.
    Die Augsburg Centurions (in Weiß) haben bewiesen, dass man mit American Football das Rosenaustadion füllen kann. Foto: Angela Merten

    Der vom Sport- und Bäderamt geforderte Testlauf zeigte: die Augsburger Footballer gehören nach ihrem Aufstieg in die GFL 2 in das Rosenaustadion. Natürlich strapazieren die Footballer den Rasen mehr als die Regionalliga-Fußballer des FC Augsburg II und des TSV Schwaben. Aber die müssen auch auswärts auf dem Untergrund spielen, den sie vorfinden. Die Footballer sind da weniger anspruchsvoll. Ihnen reicht die Rasenqualität und das Licht, so wie es jetzt ist.

    Wenn es den städtischen Verantwortlichen mit dem Attribut Sportstadt wirklich ernst ist, sollten sie, um glaubhaft zu bleiben, die Rosenau für die Centurions öffnen. Und wenn die Augsburger Politiker zusätzlich noch etwas für den Sport in ihrer Stadt tun wollen, außer ihn zum Wahlkampfthema zu machen, dann erhöhen sie den Etat für die Sanierung der Augsburger Sportstätten. Beim Problemfall Theater waren sie ja auch nicht knauserig.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden