Der Korken von Wimbledon – Das hätte ins Auge gehen können

Verwunderlich, dass diese Attacke auf Tennismensch nicht genauso hart verfolgt wird wie vergleichbare Vergehen bei Fußballspielen. Fliegen Bierbecher gen Spieler oder Schiedsrichter, fordern empörte Kommentatoren Spielabbrüche, Platzsperren oder – komplett irre – Alkoholverbot in den Stadien. Auf diese Idee ist in Wimbledon noch niemand gekommen. Weil ja die feine Schampus-Sauferei ganz etwas anderes ist als der Genuss eines Bieres. Und die Erdbeeren ja nur mit einem Schluck Champagner wirklich mundet. Das ist angewandter Dünkel.

Ein Zuschauer (oder eine Zuschauerin) hatte während des Wimbledon-Finals zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz eine Champagner-Flasche geöffnet. Furchtbar elitär ist das natürlich, aber man zeigt halt gerne, was man hat. Nun folgte der Korken aber den Gesetzen der Physik, flog steil empor und landete schließlich neben Sinner, der gerade aufschlagen wollte. Sonst was hätte passieren können. Umknicken hätte er auf dem Korken können. Es hätte auch wortwörtlich ins Auge gehen können.

Biniam Girmay muss nach Champagner-Verletzung aufgeben

Aus diesem Grund feiern etliche Mannschaften in den USA mittlerweile ihre Siege mit aufgesetzten Skibrillen. Schaut verboten dumm aus, schützt aber die Augen vor umherfliegenden Korken oder gefährlichen Spritzern. So weit hatte Biniam Girmay vor drei Jahren noch nicht gedacht. Der Radfahrer freute sich so sehr über seinen Etappensieg beim Giro d‘ Italia, dass er jegliche Vorsicht beim Öffnen der Champagner-Flasche vermissen ließ, der Korken ins Auge flog und der gerade noch Glückliche kurz danach aufgeben musste. Schaden und Spott stehen oft in einem direkten Zusammenhang. Der Fußballer Nicolai Müller etwa riss sich das Kreuzband, als er einen Treffer mit dem „Propeller-Jubel“ angemessen feiern wollte. Das Knie hielt den Drehungen um die eigene Achse nicht stand.

Für Stefan Kuntz kam das Aus dereinst sogar schon vor dem Spiel. Er riss sich die Bänder beim Aussteigen aus dem Mannschaftsbus. Footballspieler Brandon Marshall hingegen ist der lebende Beweis, wie ungesund Fast Food ist. Er rutschte auf einer McDonalds-Tasche aus, fiel in den Fernseher und schnitt sich dabei den Unterarm auf.

Sinner konnte weitermachen, nichts passierte. Statt Schampus-Horror-Verletzung nur eine Petitesse. Im Sport entscheiden oft Zentimeter über Sieg oder Niederlage, Bänderriss oder stabilen Stand. Man mag nicht dran denken, was hätte passieren können. Darauf erst mal ein Gläschen. Stößchen!