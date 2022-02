Übertragung: So sehen Sie die Champions League 2021/22 im TV oder Live-Stream

Welcher Sender überträgt welches Spiel der Champions League im TV oder Live-Stream? Gibt es auch eine Übertragung im Free-TV? Hier finden Sie die wichtigsten Infos.

Die CL-Saison 2021/22 findet vom 22. Juni 2021 bis zum 28. Mai 2022 statt. Ob Fans die Spiele live im Free-TV und online im Live-Stream verfolgen können, welcher Sender welches Spiel zeigt, welche Streaming-Dienste sich die Ausstrahlung teilen, alle Sendetermine mit Sender, Datum und Uhrzeit, all diese Informationen finden Sie hier.

Champions League 2021/22 live im TV und Stream: Übertragung auf Sky, DAZN oder Amazon?

Im Vergleich zur Saison 2020/21 ändert sich Grundlegendes bei der Übertragung der Champions League: Nachdem Sky 21 Jahre wichtigster Partner und Rechteinhaber der Champions League-Spiele war, überträgt der Pay-TV Sender diese Saison kein Spiel der CL. Der Abo-Streamingdienst DAZN hat sich für die Saisons 2021/22 bis 2023/24 die exklusiven Rechte an beinahe der gesamten Champions League gesichert. In den vorherigen Saisons haben sich DAZN und Sky die Übertragung der Champions Leaguegeteilt.

Von den Play-Offs bis zum Finale überträgt DAZN 121 von 137 Spielen live im Stream: Alle Mittwochsspiele und, eine Partie pro Woche ausgenommen, alle Dienstagsspiele sowie Konferenzen und Highlights sind beim Münchner Streaming-Anbieter zu sehen.

Insgesamt 16 Spiele der Champions League2021/22 werden live beim Streaming-Dienst von Amazon zu sehen sein, der sich erstmals an der Übertragung der Champions League beteiligt. Das Finale der Champions League 2021/22 wird aber sicher im Free-TV übertragen: Der ZDF zeigt das Endspiel live und kostenlos im Fernsehen, DAZN sendet das Finale ebenfalls.

Champions League - Übertragung: Sendeplan und Termine

Das ist der aktuelle Sendeplan der Champions League2021/22: die Anstoßzeiten während des Achtelfinales sind von der UEFA auf 21 Uhr festgelegt. Aus Deutschland ist in der K.o.-Phase nur noch der FC Bayern bei der Champions League vertreten. Hier finden Sie alle Begegnungen mit Datum, Uhrzeit und Sender nach aktuellem Stand in der Übersicht.

Gruppenphase

14. September 2021 - 1. Spieltag

Übertragung: DAZN, Topspiel bei Amazon Prime Video

18.45 Uhr: FC Sevilla - RB Salzburg, DAZN

18.45 Uhr: Young Boys Bern - Manchester United, DAZN

21.00 Uhr: FC Barcelona - FC Bayern, Amazon Prime Video

21.00 Uhr: Dynamo Kiew - Benfica Lissabon, DAZN

21.00 Uhr: FC Villarreal - Atalanta Bergamo, DAZN

21.00 Uhr: Lille OSC - VfL Wolfsburg, DAZN

21.00 Uhr: FC Chelsea - Zenit St. Petersburg, DAZN

21.00 Uhr: Malmö FF - Juventus Turin, DAZN

15. September 2021 - 1. Spieltag

Übertragung: DAZN

18.45 Uhr: Besiktas JK - Borussia Dortmund, DAZN

18.45 Uhr: Sheriff Tiraspol - Schachtar Donezk, DAZN

21.00 Uhr: Manchester City - RB Leipzig, DAZN

21.00 Uhr: Club Brügge - Paris St. Germain, DAZN

21.00 Uhr: Atletico Madrid - FC Porto, DAZN

21.00 Uhr: FC Liverpool - AC Mailand, DAZN

21.00 Uhr: Sporting Lissabon - Ajax Amsterdam, DAZN

21.00 Uhr: Inter Maialand - Real Madrid, DAZN

28. September 2021 - 2. Spieltag

Übertragung: DAZN, Topspiel bei Amazon Prime Video

18.45 Uhr: Ajax Amsterdam - Besiktas JK, DAZN

18.45 Uhr: Schachtar Donezk - Inter Mailand, DAZN

21.00 Uhr: Paris St. Germain - Manchester City, DAZN

21.00 Uhr: RB Leipzig - Club Brügge, DAZN

21.00 Uhr: FC Porto - FC Liverpool, DAZN

21.00 Uhr: AC Mailand - Atletico Madrid, DAZN

21.00 Uhr: Borussia Dortmund - Sporting Lissabon, Amazon Prime

21.00 Uhr: Real Madrid - Sheriff Tiraspol, DAZN

29. September 2021 - 2. Spieltag

Übertragung: DAZN

18.45 Uhr: Atalanta Bergamo - Young Boys Bern, DAZN

18.45 Uhr: Zenit St. Petersburg - Malmö FF, DAZN

21.00 Uhr: Bayern München - Dynamo Kiew, DAZN

21.00 Uhr: Benfica Lissabon - FC Barcelona, DAZN

21.00 Uhr: Manchester United - FC Villarreal, DAZN

21.00 Uhr: RB Salzburg - Lille OSC, DAZN

21.00 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Sevilla, DAZN

21.00 Uhr: Juventus Turin - FC Chelsea, DAZN

19. Oktober 2021 - 3. Spieltag

Übertragung: DAZN, Topspiel bei Amazon Prime Video

18.45 Uhr: Club Brügge - Manchester City, DAZN

18.45 Uhr: Besiktas JK - Sporting Lissabon, DAZN

21.00 Uhr: Paris St. Germain - RB Leipzig, DAZN

21.00 Uhr: Atletico Madrid - FC Liverpool, DAZN

21.00 Uhr: FC Porto - AC Mailand, DAZN

21.00 Uhr: Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund, Amazon Prime

21.00 Uhr: Inter Mailand - Sheriff Tiraspol, DAZN

21.00 Uhr: Schachtar Donezk - Real Madrid, DAZN

20. Oktober 2021 - 3. Spieltag

Übertragung: DAZN

18.45 Uhr: FC Barcelona - Dynamo Kiew, DAZN

18.45 Uhr: RB Salzburg - VfL Wolfsburg, DAZN

21.00 Uhr: Benfica Lissabon - Bayern München, DAZN

21.00 Uhr: Manchester United - Atalanta Bergamo, DAZN

21.00 Uhr: Young Boys Bern - FC Villarreal, DAZN

21.00 Uhr: Lille OSC - FC Sevilla, DAZN

21.00 Uhr: FC Chelsea - Malmö FF, DAZN

21.00 Uhr: Zenit St. Petersburg - Juventus Turin, DAZN

2. November 2021 - 4. Spieltag

Übertragung: DAZN, Topspiel bei Amazon Prime Video

18.45 Uhr: VfL Wolfsburg - RB Salzburg, DAZN

18.45 Uhr: Malmö FF - FC Chelsea, DAZN

21.00 Uhr: Bayern München - Benfica Lissabon, Amazon Prime

21.00 Uhr: Dynamo Kiew - FC Barcelona, DAZN

21.00 Uhr: FC Villarreal - Young Boys Bern, DAZN

21.00 Uhr: Atalanta Bergamo - Manchester United, DAZN

21.00 Uhr: FC Sevilla - Lille OSC, DAZN

21.00 Uhr: Juventus Turin - Zenit St. Petersburg, DAZN

3. November 2021 - 4. Spieltag

Übertragung: DAZN

18.45 Uhr: AC Mailand - FC Porto, DAZN

18.45 Uhr: Real Madrid - Schachtar Donezk, DAZN

21.00 Uhr: Manchester City - Club Brügge, DAZN

21.00 Uhr: RB Leipzig - Paris St. Germain, DAZN

21.00 Uhr: FC Liverpool - Atletico Madrid, DAZN

21.00 Uhr: Sporting Lissabon - Besiktas JK, DAZN

21.00 Uhr: Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam, DAZN

21.00 Uhr: Sheriff Tiraspol - Inter Mailand, DAZN

23. November 2021 - 5. Spieltag

Übertragung: DAZN, Topspiel bei Amazon Prime Video

18.45 Uhr: Dynamo Kiew - Bayern München

18.45 Uhr: FC Villarreal - Manchester United

21.00 Uhr: FC Barcelona - Benfica Lissabon

21.00 Uhr: Young Boys Bern - Atalanta Bergamo

21.00 Uhr: Lille OSC - RB Salzburg

21.00 Uhr: FC Sevilla - VfL Wolfsburg, Amazon Prime

21.00 Uhr: FC Chelsea - Juventus Turin

21.00 Uhr: Malmö FF - Zenit St. Petersburg

24. November 2021 - 5. Spieltag

Übertragung: DAZN

18.45 Uhr: Besiktas JK - Ajax Amsterdam

18.45 Uhr: Inter Mailand - Schachtar Donezk

21.00 Uhr: Manchester City - Paris St. Germain

21.00 Uhr: Club Brügge - RB Leipzig

21.00 Uhr: Atletico Madrid - AC Mailand

21.00 Uhr: FC Liverpool - FC Porto

21.00 Uhr: Sporting Lissabon - Borussia Dortmund

21.00 Uhr: Sheriff Tiraspol - Real Madrid

7. Dezember 2021 - 6. Spieltag

Übertragung: DAZN, Topspiel bei Amazon Prime Video

18.45 Uhr: Paris St. Germain - Club Brügge

18.45 Uhr: RB Leipzig - Manchester City

21.00 Uhr: FC Porto - Atletico Madrid

21.00 Uhr: AC Mailand - FC Liverpool

21.00 Uhr: Borussia Dortmund - Besiktas JK, Amazon Prime

21.00 Uhr: Ajax Amsterdam - Sporting Lissabon

21.00 Uhr: Real Madrid - Inter Mailand

21.00 Uhr: Schachtar Donezk - Sheriff Tiraspol

8. Dezember 2021 - 6. Spieltag

Übertragung: DAZN

18.45 Uhr: Juventus Turin - Malmö FF

18.45 Uhr: Zenit St. Petersburg - FC Chelsea

21.00 Uhr: Bayern München - FC Barcelona

21.00 Uhr: Benfica Lissabon - Dynamo Kiew

21.00 Uhr: Manchester United - Young Boys Bern

21.00 Uhr: Atalanta Bergamo - FC Villarreal

21.00 Uhr: RB Salzburg - FC Sevilla

21.00 Uhr: VfL Wolfsburg - Lille OSC

K.o.-Runde

15. Februar 2022 - Achtelfinale (Hinrunde)

21.00 Uhr: Paris St. Germain- Real Madrid, Amazon Prime Video

21.00 Uhr: Sporting Lissabon - Manchester City, DAZN

16. Februar 2022 - Achtelfinale (Hinrunde)

21.00 Uhr: Inter Mailand - FC Liverpool, DAZN

21.00 Uhr: RB Salzburg - FC Bayern München, DAZN

22. Februar 2022 - Achtelfinale (Hinrunde)

21.00 Uhr: FC Chelsea - Lille OSC, Amazon Prime Video

21.00 Uhr: FC Villareal - Juventus Turin, DAZN

23. Februar 2022 - Achtelfinale (Hinrunde)

21.00 Uhr: Atletico Madrid - Manchester United, DAZN

21.00 Uhr: Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam, DAZN

8. März 2022 - Achtelfinale (Rückrunde)

21.00 Uhr: FC Bayern München - RB Salzburg, Amazon Prime Video

21.00 Uhr: FC Liverpool - Inter Mailand, DAZN

9. März 2022 - Achtelfinale (Rückrunde)

21.00 Uhr: Real Madrid - Paris St. Germain, DAZN

21.00 Uhr: Manchester City - Sporting Lissabon, DAZN

15. März 2022 - Achtelfinale (Rückrunde)

21.00 Uhr: Manchester United - Atletico Madrid, Amazon Prime Video

21.00 Uhr: Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon, DAZN

16. März 2022 - Achtelfinale (Rückrunde)

21.00 Uhr: Juventus Turin - FC Villareal, DAZN

21.00 Uhr: Lille OSC - FC Chelsea, DAZN

5. April 2022

Viertelfinale, Auslosung am 18. März 2022, DAZN, Topspiel bei Amazon Prime Video

6. April 2022

Viertelfinale, Auslosung am 18. März 2022, DAZN

12. April 2022

Viertelfinale, Auslosung am 18. März 2022, DAZN, Topspiel bei Amazon Prime Video

13. April 2022

Viertelfinale, Auslosung am 18. März 2022, DAZN

26. April 2022

Halbfinale, Auslosung am 18. März 2022, DAZN, Topspiel bei Amazon Prime Video

27. April 2022

Halbfinale, Auslosung am 18. März 2022, DAZN

3. Mai 2022

Halbfinale, Auslosung am 18. März 2022, DAZN, Topspiel bei Amazon Prime Video

4. Mai 2022

Viertelfinale, Auslosung am 18. März 2022, DAZN

28. Mai 2022

Endspiel, Auslosung am 18. März 2022, DAZN, ZDF

Champions League kostenlos und live im Free-TV

Beim Finale hat sich das ZDF sich für die Saisons 2021/22 bis 2023/24 die Rechte an der Live-Übertragung der Champions League gesichert. 2021 wird also das Endspiel der Königsklasse definitiv im Free-TV gezeigt – auch dann, wenn keine deutsche Mannschaft im Finale spielt. In den vorherigen Spielzeiten war eine Übertragung im ZDF nur vorgesehen, wenn ein deutscher Verein um den Titel kämpfte.

In der Saison 2020/21 traf im Finale der Champions League der FC Chelsea auf ManCity. Für deutsche Fußball-Fans hieß das, dass sie auf eine Übertragung des CL-Finales im Free-TV verzichten mussten. Egal, welche Teams es in dieser Saison ins Finale schaffen, das ZDF wird das Endspiel definitiv am 28. Mai 2022 live aus der Gazprom-Arena in Sankt Petersburg senden.

Top-Teams und Spieler der UEFA Champions League 21/22

Auf Platz eins der besten Torjäger landete in der CL-Saison 20/21 Erling Haaland von Borussia Dortmund mit insgesamt zehn Saison-Toren in acht Spielen. Der zweitbeste Torschütze Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain kam auf acht Tore in zehn Spielen. Die Mannschaften des Torschützenkönigs und seinem Vize sind im zweiten Lostopf der Champions League 21/22 gelandet und somit sichere Teilnehmer in dieser Saison.

Den ersten Lostopf füllen die Meister der sechs besten Nationalligen gemäß UEFA-Fünfjahreswertung sowie die Sieger der CL und EL 20/21: Titelverteidiger FC Chelsea, Europa League Sieger FC Villarreal, Atlético Madrid, Manchester City, FC Bayern München, Inter Mailand, OSC Lille und Sporting Lissabon.

Insgesamt haben wohl die Spanier die größten Chancen auf den Titel: Fünf spanische Mannschaften, verteilt auf Lostopf eins und zwei nehmen an der Champions League 2021/22 teil: FC Villarreal, Atlético Madrid, Real Madrid, FC Barcelona und FC Sevilla. Mit vier Teams liegt England nur knapp darunter: Titelverteidiger FC Chelsea, Manchester City, Manchester United und der FC Liverpool sind vier Top-Vereine aus dem Vereinigten Königreich, die den englischen Fans Hoffnung geben, die Champions League auch 21/22 für sich zu entscheiden. Deutschland ist ebenfalls mit vier Mannschaften vertreten: Der FC Bayern München und Borussia Dortmund zählen dabei zu den Top-Favoriten für diese Champions League. Auch die Fans des RB Leipzig und von VfL Wolfsburg können Ihre Teams diese Saison in der Champions League anfeuern.

Änderungen in der Champions League 21/22: ohne Auswärtstorregel

Die Neuvergabe der Senderechte ist nicht die einzige grundlegende Änderung, die die UEFA für die Saison 2021/22 vorsieht. Auf Klubebene schafft die UEFA außerdem ab 21/22 die Auswärtstorregel ab: Für die Champions League und Europa League heißt das bei Punktegleichstand nach der Hin- und Rückrunde, dass der Sieger per Verlängerung und wenn nötig Elfmeterschießen ermittelt wird. Seit 1965 war die Auswärtstorregel fester Bestandteil der UEFA Wettbewerbe. Bis dato gewann bei einem Punktegleichstand nach dem Hin- und Rückspiel in der K.o.-Runde das Team, das insgesamt mehr Auswärtstore erreicht hatte.