Champions League 2022/23: Auslosung fürs Achtelfinale - Termin, Übertragung, Teams, Regeln

Champions League 2022/23: Alle Infos zur Auslosung beim Achtelfinale finden Sie hier - Übertragung live im TV und Stream, Termin, Regeln, Teams.

Im Spielplan der Champions League 2022/23 gibt es eine kleine, aber doch recht spektakuläre Verschnaufpause - die Auslosung für das Achtelfinale steht ins Haus.

Termin der Auslosung für das Achtelfinale der Champions League 2022/23

Die Veranstaltung findet am Montag, 7. November 2022, um 12 Uhr im "Haus des europäischen Fußballs" in Nyon ( Schweiz) statt.

Die visuelle Präsentation des Events läuft nicht ganz so breitbeinig wie die Übertragung der Champions League 22/23 als solcher, aber immerhin hat die UEFA einen Live-Stream angekündigt. Bereits jetzt wirft die Veranstaltung auf der Website des Verbands ihre Schatten voraus.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Champions League 2022/23: Auslosung für das Achtelfinale - welche Teams haben sich qualifiziert?

16 Mannschaften haben es in die erste Runde der K.o.-Phase geschafft. Hier zeigen wir Ihnen, welche Teams im CL-Achtelfinale aufeinandertreffen können:

Lostopf 1:

Bayern München *

* FC Porto *

* Tottenham Hotspur *

* SSC Neapel *

* FC Chelsea *

* Manchester City *

* Real Madrid *

* Benfica Lissabon *

Lostopf 2:

Lesen Sie dazu auch

Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund

RB Leipzig

FC Liverpool

FC Brügge

Inter Mailand

AC Mailand

Paris Saint-Germain

* Gruppensieger

Bei den neun Nicht-Gruppensiegern ist lediglich die Platzierung innerhalb ihrer Gruppe noch offen. Richtige Spannung gibt es ohnehin nur noch in drei Gruppen - für Eintracht Frankfurt ist beispielweise am letzten Spieltag alles vom ersten bis zum letzten Rang möglich - beim Spiel gegen Sporting Lissabon könnten komplizierte Rechenaufgaben an der Tafel stehen.

Gleichzeitig empfängt nämlich Olympique Marseille die englischen Top-Kicker von Tottenham Hotspur. Noch alle vier Teams aus der Gruppe D können sich Hoffnung auf das Weiterkommen machen - Tottenham (8 Punkte) führt in der Tabelle vor Lissabon (7 Punkte), Frankfurt (7 Punkte) und Marseille (6 Punkte). Außerdem balgen sich noch RB Leipzig und Schachtjor Donezk in der Gruppe F um den Einzug ins Achtelfinale - den Sachsen würde im direkten Duell ein Remis reichen. In Gruppe E schließlich rangiert die AC Mailand aktuell einen Punkt vor RB Salzburg. Die Italiener könnten bei ihrem Heimspiel im direkten Duell mit nur einem Punkt Platz zwei klar machen.

Und wie sieht es eine Etage tiefer aus? Als Gruppendritte sind bereits der FC Barcelona und der FC Sevilla für die Zwischenrunde der Europa League qualifiziert. Keine Chance mehr auf einen internationalen Wettbewerb in diesem Jahr haben Viktoria Pilsen, Celtic Glasgow und der FC Kopenhagen.

Regeln: Wie geht die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League 2022/23 vor sich?

Es geht im K.-o.-System (mit Hin- und Rückspiel) weiter. Bei der Auslosung für das Achtelfinale gilt: