Champions League 22/23 live: So läuft die Übertragung im TV oder Stream

Alle Infos zur Übertragung der Champions-League 22/23: Wo wird die CL live im TV oder Stream gezeigt? Auf DAZN oder Amazon Prime? Laufen Spiele gratis im Free-TV in ARD oder ZDF?

Wer hat sich die Rechte zur Übertragung der Champions League 22/23 im Free-TV und Live-Stream gesichert? Am 5. Juli startete die 1. Qualifikationsrunde der UEFA CL 22/23, die Gruppenphase startete am 6. September. Nun läuft bereits die K.o.-Phase, welche am 14. Februar 2023 begonnen hat. Ob Fans die Partien im Free-TV verfolgen können oder bei Pay-TV-Anbieter fündig werden, verraten wir Ihnen hier.

Champions League im Free-TV: ZDF oder ARD?

Die Rechte für die Champions League 22/23 haben sich die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime gesichert. Zusammen übertragen sie alle Partien im Spielplan der Champions League 2022/23.

Im Free-TV wird lediglich das Finale in Istanbul, am 10. Juni 2023, live im ZDF zu sehen sein. Ob die teilnehmenden Finalgegner aus Deutschland sind, ist dabei unerheblich. Das ZDF überträgt das Finale auf jeden Fall kostenlos und live im Free-TV. Bereits in der Saison 21/22 kehrte die UEFA Champions League ins Free-TV zurück und öffentlich-rechtliche Sender übertrugen das Finale zwischen dem FC Chelsea und Manchester City.

Champions League im Free-TV: 10. Juni 2023: Finale der CL 22/23 im ZDF.

CL 22/23 heute im Live-Stream: DAZN oder Amazon Prime?

Wie bereits in der vergangenen Saison überträgt die kostenpflichtige Streamingplattform DAZN den Großteil der Partien der Champions League. Jeden Dienstag können Fans in der Vorrunde und in der K.o.-Phase auch ein Spiel auf Amazon Prime verfolgen.

Die Champions League im TV: Gruppenphase, Qualifikation und K.o.-Phase

Phase Runde Auslosung Termine Free-TV Pay-TV Qualifikation 1. Qualifikationsrunde

5./6. & 12./13 Juli 22

DAZN

2. Qualifikationsrunde

19./20. & 26./27. Juli 22

DAZN

3. Qualifikationsrunde

2./3. & 9. August 22

DAZN

Playoffs

16./17. & 23./24. August 22

DAZN Gruppenphase Spieltag 1

6./7. September 22

DAZN / Amazon

Spieltag 2

13./14. September 22

DAZN / Amazon

Spieltag 3

4./5. Oktober 22

DAZN / Amazon

Spieltag 4

11./12. Oktober 22

DAZN / Amazon

Spieltag 5

25./26. Oktober 22

DAZN / Amazon

Spieltag 6

1./2. November 22

DAZN / Amazon Termine für die K.o.-Phase Achtelfinale

14./15./21./22. Februar & 7./8./14./15. März 23

DAZN / Amazon

Viertelfinale

11./12. & 18./19. April 23

DAZN / Amazon

Halbfinale

9./10. & 16./17. Mai 23

DAZN / Amazon

Finale

10. Juni 23 ZDF DAZN

Die Gruppenphase der Champions League 22/23 im TV und Stream

Wann spielen welche Mannschaften in der Gruppenphase gegeneinander? Und welche Sender übertragen die Matches? Unsere Übersicht zeigt Ihnen alle Spiele der Gruppenphase in der Champions League 22/23 sowie deren Übertragung.

Dienstag, 6. September 2022, 1. Spieltag

Übertragung: DAZN, ein Spiel bei Amazon Prime Video

18.45 Uhr: Dinamo Zagreb - Chelsea, DAZN

18.45 Uhr: Dortmund - Kopenhagen, Amazon Prime Video

21 Uhr: Salzburg - Milan, DAZN

21 Uhr: Celtic - Real Madrid, DAZN

21 Uhr: RB Leipzig - Donezk, DAZN

21 Uhr: Sevilla - Man City, DAZN

21 Uhr: Paris - Juventus, DAZN

21 Uhr: Benfica - M. Haifa, DAZN

Mittwoch, 7. September 2022, 1. Spieltag

Übertragung: DAZN

Dienstag, 13. September 2022, 2. Spieltag

Übertragung: DAZN, ein Spiel bei Amazon Prime Video

Mittwoch, 14. September 2022, 2. Spieltag

Übertragung: DAZN

18.45 Uhr: Milan - Dinamo Zagreb, DAZN

18.45 Uhr: Shakhtar Donetsk - Celtic, DAZN

21 Uhr: Chelsea - Salzburg, DAZN

21 Uhr: Real Madrid - RB Leipzig, DAZN

21 Uhr: Manchester City - Dortmund, DAZN

21 Uhr: Kopenhagen - Sevilla, DAZN

21 Uhr: Juventus - Benfica, DAZN

21 Uhr: M. Haifa - Paris, DAZN

Dienstag, 4. Oktober 2022, 3. Spieltag

Übertragung: DAZN, ein Spiel bei Amazon Prime Video

18.45 Uhr: Bayern - Plzeň, DAZN

18.45 Uhr: Marseille - Sporting CP, DAZN

21 Uhr: Liverpool - Rangers, DAZN

21 Uhr: Ajax - Napoli, DAZN

21 Uhr: Porto - Leverkusen, DAZN

21 Uhr: Club Brugge - Atlético, DAZN

21 Uhr: Inter - Barcelona, DAZN

Frankfurt - Tottenham, Amazon Prime Video

Mittoch, 5. Oktober 2022, 3. Spieltag

Übertragung: DAZN

18.45 Uhr: Salzburg - Dinamo Zagreb, DAZN

18.45 Uhr: Leipzig - Celtic, DAZN

21 Uhr: Chelsea - Milan, DAZN

21 Uhr: Real Madrid - Shakhtar Donetsk, DAZN

21 Uhr: Man City - Kopenhagen, DAZN

21 Uhr: Sevilla - Dortmund, DAZN

21 Uhr: Juventus - M. Haifa, DAZN

21 Uhr: Benfica - Paris, DAZN

Dienstag, 11. Oktober 2022, 4. Spieltag

Übertragung: DAZN, ein Spiel bei Amazon Prime Video

18.45 Uhr: Kopenhagen - Man City, DAZN

18.45 Uhr: M. Haifa - Juventus, DAZN

21 Uhr: Dinamo Zagreb - Salzburg, DAZN

21 Uhr: Milan - Chelsea, DAZN

21 Uhr: Shakhtar Donetsk - Real Madrid, DAZN

21 Uhr: Celtic Glasgow - RB Leipzig, DAZN

21 Uhr: Dortmund - FC Sevilla, Amazon Prime Video

21 Uhr: Paris - Benfica, DAZN

Mittwoch, 12. Oktober 2022, 4. Spieltag

Übertragung: DAZN

Dienstag, 25. Oktober 2022, 5. Spieltag

Übertragung: DAZN, ein Spiel bei Amazon Prime Video

18.45 Uhr: Salzburg - Chelsea, DAZN

18.45 Uhr: Sevilla - Kopenhagen, DAZN

21 Uhr: Dinamo Zagreb - Milan, DAZN

21 Uhr: Celtic - Shakhtar Donetsk, DAZN

21 Uhr: RB Leipzig - Real Madrid, DAZN

21 Uhr: Dortmund - Manchester City, Amazon Prime Video

21 Uhr: Paris - M. Haifa, DAZN

21 Uhr: Benfica - Juventus, DAZN

Mittwoch, 26. Oktober 2022, 5. Spieltag

Übertragung: DAZN

Dienstag, 1. November 2022, 6. Spieltag

Übertragung: DAZN, ein Spiel bei Amazon Prime Video

18.45 Uhr: Porto - Atlético, DAZN

18:45 Uhr: Leverkusen - Club Brugge, DAZN

21 Uhr: Liverpool - Napoli, DAZN

21 Uhr: Rangers - Ajax, DAZN

21 Uhr: FC Bayern - Inter Mailand, Amazon Prime Video

21 Uhr: Plzeň - Barcelona, DAZN

21 Uhr: Sporting CP - Frankfurt, DAZN

21 Uhr: Marseille - Tottenham, DAZN

Mittwoch, 2. November 2022, 6. Spieltag

Übertragung: DAZN

18.45 Uhr: Real Madrid - Celtic, DAZN

18.45 Uhr: Shakhtar Donetsk - Leipzig, DAZN

21 Uhr: Chelsea - Dinamo Zagreb, DAZN

21 Uhr: Milan - Salzburg, DAZN

21 Uhr: Man City - Sevilla, DAZN

21 Uhr: FC Kopenhagen - Borussia Dortmund, DAZN

21 Uhr: Juventus - Paris, DAZN

21 Uhr: M. Haifa - Benfica, DAZN

Das Achtelfinale der Champions League 22/23 im TV und Stream - Hinspiel

Dienstag, 14. Februar 2023, 21.00 Uhr

PSG - Bayern, Amazon Prime Video

AC Milan - Tottenham, DAZN

Mittwoch, 15. Februar 2023, 21.00 Uhr

FC Brügge - Benfica Lissabon

Dortmund - Chelsea, DAZN

Dienstag, 21. Februar 2023, 21.00 Uhr

Liverpool - Real Madrid, DAZN

Frankfurt - Neapel, Amazon Prime Video

Mittwoch, 22. Februar 2023, 21.00 Uhr

RB Leipzig - Man City, DAZN

Inter Mailand - FC Porto, DAZN

Das Champions-League-Achtelfinale 22/23 im TV und Stream - Rückspiel

Dienstag, 7. März 2023, 21.00 Uhr

Chelsea - Dortmund, Amazon Prime Video

Benfica Lissabon - FC Brügge, DAZN

Mittwoch, 8. März 2023, 21.00 Uhr

Bayern - PSG, DAZN

Tottenham - AC Milan, DAZN

Dienstag, 14. März 2023, 21.00 Uhr

FC Porto - Inter Mailand, DAZN

Man City - RB Leipzig, Amazon Prime Video

Mittwoch, 15. März 2023, 21.00 Uhr

Neapel - Eintracht Frankfurt, DAZN

Real Madrid - Liverpool, DAZN

Das Viertelfinale der Champions League 22/23 im TV und Stream - Hinspiele

Dienstag, 11. April 2023

Benfica Lissabon- Inter Mailand, DAZN

Manchester City - FC Bayern, Amazon Prime Video

Mittwoch, 12. April 2023

Real Madrid - Chelsea, DAZN

AC Mailand - SSC Neapel, DAZN

Das Viertelfinale der Champions League 22/23 im TV und Stream - Rückspiele

Dienstag, 18. April 2023

Chelsea - Real Madrid, Amazon Prime Video

SSC Neapel - AC Mailand, DAZN

Mittwoch, 19. April 2023

Inter Mailand- Benfica Lissabon, DAZN

FC Bayern - Manchester City, DAZN

Das Halbfinale der Champions League 22/23 im TV und Stream - Hinspiele

Dienstag, 9. Mai 2023, 21 Uhr

Real Madrid - Manchester City, Amazon Prime Video

Mittwoch, 10. Mai 2023, 21 Uhr

AC Mailand - Inter Mailand, DAZN

Das Halbfinale der Champions League 22/23 im TV und Stream - Rückspiele

Dienstag, 16. Mai 2023, 21 Uhr

Inter Mailand - AC Mailand, Amazon Prime Video

Mittwoch, 17. Mai 2023, 21 Uhr

Manchester City - Real Madrid, DAZN

Das Finale der Champions League 22/23 im TV und Stream

Samstag, 10. Juni 2023, 21 Uhr