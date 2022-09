Champions League 2022/23: Spielplan und Live-Ticker für alle Spiele

Der Spielplan der Champions League 2022/23. Hier finden Sie alle Termine im Zeitplan und einen Live-Ticker für alle CL-Spiele.

Am 5. und 6. Juli startete die 1. Qualifikationsrunde in der UEFA Qualifikation der Champions League. Zum 31. Mal wird der europäische Wettbewerb ausgetragen, das Endspiel findet im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul statt. Alle Infos zu den Terminen in der Qualifikation, der Vorrunde, der Gruppenphase, den Finals und zur Auslosung listen wir Ihnen hier. Unser Datencenter informiert über die aktuellen Entwicklungen während der CL 22/23 im Live-Ticker.

CL 22/23: Alle Infos zu Spielplan, Terminen und Auslosung

Wann ist die K.o.-Phase der Champions-League, wann die Gruppenphase und wann die Champions-League-Qualifikation? Alle Termine des Spielplans 22/23 und Infos lesen Sie hier. Die Vorrunde der Champions League endete am 24. Juni 2022. Am 5. Juli startete die Qualifikation für die Champions League.

Phase Runde Auslosung Termine Qualifikation 1. Qualifikationsrunde

5./6. & 12./13 Juli 2022

2. Qualifikationsrunde

19./20. & 26./27. Juli 2022

3. Qualifikationsrunde

2./3. & 9. August 2022

Play-offs

16./17. & 23./24. August 2022 Gruppenphase Spieltag 1

6./7. September 2022

Spieltag 2

13./14. September 2022

Spieltag 3

4./5. Oktober 2022

Spieltag 4

11./12. Oktober 2022

Spieltag 5

25./26. Oktober 2022

Spieltag 6

1./2. November 2022 K.o.-Phase Achtelfinale

14./15./21./22. Februar & 7./8./14./15. März 2023

Viertelfinale

11./12. & 18./19. April 2023

Halbfinale

9./10. & 16./17. Mai 2023

Finale

10. Juni 2023

Champions League 2022/23: Live-Ticker und Datencenter

Wie schlägt sich mein Team? Wo steht die Mannschaft im Vergleich zu den anderen Vereinen? Und wann ist welcher Club rausgeflogen? Alle Spielergebnisse der Champions League 2022/23 finden Sie im Datencenter zeitaktuell im Überblick: Ergebnisse, Tabellenplatzierung und Punkte – welche Mannschaften ins Champions League Finale am 28. Mai 2022 einziehen und wer gegen wen spielt.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Außerdem gibt es eine vollständige Übertragung der Champions League 22/23 live im TV und Stream.

Die Auslosungen der Champions League 22/23

Die Termine für die Auslosungen zur CL 22/23 sind wie folgt:

Vorrunde : 7. Juni 2022

: 7. Juni 2022 Erste Qualifikationsrunde : 14. Juni 2022

: 14. Juni 2022 Zweite Qualifikationsrunde : 15. Juni 2022

: 15. Juni 2022 Dritte Qualifikationsrunde : 18. Juli 2022

: 18. Juli 2022 Play-offs: 2. August 2022

Gruppenphase : 25. August 2022

: 25. August 2022 Achtelfinale: 7. November 2022

Viertel- und Halbfinale: 17. März 2023

UEFA Champions-League: Ablauf, Modus, Qualifikation und K.o.-Runde

Ein europäischer Fußball-Wettkampf der Vereinsmannschaften wurde erstmals 1955/56 ausgetragen, unter dem Namen "Europapokal der Landesmeister" bis ins Jahr 1991/92. Seit der Saison 92/93 läuft die UEFA Champions League unter ihrem aktuellen Namen.

Der Ablauf sowie der Spielmodus unterliegen weiterhin Änderungen und Reformen. Die zweite Gruppenphase wurde zuletzt in der Saison 2003/04 durch ein Achtelfinale in der K.o.-Runde ersetzt. Ab 2024 wird es einen neuen Modus geben, die Champions-League wird reformiert.

Die Saison 22/23 findet nach dem bekannten Modus statt, der aktuell wie folgt abläuft:

Qualifikationsphase: Über die nationalen Wettbewerbe und die Europa League qualifizieren sich 22 Mannschaften. An der 1. Qualifikationsrunde nahmen 29 Meister der Verbände teil sowie der Sieger der Vorrunde . Der CL-Sieger der vorherigen Saison, Real Madrid , hat außerdem einen Platz in der Gruppenphase sicher. Über eine Vorrunde , drei Qualifikationsrunden und die Play-offs können sich weitere Mannschaften Zugang zu den Gruppenspielen verschaffen. Unterlegene Mannschaften wechseln in den Champions-/ Europa-League-Weg der 2. Qualifikationsrunde . Die 4. Qualifikationsrunde wird "Play-offs" genannt, unterlegene Mannschaften wechseln in die Gruppenphase der UEFA Europa League . Die Zugangsliste der UEFA entscheidet schlussendlich, welche Mannschaften an der Qualifikationsphase teilnehmen. Die russischen Mannschaften wurden für die aktuelle Saison ausgeschlossen, dadurch war es zu nachträglichen Verschiebungen gekommen.



