Champions League 25/26: Warum finden am 1. Spieltag auch am Donnerstag Spiele statt?

Die Champions-League-Saison 2025/26 steht in den Startlöchern. Alle 36 teilnehmenden Mannschaften stehen fest, die Ligaphase beginnt am 16. September 2025. Es ist bereits die 34. Austragung der Königsklasse, amtierender Titelträger ist der französische Klub Paris Saint-Germain. Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen sind auch vier deutsche Vereine im Wettbewerb vertreten. Nach der Ligaphase und der anschließenden Playoff-Runde folgen das Achtel-, das Viertel- und schließlich das Halbfinale, ehe sich am 30. Mai 2026 in der Puskás Aréna in der ungarischen Hauptstadt Budapest entscheidet, welches Team die Champions League 2025/26 gewinnt.

Wer einen Blick auf den Spielplan der Champions League 25/26 geworfen hat, dem dürfte Folgendes aufgefallen sein: Am 1. Spieltag der Ligaphase finden nicht nur dienstags und mittwochs Spiele statt, sondern auch am Donnerstag. Dies ist ungewöhnlich, denn traditionell sind für CL-Partien ausschließlich die Wochentage Dienstag und Mittwoch vorgesehen. Was hinter dieser Neuerung steckt und ob sie auch für die nächsten Spieltage gilt, erklären wir hier in diesem Artikel.

Champions League 2025/26: Ligaphase auch am Donnerstag – das steckt dahinter

Gleich vorab – so neu ist es gar nicht, dass am ersten Spieltag der CL-Ligaphase auch Spiele am Donnerstag stattfinden. Im Vorjahr kam es laut sky.de auch schon dazu. Der Grund dafür ist, dass die UEFA den Europapokalen eine exklusive Woche vorbehalten möchte. Dies bedeutet in der Praxis, dass in der ersten Spielwoche der Champions League keine Spiele der Europa League und der Conference League ausgetragen werden. In der darauffolgenden Woche erhält dann die Europa League zum Start dieses Privileg. Ausnahmsweise ist dort die Hälfte der Partien des ersten Spieltags bereits für Mittwoch, den 24. September 2025, angesetzt. Lediglich die Conference League bleibt komplett bei den regulären Spieltagen.

Betroffen von dieser Regelung sind unter anderem Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt, die am Donnerstag, dem 18. September 2025, gegen den FC Kopenhagen aus Dänemark und Galatasaray Istanbul aus der Türkei antreten. Die „exklusive Woche“ bleibt im Übrigen auch exklusiv – die Regel mit dem zusätzlichen Spieltag ist eine Ausnahme. Heißt im Klartext, dass die folgenden Spieltage der CL-Ligaphase wie gewohnt nur am Dienstag und am Mittwoch ausgetragen werden. Seit 2024 präsentieren sich die Champions League und die Europa League im neuen Gewand. Statt der Ligaphase gab es zuvor die Gruppenphase. Durch die Reform der Wettbewerbe gibt es mehr Teilnehmer und mehr Spiele als vorher.

Diese Partien finden am 1. Spieltag der CL-Ligaphase 2025/26 statt

Die Übertragung der CL-Saison 2025/26 übernehmen der kostenpflichtige Streaming-Dienst DAZN und Amazon Prime Video. Der Großteil der Partien wird allerdings ausschließlich bei DAZN gezeigt. Prime Video hingegen überträgt insgesamt nur siebzehn Spiele, darunter das jeweils ausgewählte Topspiel am Dienstag.

Hier einmal die Partien des 1. Spieltags der CL-Ligaphase im Überblick:

Dienstag, 16. September 2025

18.45 Uhr: PSV Eindhoven vs. Union St. Gilloise

18.45 Uhr: Athletic Bilbao vs. FC Arsenal

21 Uhr: Juventus Turin vs. Borussia Dortmund

21 Uhr: Benfica Lissabon vs. Qarabağ Ağdam

21 Uhr: Tottenham Hotspur vs. FC Villarreal

21 Uhr: Real Madrid vs. Olympique Marseille

Mittwoch, 17. September 2025

18.45 Uhr: Olympiakos Piräus vs. Paphos FC

18.45 Uhr: Slavia Prag vs. FK Bodø/Glimt

21 Uhr: FC Bayern München vs. FC Chelsea

21 Uhr: Paris Saint-Germain vs. Atalanta Bergamo

21 Uhr: Ajax Amsterdam vs. Inter Mailand

21 Uhr: FC Liverpool vs. Atlético Madrid

Donnerstag, 18. September 2025

18.45 Uhr: FC Kopenhagen vs. Bayer 04 Leverkusen

18.45 Uhr: FC Brügge vs. AS Monaco

21 Uhr: Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray Istanbul

21 Uhr: Sporting Lissabon vs. FK Qairat Almaty

21 Uhr: Newcastle United vs. FC Barcelona

21 Uhr: Manchester City vs. SSC Neapel