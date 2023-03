Viertelfinale-Auslosung der Champions League 22/23 live im TV und Stream

In der Champions League 22/23 steht die Auslosung für das Viertelfinale an. Alle Infos rund um Übertragung im TV & Stream, Termin, Regeln und Teams gibt es hier.

In der Champions League Saison 22/23 steht heute die Auslosung für das Viertelfinale an. Genau genommen werden bei dem Termin heute auch die Begegnungen für das Halbfinale und für das Finale ausgelost. Es war die erste Saison in der Königsklasse, in der fünf deutsche Teams es in die Gruppenphase geschafft hatten. Mit dabei waren Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen und der RB Leipzig. Im anstehenden Viertelfinale ist aus Deutschland jedoch nur noch der Rekordmeister Bayern München übrig.

Wann läuft die Auslosung für das Viertelfinale heute live im TV und Stream? Welche europäischen Top-Teams haben noch eine Chance auf den Titel? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur CL-Ausloung haben wir hier für Sie.

Auslosung fürs Viertelfinale der Champions League 2022/23: Termin heute

Kurz nachdem die letzten Rückrundenspiele am 15. März 2023 ausgetragen wurden, geht es auch schon mit dem nächsten Programmpunkt weiter: Heute am 17. März 2023 findet die Auslosung für das Viertelfinale der Champions League statt. Los geht es um 12 Uhr im UEFA-Hauptquartier in Nyon.

Übertragung der Champions-League-Auslosung 22/23 live im TV und Stream

Im Free-TV wird die Auslosung für das Champions League 22/23 Viertelfinale nicht gezeigt. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Auslosung live aus Nyon im kostenpflichtigen Programm, aber auch DAZN zeigt das Live-Event.

Alle Infos zur Viertelfinale-Auslosung in der Champions League 22/23 heute am 17.3.2023 um 12 Uhr:

Sky ( TV und Live-Stream)

und Live-Stream) UEFA (Live-Stream)

(Live-Stream) DAZN (Live-Stream)

Regeln der Auslosung für das Viertelfinale der Champions League 2022/23

Die Auslosung für das Viertelfinale findet ohne Einschränkungen statt. Das heißt, es gibt keine Setzliste und auch keine Beschränkungen, was die Nationen der Mannschaften angeht. Es wäre also auch möglich gewesen, dass zwei Bundesliga-Teams im Viertelfinale der Champions League 22/23 aufeinander treffen - hätte es ein weiterer deutscher Club so weit geschafft.

Nach der Ziehung für das Viertelfinale wird auch direkt das Halbfinale ausgelost. Außerdem wird das Heimrecht für das Finale bestimmt, das am 10. Juni 2023 stattfinden wird.

Teams im Viertelfinale der Champions League 22/23: Welche Mannschaften sind qualifiziert?

Obwohl die deutschen Bundesligisten auch die Chance dazu gehabt hätten, ist Italien im Viertelfinale der Champions League am prominentesten vertreten. Gleich drei italienische Mannschaften dürfen auf den Einzug ins Halbfinale hoffen: Der AC Mailand, der SSC Neapel und Inter Mailand sind heute im Lostopf.

Alle Teams im Überblick: