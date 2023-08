Champions League 23/24: Auslosung der Gruppen - Regeln, Termin und Übertragung

Der Termin für die Auslosung der Gruppen bei der Champions League 23/24 steht. Hier erfahren Sie alles rund um Regeln, Teams und die Übertragung des Events.

Die Champions League 23/24 geht bald wieder los. Davor findet jedoch zunächst die wichtige Auslosung der Gruppen für das Turnier statt. Der Termin und die Übertragung des Events im TV und Stream stehen bereits fest.

Auch in diesem Jahr können die Fans in Echtzeit mitverfolgen, mit welchen anderen Clubs ihre Mannschaft in einer Gruppe gelandet ist. Die Auslosung der Gruppen ist dabei entscheidend dafür, wie die Chancen der Mannschaften auf ein Weiterkommen in die Finalrunden stehen. Gibt es eine Gruppe voller Top-Mannschaften, kann es für eine davon bereits ein frühes Aus in der Champions League bedeuten. Kommt eine solche Mannschaft hingegen in eine Gruppe voller Außenseiter, ist ein Weiterkommen beinahe garantiert. Deshalb ist es von fundamentaler Bedeutung für das Turnier, dass die Auslosung der Teams fair vonstatten geht. Dafür werden die Mannschaften zufällig in vier Lostöpfe eingeteilt, aus denen dann die Gruppen gezogen werden.

Wann ist der Termin für die Auslosung der Gruppen bei der Champions League 23/24? Was sind die Regeln und welche Teams sind in welchen Lostöpfen gelandet? Wo wird die Auslosung im TV und Stream übertragen? Die Antworten darauf finden Sie hier.

Champions League 23/24: Termin für die Auslosung der Gruppen

Der Termin für die Auslosung der Gruppen in der Champions League 23/24 ist Donnerstag, der 31. August. An diesem Tag entscheidet sich im Grimaldi Forum in Monaco, welche Teams zusammen in einer Gruppe gelandet sind. Auch für die vier deutschen Mannschaften entscheidet sich dann, gegen welche Gegner sie in der Gruppenphase des Turniers antreten müssen.

Am 31. August findet in Monacco noch ein weiteres Fußball-Event statt. Die UEFA gibt an diesem Tag bekannt, welcher Spieler mit der Auszeichnung "Europas Fußballer des Jahres" geehrt wird. Die drei Finalisten sind Erling Haaland, Lionel Messi und Kevin De Bruyne.

Champions League 23/24: Übertragung der Auslosung der Gruppen im TV und Stream

Die Übertragung der Champions League in der Saison 2023/24 findet fast ausschließlich im Pay-TV bei DAZN und Amazon Prime statt. Lediglich das Finale wird auch im Free-TV im ZDF gezeigt. Die Auslosung der Gruppen kann hingegen sowohl im TV als auch im Stream kostenfrei mitverfolgt werden. Auch hier bietet das ZDF als öffentlich-rechtlicher Sender eine Übertragung im TV an. Daneben ist die Auslosung der Gruppen bei der Champions League 23/24 natürlich auch im Livestream der ZDF-Mediathek zu finden.

Auch für alle mit einer entsprechenden Mitgliedschaft bei DAZN und sogar für alle mit einem passenden Sky-Abo ist die Auslosung der Gruppen auch im Pay-TV beziehungsweise kostenpflichtigen Stream zu sehen. Allerdings gibt es auch noch eine weitere kostenfreie Alternative, die Gruppenauslosung zumindest im Stream zu sehen: Die UEFA selbst bietet einen Livestream auf ihrer Homepage an.

Hier noch einmal alle Informationen rund um den Termin und die Übertragung bei der Auslosung der Gruppen für die Champions League 23/24:

Was: Gruppenauslosung Champions League 23/24

Gruppenauslosung 23/24 Wann: Donnerstag, 31. August

Donnerstag, 31. August Wo: Grimaldi Forum, Monacco

Grimaldi Forum, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: DAZN , Sky

, Sky Übertragung im kostenfreien Stream: ZDF , UEFA

, Übertragung im kostenpflichtigen Stream: DAZN , Sky

Die Regeln für die Auslosung der Gruppen bei der Champions League 23/24 - Nach welchem Modus wird gelost?

Insgesamt treten in der Champions League 23/24 wieder 32 Mannschaften an. Für die Auslosung der Gruppen des Turniers werden diese in insgesamt vier Setztöpfe eingeteilt. Welche Teams in den Lostöpfen 2 bis 4 landen, hängt von der Klubkoeffizienten-Rangliste ab. Welche Teams Lostopf 1 umfasst, wird hingegen durch die Titelgewinne der einzelnen Clubs determiniert. Zum Lostopf gehören der Titelverteidiger der Champions League, der Sieger der Europa League sowie die Meister der sechs höchstplatzierten Nationen.

Die Gruppen werden dadurch ausgelost, dass aus jedem Topf eine Mannschaft gezogen wird. Pro Gruppe kommen so also vier Teams zusammen. Eine weitere Regel der Auslosung der Gruppen bei der Champions League 23/24 besagt, dass keine Mannschaften aus demselben Verband gegeneinander spielen dürfen. Für die Mannschaften im selben Topf gilt sowieso, dass sie nicht in derselben Gruppe landen können.

Teams und Lostöpfe bei der Auslosung der Gruppen für die Champions League 23/24

An der Champions League 23/24 nehmen diesmal wieder vier Mannschaften aus der Bundesliga teil. Die deutschen Teams sind in dieser Saison der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin. Daneben sind auch noch mehrere Teams aus den wichtigsten der anderen europäischen Fußballnationen mit dabei.

Hier haben wir Ihnen eine Übersicht darüber zusammengestellt, welche Teams in welchen Lostöpfen gelandet sind:

Lostopf 1:

SSC Neapel

FC Barcelona

Manchester City

Paris Saint-Germain

FC Bayern München

Benefica

FC Sevilla

Feyenoord Rotterdam

Lostopf 2:

Inter Mailand

Borussia Dortmund

Atletico Madrid

Real Madrid

Manchester United

RB Leipzig

FC Porto

FC Arsenal

Lostopf 3:

Schachtjor Donezk

FC Salzburg

Roter Stern Belgrad

AC Mailand

Lazio Rom

Sporting Braga

PSV Eindhoven

FC Kopenhagen

Lostopf 4: