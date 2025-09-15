Icon Menü
Champions League 25/26: Beginn, Spielplan, Teams und Termine

Fußball

Champions League 25/26: Wie sieht der Spielplan aus?

Die Champions League startete im Juli 2025. Wann war der Beginn, wie sieht der Spielplan aus und welche Teams sind dabei? Alle Infos dazu finden Sie hier.
Von Sarina Franke
    • |
    • |
    • |
    Champions League 2025/26: Beginn,Spielplan, Qualifikation und Finale der neuen Saison – alle Infos finden Sie jetzt hier.
    Champions League 2025/26: Beginn,Spielplan, Qualifikation und Finale der neuen Saison – alle Infos finden Sie jetzt hier. Foto: Bernd Thissen (Archivbild)

    Die UEFA Champions League ist mit der Spielzeit 2025/26 in ihre 71. Saison gestartet und wird erneut mit 36 Teams im neuen Liga-Phasen-Format ausgetragen. Jedes Team bestreitet acht Spiele gegen unterschiedliche Gegner. Im Juli fanden die Qualifikationsrunden statt, in denen die Vereine aus kleineren Ligen um die letzten Startplätze kämpfen. Die meisten Teilnehmer qualifizieren sich über die nationalen Meisterschaften der europäischen Top-Ligen.

    In der Saison 2024/25 gewann Paris Saint-Germain erstmals die Champions League. Im Finale am 31. Mai 2025 in der Münchner Allianz-Arena setzte sich der PSG mit 5:0 gegen Inter Mailand durch – der höchste Finalsieg in der Geschichte des Wettbewerbs. Mit Beginn der Champions League 2025/26 setzt die UEFA die zweite Saison im neuen Liga-Phasen-Format fort. Teams aus ganz Europa kämpfen um den Einzug in die K.o.-Phase und das Finale 2026 in Budapest.

    Wann startete die neue Champions League Saison 25/26? Wer spielt in der Champions League 25/26? Und wie sieht der Spielplan aus? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die 71. Saison der Königsklasse im europäischen Fußball finden Sie hier.

    Beginn der Champions League 25/26 - Wann ging es los?

    Der Startschuss für die neue Saison fiel am 16. Juli 2025, los ging es genau genommen jedoch schon mit der Qualifikation ab dem 8. Juli. Von den ersten Qualifikationsrunden bis zum großen Finale zieht sich der Wettbewerb fast über ein ganzes Jahr. Das Champions-League-Finale 2026 findet am Samstag, dem 30. Mai 2026, in Budapest statt. Hier alle wichtigen Infos im Überblick:

    • Beginn der Qualifikationsrunde: 8. Juli 2025
    • Beginn der Gruppenphase (1. Spieltag): 16.-18. September 2025
    • Finale: 30. Mai 2026
    • Finalstadion: Puskás Aréna in Budapest, Ungarn

    Champions League 2025/26: Spielplan und Termine

    Der Spielplan der Champions League 2025/26 beginnt im Juli mit den ersten Qualifikationsrunden, in denen kleinere Klubs um die verbliebenen Startplätze kämpfen. Im Herbst startet die neue Liga-Phase, bei der die besten europäischen Mannschaften in acht Spielen gegeneinander antreten. Nach der Liga-Phase folgen die K.-o.-Runden, die schließlich im Champions-League-Finale 2026 in Budapest ihren Höhepunkt finden.

    PhaseRundeAuslosungTermine
    Qualifikation1. Qualifikationsrunde17. Juni 20258./9. und 15./16. Juli 2025
    2. Qualifikationsrunde18. Juni 202522./23. und 29./30. Juli 2025
    3. Qualifikationsrunde21. Juli 20255./6. und 12. August 2025
    Play-offs4. August 202519./20. und 26./27. August 2025
    LigaphaseSpieltag 128. August 202516.-18. September 2025
    Spieltag 230. September-1. Oktober 2025
    Spieltag 321./22. Oktober 2025
    Spieltag 44./5. November 2025
    Spieltag 525./26. November 2025
    Spieltag 69./10. Dezember 2025
    Spieltag 720./21. Januar 2026
    Spieltag 828. Januar 2026
    K.o.-RundenPlay-Offs30. Januar 202617./18. und 24./25. Februar 2026
    Achtelfinale27. Februar 202610./11. und 17./18. März 2026
    Viertelfinale7./8. und 14./15. April 2026
    Halbfinale28./29. April und 5./6. Mai 2026
    Finale30. Mai 2026

    Champions League 25/26 Teams: Diese Mannschaften sind dabei

    Die Champions League 2025/26 wird zum zweiten Mal im neuen Format mit 36 Mannschaften in der Liga-Phase ausgetragen – zuvor waren es 32 Teams. Die Teilnehmer setzen sich auf mehreren Wegen zusammen. Der Großteil der Startplätze geht an die besten Teams aus Europas Top-Ligen. Zudem vergibt die UEFA zwei Zusatzplätze an die Verbände mit den besten Leistungen der Vorsaison, basierend auf dem UEFA-Koeffizienten. Für die Saison 2025/26 stehen diese Plätze fest: England und Spanien. Zusätzlich ist verankert, dass die Champions-League- und Europa-League-Sieger 2024/25, falls sie sich nicht über die Liga qualifizieren, automatisch einen Startplatz erhalten. So haben sich Paris Saint-Germain und Tottenham Hotspur ihren Startplatz für die neue Saison gesichert.

    Hier eine Übersicht der Teilnehmer:

    • Deutschland (4): FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt
    • England (6): Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United
    • Spanien (5): Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao
    • Italien (4): Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, SSC Neapel
    • Frankreich (3):Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco
    • Niederlande (2): Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven
    • Portugal (1): Sporting Lissabon
    • Griechenland (1): Olympiakos Piräus
    • Tschechien (1): Slavia Prag
    • Türkei (1): Galatasaray Istanbul
    • Belgien (1): Union Saint-Gilloise
    • Qualifikation – Meisterweg (5): FK Bodø/Glimt, FC Kopenhagen, Kairat Almaty, Pafos, Qarabağ
    • Qualifikation – Ligaweg (2): Benfica Lissabon, Club Brugge

    Champions League 25/26: Das sind die Paarungen in der Ligaphase

    Die Begegnungen in der Ligaphase der Champions League 2025/26 stehen fest. Hier einmal ein Überblick darüber, gegen welche Gegner alle 36 Teams jeweils antreten:

    Ajax Amsterdam
    Inter Mailand
    Benfica Lissabon
    Olympiakos Piräus
    Galatasaray Istanbul
    FC Chelsea
    FC Villarreal
    Olympique Marseille
    Qarabağ

    FC Arsenal
    FC Bayern München
    Atletico Madrid
    Olympiakos Piräus
    Kairat Almaty
    Inter Mailand
    Club Brugge
    Slavia Prag
    Athletic Bilbao

    Atalanta Bergamo
    FC Chelsea
    Club Brugge
    Slavia Prag
    Athletic Bilbao
    Paris Saint-Germain
    Eintracht Frankfurt
    Olympique Marseille
    Union Saint-Gilloise

    Athletic Bilbao
    Paris Saint-Germain
    FC Arsenal
    Sporting Lissabon
    Qarabağ
    Borussia Dortmund
    Atalanta Bergamo
    Slavia Prag
    Newcastle United

    Atletico Madrid
    Inter Mailand
    Eintracht Frankfurt
    FK Bodø/Glimt
    Union Saint-Gilloise
    FC Liverpool
    FC Arsenal
    PSV Eindhoven
    Galatasaray Istanbul

    Borussia Dortmund
    Inter Mailand
    FC Villarreal
    FK Bodø/Glimt
    Athletic Bilbao
    Manchester City
    Juventus Turin
    Tottenham Hotspur
    FC Kopenhagen

    FC Barcelona
    Paris Saint-Germain
    Eintracht Frankfurt
    Olympiakos Piräus
    FC Kopenhagen
    FC Chelsea
    Club Brugge
    Slavia Prag
    Newcastle United

    FC Bayern München
    FC Chelsea
    Club Brugge
    Sporting Lissabon
    Union Saint-Gilloise
    Paris Saint-Germain
    FC Arsenal
    PSV Eindhoven
    Pafos

    Benfica Lissabon
    Real Madrid
    Bayer Leverkusen
    SSC Neapel
    Qarabağ
    FC Chelsea
    Juventus Turin
    Ajax Amsterdam
    Newcastle United

    FK Bodø/Glimt
    Manchester City
    Juventus Turin
    Tottenham Hotspur
    AS Monaco
    Borussia Dortmund
    Atletico Madrid
    Slavia Prag
    Galatasaray Istanbul

    FC Chelsea
    FC Barcelona
    Benfica Lissabon
    Ajax Amsterdam
    Pafos
    FC Bayern München
    Atalanta Bergamo
    SSC Neapel
    Qarabağ

    Club Brugge
    FC Barcelona
    FC Arsenal
    Olympique Marseille
    AS Monaco
    FC Bayern München
    Atalanta Bergamo
    Sporting Lissabon
    Kairat Almaty

    FC Kopenhagen
    Borussia Dortmund
    Bayer Leverkusen
    SSC Neapel
    Kairat Almaty
    FC Barcelona
    FC Villarreal
    Tottenham Hotspur
    Qarabağ

    Eintracht Frankfurt
    FC Liverpool
    Atalanta Bergamo
    Tottenham Hotspur
    Galatasaray Istanbul
    FC Barcelona
    Atletico Madrid
    SSC Neapel
    Qarabağ

    Galatasaray Istanbul
    FC Liverpool
    Atletico Madrid
    FK Bodø/Glimt
    Union Saint-Gilloise
    Manchester City
    Eintracht Frankfurt
    Ajax Amsterdam
    AS Monaco

    Inter Mailand
    FC Liverpool
    FC Arsenal
    Slavia Prag
    Kairat Almaty
    Borussia Dortmund
    Atletico Madrid
    Ajax Amsterdam
    Union Saint-Gilloise

    Juventus Turin
    Borussia Dortmund
    Benfica Lissabon
    Sporting Lissabon
    Pafos
    Real Madrid
    FC Villarreal
    FK Bodø/Glimt
    AS Monaco

    Kairat Almaty
    Real Madrid
    Club Brugge
    Olympiakos Piräus
    Pafos
    Inter Mailand
    FC Arsenal
    Sporting Lissabon
    FC Kopenhagen

    Bayer Leverkusen
    Paris Saint-Germain
    FC Villarreal
    PSV Eindhoven
    Newcastle United
    Manchester City
    Benfica Lissabon
    Olympiakos Piräus
    FC Kopenhagen

    FC Liverpool
    Real Madrid
    Atletico Madrid
    PSV Eindhoven
    Qarabağ
    Inter Mailand
    Eintracht Frankfurt
    Olympique Marseille
    Galatasaray Istanbul

    Manchester City
    Borussia Dortmund
    Bayer Leverkusen
    SSC Neapel
    Galatasaray Istanbul
    Real Madrid
    FC Villarreal
    FK Bodø/Glimt
    AS Monaco

    Olympique Marseille
    FC Liverpool
    Atalanta Bergamo
    Ajax Amsterdam
    Newcastle United
    Real Madrid
    Club Brugge
    Sporting Lissabon
    Union Saint-Gilloise

    AS Monaco
    Manchester City
    Juventus Turin
    Tottenham Hotspur
    Galatasaray Istanbul
    Real Madrid
    Club Brugge
    FK Bodø/Glimt
    Pafos

    SSC Neapel
    FC Chelsea
    Eintracht Frankfurt
    Sporting Lissabon
    Qarabağ
    Manchester City
    Benfica Lissabon
    PSV Eindhoven
    FC Kopenhagen

    Newcastle United
    FC Barcelona
    Benfica Lissabon
    PSV Eindhoven
    Athletic Bilbao
    Paris Saint-Germain
    Bayer Leverkusen
    Olympique Marseille
    Union Saint-Gilloise

    Olympiakos Piräus
    Real Madrid
    Bayer Leverkusen
    PSV Eindhoven
    Pafos
    FC Barcelona
    FC Arsenal
    Ajax Amsterdam
    Kairat Almaty

    Pafos
    FC Bayern München
    FC Villarreal
    Slavia Prag
    AS Monaco
    FC Chelsea
    Juventus Turin
    Olympiakos Piräus
    Kairat Almaty

    Paris Saint-Germain
    FC Bayern München
    Atalanta Bergamo
    Tottenham Hotspur
    Newcastle United
    FC Barcelona
    Bayer Leverkusen
    Sporting Lissabon
    Athletic Bilbao

    Qarabağ
    FC Chelsea
    Eintracht Frankfurt
    Ajax Amsterdam
    FC Kopenhagen
    FC Liverpool
    Benfica Lissabon
    SSC Neapel
    Athletic Bilbao

    Real Madrid
    Manchester City
    Juventus Turin
    Olympique Marseille
    AS Monaco
    FC Liverpool
    Benfica Lissabon
    Olympiakos Piräus
    Kairat Almaty

    Slavia Prag
    FC Barcelona
    FC Arsenal
    FK Bodø/Glimt
    Athletic Bilbao
    Inter Mailand
    Atalanta Bergamo
    Tottenham Hotspur
    Pafos

    Sporting Lissabon
    Paris Saint-Germain
    Club Brugge
    Olympique Marseille
    Kairat Almaty
    FC Bayern München
    Juventus Turin
    SSC Neapel
    Athletic Bilbao

    Tottenham Hotspur
    Borussia Dortmund
    FC Villarreal
    Slavia Prag
    FC Kopenhagen
    Paris Saint-Germain
    Eintracht Frankfurt
    FK Bodø/Glimt
    AS Monaco

    Union Saint-Gilloise
    Inter Mailand
    Atalanta Bergamo
    Olympique Marseille
    Newcastle United
    FC Bayern München
    Atletico Madrid
    PSV Eindhoven
    Galatasaray Istanbul

    FC Villarreal
    Manchester City
    Juventus Turin
    Ajax Amsterdam
    FC Kopenhagen
    Borussia Dortmund
    Bayer Leverkusen
    Tottenham Hotspur
    Pafos

