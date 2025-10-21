Champions League 25/26: Wie sieht der Spielplan aus?

Die UEFA Champions League ist mit der Spielzeit 2025/26 in ihre 71. Saison gestartet und wird erneut mit 36 Teams im neuen Liga-Phasen-Format ausgetragen. Jedes Team bestreitet acht Spiele gegen unterschiedliche Gegner. Im Juli fanden die Qualifikationsrunden statt, in denen die Vereine aus kleineren Ligen um die letzten Startplätze kämpfen. Die meisten Teilnehmer qualifizieren sich über die nationalen Meisterschaften der europäischen Top-Ligen.
In der Saison 2024/25 gewann Paris Saint-Germain erstmals die Champions League. Im Finale am 31. Mai 2025 in der Münchner Allianz-Arena setzte sich der PSG mit 5:0 gegen Inter Mailand durch – der höchste Finalsieg in der Geschichte des Wettbewerbs. Mit Beginn der Champions League 2025/26 setzt die UEFA die zweite Saison im neuen Liga-Phasen-Format fort. Teams aus ganz Europa kämpfen um den Einzug in die K.o.-Phase und das Finale 2026 in Budapest.
Wann startete die neue Champions League Saison 25/26? Wer spielt in der Champions League 25/26? Und wie sieht der Spielplan aus? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die 71. Saison der Königsklasse im europäischen Fußball finden Sie hier.
Beginn der Champions League 25/26 - Wann ging es los?
Der Startschuss für die neue Saison fiel am 16. Juli 2025, los ging es genau genommen jedoch schon mit der Qualifikation ab dem 8. Juli. Von den ersten Qualifikationsrunden bis zum großen Finale zieht sich der Wettbewerb fast über ein ganzes Jahr. Das Champions-League-Finale 2026 findet am Samstag, dem 30. Mai 2026, in Budapest statt. Hier alle wichtigen Infos im Überblick:
- Beginn der Qualifikationsrunde: 8. Juli 2025
- Beginn der Gruppenphase (1. Spieltag): 16.-18. September 2025
- Finale: 30. Mai 2026
- Finalstadion: Puskás Aréna in Budapest, Ungarn
Champions League 2025/26: Spielplan und Termine
Der Spielplan der Champions League 2025/26 beginnt im Juli mit den ersten Qualifikationsrunden, in denen kleinere Klubs um die verbliebenen Startplätze kämpfen. Im Herbst startet die neue Liga-Phase, bei der die besten europäischen Mannschaften in acht Spielen gegeneinander antreten. Nach der Liga-Phase folgen die K.-o.-Runden, die schließlich im Champions-League-Finale 2026 in Budapest ihren Höhepunkt finden.
|Phase
|Runde
|Auslosung
|Termine
|Qualifikation
|1. Qualifikationsrunde
|17. Juni 2025
|8./9. und 15./16. Juli 2025
|2. Qualifikationsrunde
|18. Juni 2025
|22./23. und 29./30. Juli 2025
|3. Qualifikationsrunde
|21. Juli 2025
|5./6. und 12. August 2025
|Play-offs
|4. August 2025
|19./20. und 26./27. August 2025
|Ligaphase
|Spieltag 1
|28. August 2025
|16.-18. September 2025
|Spieltag 2
|30. September-1. Oktober 2025
|Spieltag 3
|21./22. Oktober 2025
|Spieltag 4
|4./5. November 2025
|Spieltag 5
|25./26. November 2025
|Spieltag 6
|9./10. Dezember 2025
|Spieltag 7
|20./21. Januar 2026
|Spieltag 8
|28. Januar 2026
|K.o.-Runden
|Play-Offs
|30. Januar 2026
|17./18. und 24./25. Februar 2026
|Achtelfinale
|27. Februar 2026
|10./11. und 17./18. März 2026
|Viertelfinale
|7./8. und 14./15. April 2026
|Halbfinale
|28./29. April und 5./6. Mai 2026
|Finale
|30. Mai 2026
Champions League 25/26 Teams: Diese Mannschaften sind dabei
Die Champions League 2025/26 wird zum zweiten Mal im neuen Format mit 36 Mannschaften in der Liga-Phase ausgetragen – zuvor waren es 32 Teams. Die Teilnehmer setzen sich auf mehreren Wegen zusammen. Der Großteil der Startplätze geht an die besten Teams aus Europas Top-Ligen. Zudem vergibt die UEFA zwei Zusatzplätze an die Verbände mit den besten Leistungen der Vorsaison, basierend auf dem UEFA-Koeffizienten. Für die Saison 2025/26 stehen diese Plätze fest: England und Spanien. Zusätzlich ist verankert, dass die Champions-League- und Europa-League-Sieger 2024/25, falls sie sich nicht über die Liga qualifizieren, automatisch einen Startplatz erhalten. So haben sich Paris Saint-Germain und Tottenham Hotspur ihren Startplatz für die neue Saison gesichert.
Hier eine Übersicht der Teilnehmer:
- Deutschland (4): FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt
- England (6): Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United
- Spanien (5): Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao
- Italien (4): Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, SSC Neapel
- Frankreich (3):Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco
- Niederlande (2): Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven
- Portugal (1): Sporting Lissabon
- Griechenland (1): Olympiakos Piräus
- Tschechien (1): Slavia Prag
- Türkei (1): Galatasaray Istanbul
- Belgien (1): Union Saint-Gilloise
- Qualifikation – Meisterweg (5): FK Bodø/Glimt, FC Kopenhagen, Kairat Almaty, Pafos, Qarabağ
- Qualifikation – Ligaweg (2): Benfica Lissabon, Club Brugge
Champions League 25/26: Das sind die Paarungen in der Ligaphase
Die Begegnungen in der Ligaphase der Champions League 2025/26 stehen fest. Hier einmal ein Überblick darüber, gegen welche Gegner alle 36 Teams jeweils antreten:
Ajax Amsterdam
Inter Mailand
Benfica Lissabon
Olympiakos Piräus
Galatasaray Istanbul
FC Chelsea
FC Villarreal
Olympique Marseille
Qarabağ
FC Arsenal
FC Bayern München
Atletico Madrid
Olympiakos Piräus
Kairat Almaty
Inter Mailand
Club Brugge
Slavia Prag
Athletic Bilbao
Atalanta Bergamo
FC Chelsea
Club Brugge
Slavia Prag
Athletic Bilbao
Paris Saint-Germain
Eintracht Frankfurt
Olympique Marseille
Union Saint-Gilloise
Athletic Bilbao
Paris Saint-Germain
FC Arsenal
Sporting Lissabon
Qarabağ
Borussia Dortmund
Atalanta Bergamo
Slavia Prag
Newcastle United
Atletico Madrid
Inter Mailand
Eintracht Frankfurt
FK Bodø/Glimt
Union Saint-Gilloise
FC Liverpool
FC Arsenal
PSV Eindhoven
Galatasaray Istanbul
Borussia Dortmund
Inter Mailand
FC Villarreal
FK Bodø/Glimt
Athletic Bilbao
Manchester City
Juventus Turin
Tottenham Hotspur
FC Kopenhagen
FC Barcelona
Paris Saint-Germain
Eintracht Frankfurt
Olympiakos Piräus
FC Kopenhagen
FC Chelsea
Club Brugge
Slavia Prag
Newcastle United
FC Bayern München
FC Chelsea
Club Brugge
Sporting Lissabon
Union Saint-Gilloise
Paris Saint-Germain
FC Arsenal
PSV Eindhoven
Pafos
Benfica Lissabon
Real Madrid
Bayer Leverkusen
SSC Neapel
Qarabağ
FC Chelsea
Juventus Turin
Ajax Amsterdam
Newcastle United
FK Bodø/Glimt
Manchester City
Juventus Turin
Tottenham Hotspur
AS Monaco
Borussia Dortmund
Atletico Madrid
Slavia Prag
Galatasaray Istanbul
FC Chelsea
FC Barcelona
Benfica Lissabon
Ajax Amsterdam
Pafos
FC Bayern München
Atalanta Bergamo
SSC Neapel
Qarabağ
Club Brugge
FC Barcelona
FC Arsenal
Olympique Marseille
AS Monaco
FC Bayern München
Atalanta Bergamo
Sporting Lissabon
Kairat Almaty
FC Kopenhagen
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
SSC Neapel
Kairat Almaty
FC Barcelona
FC Villarreal
Tottenham Hotspur
Qarabağ
Eintracht Frankfurt
FC Liverpool
Atalanta Bergamo
Tottenham Hotspur
Galatasaray Istanbul
FC Barcelona
Atletico Madrid
SSC Neapel
Qarabağ
Galatasaray Istanbul
FC Liverpool
Atletico Madrid
FK Bodø/Glimt
Union Saint-Gilloise
Manchester City
Eintracht Frankfurt
Ajax Amsterdam
AS Monaco
Inter Mailand
FC Liverpool
FC Arsenal
Slavia Prag
Kairat Almaty
Borussia Dortmund
Atletico Madrid
Ajax Amsterdam
Union Saint-Gilloise
Juventus Turin
Borussia Dortmund
Benfica Lissabon
Sporting Lissabon
Pafos
Real Madrid
FC Villarreal
FK Bodø/Glimt
AS Monaco
Kairat Almaty
Real Madrid
Club Brugge
Olympiakos Piräus
Pafos
Inter Mailand
FC Arsenal
Sporting Lissabon
FC Kopenhagen
Bayer Leverkusen
Paris Saint-Germain
FC Villarreal
PSV Eindhoven
Newcastle United
Manchester City
Benfica Lissabon
Olympiakos Piräus
FC Kopenhagen
FC Liverpool
Real Madrid
Atletico Madrid
PSV Eindhoven
Qarabağ
Inter Mailand
Eintracht Frankfurt
Olympique Marseille
Galatasaray Istanbul
Manchester City
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
SSC Neapel
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
FC Villarreal
FK Bodø/Glimt
AS Monaco
Olympique Marseille
FC Liverpool
Atalanta Bergamo
Ajax Amsterdam
Newcastle United
Real Madrid
Club Brugge
Sporting Lissabon
Union Saint-Gilloise
AS Monaco
Manchester City
Juventus Turin
Tottenham Hotspur
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
Club Brugge
FK Bodø/Glimt
Pafos
SSC Neapel
FC Chelsea
Eintracht Frankfurt
Sporting Lissabon
Qarabağ
Manchester City
Benfica Lissabon
PSV Eindhoven
FC Kopenhagen
Newcastle United
FC Barcelona
Benfica Lissabon
PSV Eindhoven
Athletic Bilbao
Paris Saint-Germain
Bayer Leverkusen
Olympique Marseille
Union Saint-Gilloise
Olympiakos Piräus
Real Madrid
Bayer Leverkusen
PSV Eindhoven
Pafos
FC Barcelona
FC Arsenal
Ajax Amsterdam
Kairat Almaty
Pafos
FC Bayern München
FC Villarreal
Slavia Prag
AS Monaco
FC Chelsea
Juventus Turin
Olympiakos Piräus
Kairat Almaty
Paris Saint-Germain
FC Bayern München
Atalanta Bergamo
Tottenham Hotspur
Newcastle United
FC Barcelona
Bayer Leverkusen
Sporting Lissabon
Athletic Bilbao
Qarabağ
FC Chelsea
Eintracht Frankfurt
Ajax Amsterdam
FC Kopenhagen
FC Liverpool
Benfica Lissabon
SSC Neapel
Athletic Bilbao
Real Madrid
Manchester City
Juventus Turin
Olympique Marseille
AS Monaco
FC Liverpool
Benfica Lissabon
Olympiakos Piräus
Kairat Almaty
Slavia Prag
FC Barcelona
FC Arsenal
FK Bodø/Glimt
Athletic Bilbao
Inter Mailand
Atalanta Bergamo
Tottenham Hotspur
Pafos
Sporting Lissabon
Paris Saint-Germain
Club Brugge
Olympique Marseille
Kairat Almaty
FC Bayern München
Juventus Turin
SSC Neapel
Athletic Bilbao
Tottenham Hotspur
Borussia Dortmund
FC Villarreal
Slavia Prag
FC Kopenhagen
Paris Saint-Germain
Eintracht Frankfurt
FK Bodø/Glimt
AS Monaco
Union Saint-Gilloise
Inter Mailand
Atalanta Bergamo
Olympique Marseille
Newcastle United
FC Bayern München
Atletico Madrid
PSV Eindhoven
Galatasaray Istanbul
FC Villarreal
Manchester City
Juventus Turin
Ajax Amsterdam
FC Kopenhagen
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Tottenham Hotspur
Pafos
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden