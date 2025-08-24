Champions League 25/26: Wie sieht der Spielplan aus?

Die UEFA Champions League ist mit der Spielzeit 2025/26 in ihre 71. Saison gestartet und wird erneut mit 36 Teams im neuen Liga-Phasen-Format ausgetragen. Jedes Team bestreitet acht Spiele gegen unterschiedliche Gegner. Im Juli fanden die Qualifikationsrunden statt, in denen die Vereine aus kleineren Ligen um die letzten Startplätze kämpfen. Die meisten Teilnehmer qualifizieren sich über die nationalen Meisterschaften der europäischen Top-Ligen.
In der Saison 2024/25 gewann Paris Saint-Germain erstmals die Champions League. Im Finale am 31. Mai 2025 in der Münchner Allianz-Arena setzte sich der PSG mit 5:0 gegen Inter Mailand durch – der höchste Finalsieg in der Geschichte des Wettbewerbs. Mit Beginn der Champions League 2025/26 setzt die UEFA die zweite Saison im neuen Liga-Phasen-Format fort. Teams aus ganz Europa kämpfen um den Einzug in die K.o.-Phase und das Finale 2026 in Budapest.
Wann startete die neue Champions League Saison 25/26? Wer spielt in der Champions League 25/26? Und wie sieht der Spielplan aus? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die 71. Saison der Königsklasse im europäischen Fußball finden Sie hier.
Beginn der Champions League 25/26 - Wann ging es los?
Der Startschuss für die neue Saison fiel am 16. Juli 2025, los ging es genau genommen jedoch schon mit der Qualifikation ab dem 8. Juli. Von den ersten Qualifikationsrunden bis zum großen Finale zieht sich der Wettbewerb fast über ein ganzes Jahr. Das Champions-League-Finale 2026 findet am Samstag, dem 30. Mai 2026, in Budapest statt. Hier alle wichtigen Infos im Überblick:
- Beginn der Qualifikationsrunde: 8. Juli 2025
- Beginn der Gruppenphase (1. Spieltag): 16.-18. September 2025
- Finale: 30. Mai 2026
- Finalstadion: Puskás Aréna in Budapest, Ungarn
Champions League 2025/26: Spielplan und Termine
Der Spielplan der Champions League 2025/26 beginnt im Juli mit den ersten Qualifikationsrunden, in denen kleinere Klubs um die verbliebenen Startplätze kämpfen. Im Herbst startet die neue Liga-Phase, bei der die besten europäischen Mannschaften in acht Spielen gegeneinander antreten. Nach der Liga-Phase folgen die K.-o.-Runden, die schließlich im Champions-League-Finale 2026 in Budapest ihren Höhepunkt finden.
|Phase
|Runde
|Auslosung
|Termine
|Qualifikation
|1. Qualifikationsrunde
|17. Juni 2025
|8./9. und 15./16. Juli 2025
|2. Qualifikationsrunde
|18. Juni 2025
|22./23. und 29./30. Juli 2025
|3. Qualifikationsrunde
|21. Juli 2025
|5./6. und 12. August 2025
|Play-offs
|4. August 2025
|19./20. und 26./27. August 2025
|Ligaphase
|Spieltag 1
|28. August 2025
|16.-18. September 2025
|Spieltag 2
|30. September-1. Oktober 2025
|Spieltag 3
|21./22. Oktober 2025
|Spieltag 4
|4./5. November 2025
|Spieltag 5
|25./26. November 2025
|Spieltag 6
|9./10. Dezember 2025
|Spieltag 7
|20./21. Januar 2026
|Spieltag 8
|28. Januar 2026
|K.o.-Runden
|Play-Offs
|30. Januar 2026
|17./18. und 24./25. Februar 2026
|Achtelfinale
|27. Februar 2026
|10./11. und 17./18. März 2026
|Viertelfinale
|7./8. und 14./15. April 2026
|Halbfinale
|28./29. April und 5./6. Mai 2026
|Finale
|30. Mai 2026
Champions League 25/26 Teams: Diese Mannschaften sind dabei
Die Champions League 2025/26 wird zum zweiten Mal im neuen Format mit 36 Mannschaften in der Liga-Phase ausgetragen – zuvor waren es 32 Teams. Die Teilnehmer setzen sich auf mehreren Wegen zusammen. Der Großteil der Startplätze geht an die besten Teams aus Europas Top-Ligen. Zudem vergibt die UEFA zwei Zusatzplätze an die Verbände mit den besten Leistungen der Vorsaison, basierend auf dem UEFA-Koeffizienten. Für die Saison 2025/26 stehen diese Plätze fest: England und Spanien. Zusätzlich ist verankert, dass die Champions-League- und Europa-League-Sieger 2024/25, falls sie sich nicht über die Liga qualifizieren, automatisch einen Startplatz erhalten. So haben sich Paris Saint-Germain und Tottenham Hotspur ihren Startplatz für die neue Saison gesichert.
Hier eine Übersicht der Teilnehmer:
- Deutschland (4): FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt
- England (6): Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United
- Spanien (5): Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao
- Italien (4): Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, SSC Neapel
- Frankreich (3):Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco
- Niederlande (2): Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven
- Portugal (1): Sporting Lissabon
- Griechenland (1): Olympiakos Piräus
- Tschechien (1): Slavia Prag
- Türkei (1): Galatasaray Istanbul
- Belgien (1): Union Saint-Gilloise
- Qualifikation – Meisterweg (5): noch offen
- Qualifikation – Ligaweg (2): noch offen
Sobald alle Teams feststehen, erweitern wir die Liste der CL-Teilnehmer.
