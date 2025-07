Champions League 25/26: Wann geht es weiter und wie sieht der Spielplan aus?

Die UEFA Champions League 2025/26 startet in ihre 71. Saison und wird erneut mit 36 Teams im neuen Liga-Phasen-Format ausgetragen. Jedes Team bestreitet acht Spiele gegen unterschiedliche Gegner. Im Juli finden die Qualifikationsrunden statt, in denen die Vereine aus kleineren Ligen um die letzten Startplätze kämpfen. Die meisten Teilnehmer qualifizieren sich über die nationalen Meisterschaften der europäischen Top-Ligen.

In der Saison 2024/25 gewann Paris Saint-Germain erstmals die Champions League. Im Finale am 31. Mai 2025 in der Münchner Allianz-Arena setzte sich der PSG mit 5:0 gegen Inter Mailand durch – der höchste Finalsieg in der Geschichte des Wettbewerbs. Mit Beginn der Champions League 2025/26 setzt die UEFA die zweite Saison im neuen Liga-Phasen-Format fort. Teams aus ganz Europa kämpfen um den Einzug in die K.o.-Phase und das Finale 2026 in Budapest.

Wann startet die neue Champions League Saison 25/26? Wer spielt in der Champions League 25/26? Und wie sieht der Spielplan aus? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die 71. Saison der Königsklasse im europäischen Fußball finden Sie hier.

Beginn der Champions League 25/26 - Wann geht es los?

Der Startschuss für die neue Saison ist der 16. Juli 2025, los geht es genau genommen jedoch schon mit der Qualifikation ab dem 8. Juli. Von den ersten Qualifikationsrunden bis zum großen Finale zieht sich der Wettbewerb fast über ein ganzes Jahr. Das Champions-League-Finale 2026 findet am Samstag, dem 30. Mai 2026, in Budapest statt. Hier alle wichtigen Infos im Überblick:

Beginn der Qualifikationsrunde: 8. Juli 2025

Beginn der Gruppenphase (1. Spieltag): 16.-18. September 2025

Finale: 30. Mai 2026

Finalstadion: Puskás Aréna in Budapest, Ungarn

Champions League 2025/26: Spielplan und Termine

Der Spielplan der Champions League 2025/26 beginnt im Juli mit den ersten Qualifikationsrunden, in denen kleinere Klubs um die verbliebenen Startplätze kämpfen. Im Herbst startet die neue Liga-Phase, bei der die besten europäischen Mannschaften in acht Spielen gegeneinander antreten. Nach der Liga-Phase folgen die K.-o.-Runden, die schließlich im Champions-League-Finale 2026 in Budapest ihren Höhepunkt finden.

Phase Runde Auslosung Termine Qualifikation 1. Qualifikationsrunde 17. Juni 2025 8./9. und 15./16. Juli 2025 2. Qualifikationsrunde 18. Juni 2025 22./23. und 29./30. Juli 2025 3. Qualifikationsrunde 21. Juli 2025 5./6. und 12. August 2025 Play-offs 4. August 2025 19./20. und 26./27. August 2025 Ligaphase Spieltag 1 28. August 2025 16.-18. September 2025 Spieltag 2 30. September-1. Oktober 2025 Spieltag 3 21./22. Oktober 2025 Spieltag 4 4./5. November 2025 Spieltag 5 25./26. November 2025 Spieltag 6 9./10. Dezember 2025 Spieltag 7 20./21. Januar 2026 Spieltag 8 28. Januar 2026 K.o.-Runden Play-Offs 30. Januar 2026 17./18. und 24./25. Februar 2026 Achtelfinale 27. Februar 2026 10./11. und 17./18. März 2026 Viertelfinale 7./8. und 14./15. April 2026 Halbfinale 28./29. April und 5./6. Mai 2026 Finale 30. Mai 2026

Champions League 25/26 Teams: Diese Mannschaften sind dabei

Die Champions League 2025/26 wird zum zweiten Mal im neuen Format mit 36 Mannschaften in der Liga-Phase ausgetragen – zuvor waren es 32 Teams. Die Teilnehmer setzen sich auf mehreren Wegen zusammen. Der Großteil der Startplätze geht an die besten Teams aus Europas Top-Ligen. Zudem vergibt die UEFA zwei Zusatzplätze an die Verbände mit den besten Leistungen der Vorsaison, basierend auf dem UEFA-Koeffizienten. Für die Saison 2025/26 stehen diese Plätze fest: England und Spanien. Zusätzlich ist verankert, dass die Champions-League- und Europa-League-Sieger 2024/25, falls sie sich nicht über die Liga qualifizieren, automatisch einen Startplatz erhalten. So haben sich Paris Saint-Germain und Tottenham Hotspur ihren Startplatz für die neue Saison gesichert.

Hier eine Übersicht der Teilnehmer:

Deutschland (4): FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt

England (6): Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United

Spanien (5): Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao

Italien (4): Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, SSC Neapel

Frankreich (3):Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco

Niederlande (2): Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven

Portugal (1): Sporting Lissabon

Griechenland (1): Olympiakos Piräus

Tschechien (1): Slavia Prag

Türkei (1): Galatasaray Istanbul

Belgien (1): Union Saint-Gilloise

Qualifikation – Meisterweg (5) : noch offen – im Rennen sind Malmö FF (Schweden), Dynamo Kyiv (Ukraine), Maccabi Tel-Aviv (Israel), Roter Stern Belgrad (Serbien), Ferencváros (Ungarn), Lech Poznań (Polen), FC Kopenhagen (Dänemark), ŠK Slovan Bratislava (Slowakei), Qarabağ FK (Aserbaidschan), KuPS Kuopio (Finnland).

Qualifikation – Ligaweg (2): noch offen – im Rennen sind RB Salzburg (Österreich), Servette FC (Schweiz) und Glasgow Rangers (Großbritannien)

Sobald alle Teams feststehen, erweitern wir die Liste der CL-Teilnehmer.