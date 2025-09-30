Champions League 25/26: Wie sieht der Spielplan aus?

Die UEFA Champions League ist mit der Spielzeit 2025/26 in ihre 71. Saison gestartet und wird erneut mit 36 Teams im neuen Liga-Phasen-Format ausgetragen. Jedes Team bestreitet acht Spiele gegen unterschiedliche Gegner. Im Juli fanden die Qualifikationsrunden statt, in denen die Vereine aus kleineren Ligen um die letzten Startplätze kämpfen. Die meisten Teilnehmer qualifizieren sich über die nationalen Meisterschaften der europäischen Top-Ligen.

In der Saison 2024/25 gewann Paris Saint-Germain erstmals die Champions League. Im Finale am 31. Mai 2025 in der Münchner Allianz-Arena setzte sich der PSG mit 5:0 gegen Inter Mailand durch – der höchste Finalsieg in der Geschichte des Wettbewerbs. Mit Beginn der Champions League 2025/26 setzt die UEFA die zweite Saison im neuen Liga-Phasen-Format fort. Teams aus ganz Europa kämpfen um den Einzug in die K.o.-Phase und das Finale 2026 in Budapest.

Wann startete die neue Champions League Saison 25/26? Wer spielt in der Champions League 25/26? Und wie sieht der Spielplan aus? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die 71. Saison der Königsklasse im europäischen Fußball finden Sie hier.

Beginn der Champions League 25/26 - Wann ging es los?

Der Startschuss für die neue Saison fiel am 16. Juli 2025, los ging es genau genommen jedoch schon mit der Qualifikation ab dem 8. Juli. Von den ersten Qualifikationsrunden bis zum großen Finale zieht sich der Wettbewerb fast über ein ganzes Jahr. Das Champions-League-Finale 2026 findet am Samstag, dem 30. Mai 2026, in Budapest statt. Hier alle wichtigen Infos im Überblick:

Beginn der Qualifikationsrunde: 8. Juli 2025

Beginn der Gruppenphase (1. Spieltag): 16.-18. September 2025

Finale: 30. Mai 2026

Finalstadion: Puskás Aréna in Budapest, Ungarn

Champions League 2025/26: Spielplan und Termine

Der Spielplan der Champions League 2025/26 beginnt im Juli mit den ersten Qualifikationsrunden, in denen kleinere Klubs um die verbliebenen Startplätze kämpfen. Im Herbst startet die neue Liga-Phase, bei der die besten europäischen Mannschaften in acht Spielen gegeneinander antreten. Nach der Liga-Phase folgen die K.-o.-Runden, die schließlich im Champions-League-Finale 2026 in Budapest ihren Höhepunkt finden.

Phase Runde Auslosung Termine Qualifikation 1. Qualifikationsrunde 17. Juni 2025 8./9. und 15./16. Juli 2025 2. Qualifikationsrunde 18. Juni 2025 22./23. und 29./30. Juli 2025 3. Qualifikationsrunde 21. Juli 2025 5./6. und 12. August 2025 Play-offs 4. August 2025 19./20. und 26./27. August 2025 Ligaphase Spieltag 1 28. August 2025 16.-18. September 2025 Spieltag 2 30. September-1. Oktober 2025 Spieltag 3 21./22. Oktober 2025 Spieltag 4 4./5. November 2025 Spieltag 5 25./26. November 2025 Spieltag 6 9./10. Dezember 2025 Spieltag 7 20./21. Januar 2026 Spieltag 8 28. Januar 2026 K.o.-Runden Play-Offs 30. Januar 2026 17./18. und 24./25. Februar 2026 Achtelfinale 27. Februar 2026 10./11. und 17./18. März 2026 Viertelfinale 7./8. und 14./15. April 2026 Halbfinale 28./29. April und 5./6. Mai 2026 Finale 30. Mai 2026

Champions League 25/26 Teams: Diese Mannschaften sind dabei

Die Champions League 2025/26 wird zum zweiten Mal im neuen Format mit 36 Mannschaften in der Liga-Phase ausgetragen – zuvor waren es 32 Teams. Die Teilnehmer setzen sich auf mehreren Wegen zusammen. Der Großteil der Startplätze geht an die besten Teams aus Europas Top-Ligen. Zudem vergibt die UEFA zwei Zusatzplätze an die Verbände mit den besten Leistungen der Vorsaison, basierend auf dem UEFA-Koeffizienten. Für die Saison 2025/26 stehen diese Plätze fest: England und Spanien. Zusätzlich ist verankert, dass die Champions-League- und Europa-League-Sieger 2024/25, falls sie sich nicht über die Liga qualifizieren, automatisch einen Startplatz erhalten. So haben sich Paris Saint-Germain und Tottenham Hotspur ihren Startplatz für die neue Saison gesichert.

Hier eine Übersicht der Teilnehmer:

Deutschland (4): FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt

England (6): Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United

Spanien (5): Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao

Italien (4): Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, SSC Neapel

Frankreich (3):Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco

Niederlande (2): Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven

Portugal (1): Sporting Lissabon

Griechenland (1): Olympiakos Piräus

Tschechien (1): Slavia Prag

Türkei (1): Galatasaray Istanbul

Belgien (1): Union Saint-Gilloise

Qualifikation – Meisterweg (5) : FK Bodø/Glimt, FC Kopenhagen, Kairat Almaty, Pafos, Qarabağ

Qualifikation – Ligaweg (2): Benfica Lissabon, Club Brugge

Champions League 25/26: Das sind die Paarungen in der Ligaphase

Die Begegnungen in der Ligaphase der Champions League 2025/26 stehen fest. Hier einmal ein Überblick darüber, gegen welche Gegner alle 36 Teams jeweils antreten:

Ajax Amsterdam

Inter Mailand

Benfica Lissabon

Olympiakos Piräus

Galatasaray Istanbul

FC Chelsea

FC Villarreal

Olympique Marseille

Qarabağ

FC Arsenal

FC Bayern München

Atletico Madrid

Olympiakos Piräus

Kairat Almaty

Inter Mailand

Club Brugge

Slavia Prag

Athletic Bilbao

Atalanta Bergamo

FC Chelsea

Club Brugge

Slavia Prag

Athletic Bilbao

Paris Saint-Germain

Eintracht Frankfurt

Olympique Marseille

Union Saint-Gilloise

Athletic Bilbao

Paris Saint-Germain

FC Arsenal

Sporting Lissabon

Qarabağ

Borussia Dortmund

Atalanta Bergamo

Slavia Prag

Newcastle United

Atletico Madrid

Inter Mailand

Eintracht Frankfurt

FK Bodø/Glimt

Union Saint-Gilloise

FC Liverpool

FC Arsenal

PSV Eindhoven

Galatasaray Istanbul

Borussia Dortmund

Inter Mailand

FC Villarreal

FK Bodø/Glimt

Athletic Bilbao

Manchester City

Juventus Turin

Tottenham Hotspur

FC Kopenhagen

FC Barcelona

Paris Saint-Germain

Eintracht Frankfurt

Olympiakos Piräus

FC Kopenhagen

FC Chelsea

Club Brugge

Slavia Prag

Newcastle United

FC Bayern München

FC Chelsea

Club Brugge

Sporting Lissabon

Union Saint-Gilloise

Paris Saint-Germain

FC Arsenal

PSV Eindhoven

Pafos

Benfica Lissabon

Real Madrid

Bayer Leverkusen

SSC Neapel

Qarabağ

FC Chelsea

Juventus Turin

Ajax Amsterdam

Newcastle United

FK Bodø/Glimt

Manchester City

Juventus Turin

Tottenham Hotspur

AS Monaco

Borussia Dortmund

Atletico Madrid

Slavia Prag

Galatasaray Istanbul

FC Chelsea

FC Barcelona

Benfica Lissabon

Ajax Amsterdam

Pafos

FC Bayern München

Atalanta Bergamo

SSC Neapel

Qarabağ

Club Brugge

FC Barcelona

FC Arsenal

Olympique Marseille

AS Monaco

FC Bayern München

Atalanta Bergamo

Sporting Lissabon

Kairat Almaty

FC Kopenhagen

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

SSC Neapel

Kairat Almaty

FC Barcelona

FC Villarreal

Tottenham Hotspur

Qarabağ

Eintracht Frankfurt

FC Liverpool

Atalanta Bergamo

Tottenham Hotspur

Galatasaray Istanbul

FC Barcelona

Atletico Madrid

SSC Neapel

Qarabağ

Galatasaray Istanbul

FC Liverpool

Atletico Madrid

FK Bodø/Glimt

Union Saint-Gilloise

Manchester City

Eintracht Frankfurt

Ajax Amsterdam

AS Monaco

Inter Mailand

FC Liverpool

FC Arsenal

Slavia Prag

Kairat Almaty

Borussia Dortmund

Atletico Madrid

Ajax Amsterdam

Union Saint-Gilloise

Juventus Turin

Borussia Dortmund

Benfica Lissabon

Sporting Lissabon

Pafos

Real Madrid

FC Villarreal

FK Bodø/Glimt

AS Monaco

Kairat Almaty

Real Madrid

Club Brugge

Olympiakos Piräus

Pafos

Inter Mailand

FC Arsenal

Sporting Lissabon

FC Kopenhagen

Bayer Leverkusen

Paris Saint-Germain

FC Villarreal

PSV Eindhoven

Newcastle United

Manchester City

Benfica Lissabon

Olympiakos Piräus

FC Kopenhagen

FC Liverpool

Real Madrid

Atletico Madrid

PSV Eindhoven

Qarabağ

Inter Mailand

Eintracht Frankfurt

Olympique Marseille

Galatasaray Istanbul

Manchester City

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

SSC Neapel

Galatasaray Istanbul

Real Madrid

FC Villarreal

FK Bodø/Glimt

AS Monaco

Olympique Marseille

FC Liverpool

Atalanta Bergamo

Ajax Amsterdam

Newcastle United

Real Madrid

Club Brugge

Sporting Lissabon

Union Saint-Gilloise

AS Monaco

Manchester City

Juventus Turin

Tottenham Hotspur

Galatasaray Istanbul

Real Madrid

Club Brugge

FK Bodø/Glimt

Pafos

SSC Neapel

FC Chelsea

Eintracht Frankfurt

Sporting Lissabon

Qarabağ

Manchester City

Benfica Lissabon

PSV Eindhoven

FC Kopenhagen

Newcastle United

FC Barcelona

Benfica Lissabon

PSV Eindhoven

Athletic Bilbao

Paris Saint-Germain

Bayer Leverkusen

Olympique Marseille

Union Saint-Gilloise

Olympiakos Piräus

Real Madrid

Bayer Leverkusen

PSV Eindhoven

Pafos

FC Barcelona

FC Arsenal

Ajax Amsterdam

Kairat Almaty

Pafos

FC Bayern München

FC Villarreal

Slavia Prag

AS Monaco

FC Chelsea

Juventus Turin

Olympiakos Piräus

Kairat Almaty

Paris Saint-Germain

FC Bayern München

Atalanta Bergamo

Tottenham Hotspur

Newcastle United

FC Barcelona

Bayer Leverkusen

Sporting Lissabon

Athletic Bilbao

Qarabağ

FC Chelsea

Eintracht Frankfurt

Ajax Amsterdam

FC Kopenhagen

FC Liverpool

Benfica Lissabon

SSC Neapel

Athletic Bilbao

Real Madrid

Manchester City

Juventus Turin

Olympique Marseille

AS Monaco

FC Liverpool

Benfica Lissabon

Olympiakos Piräus

Kairat Almaty

Slavia Prag

FC Barcelona

FC Arsenal

FK Bodø/Glimt

Athletic Bilbao

Inter Mailand

Atalanta Bergamo

Tottenham Hotspur

Pafos

Sporting Lissabon

Paris Saint-Germain

Club Brugge

Olympique Marseille

Kairat Almaty

FC Bayern München

Juventus Turin

SSC Neapel

Athletic Bilbao

Tottenham Hotspur

Borussia Dortmund

FC Villarreal

Slavia Prag

FC Kopenhagen

Paris Saint-Germain

Eintracht Frankfurt

FK Bodø/Glimt

AS Monaco

Union Saint-Gilloise

Inter Mailand

Atalanta Bergamo

Olympique Marseille

Newcastle United

FC Bayern München

Atletico Madrid

PSV Eindhoven

Galatasaray Istanbul

FC Villarreal

Manchester City

Juventus Turin

Ajax Amsterdam

FC Kopenhagen

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

Tottenham Hotspur

Pafos