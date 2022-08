Champions-League-Auslosung der Gruppen 2022: Übertragung, Termin und Teams

Die Auslosung der Gruppen in der Champions League 2022 findet heute statt. Wir verraten Ihnen den genauen Termin, die teilnehmenden Teams und haben alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream für Sie.

Die Champions League gilt als die Königsklasse des europäischen Fußballs und lässt die Top-Clubs in Europa gegeneinander antreten. Ein Sieg in der Champions League ist einer der prestigeträchtigsten Erfolge, den eine Vereinsmannschaft in Europa erringen kann. Vor dem Start der Gruppenphase muss jedoch festgelegt werden, welche Teams in welchen Gruppen gegeneinander antreten. Um einen fairen Ablauf des Turniers zu gewährleisten, werden die Teams bei der Auslosung der Gruppen für die Champions League 2022 zufällig anhand von vier Lostöpfen eingeteilt.

Wann findet die Champions League Auslosung der Gruppen 2022 statt? Wie läuft die Übertragung live im TV und Stream und wird die Auslosung auch im Free-TV zu sehen sein? Wir beantworten diese Fragen hier und haben außerdem alle Infos zur ersten Champions League Auslosung 2022 für Sie.

Termin der Champions-League-Auslosung der Gruppen 2022: Wann findet die CL-Auslosung statt?

Die Auslosung der Gruppen in der aktuellen Champions League Saison 22/23 findet heute, am 25. August 2022, in Istanbul in der Türkei statt. Die Lose werden ab 18 Uhr deutscher Zeit gezogen. In der vergangenen Saison hat übrigens Real Madrid zum 14. Mal die Champions League gewonnen und ist damit unangefochtener Rekordsieger des europäischen Wettbewerbs. Mit sieben Titeln liegt der AC Mailand auf Rang 2, gefolgt vom FC Bayern München mit sechs Titeln.

Übertragung der Champions League Auslosung 2022 live im TV und Stream

Im Free-TV wird es die Auslosung der Gruppen in der Champions League Saison 22/23 nicht zu sehen geben. Die Übertragung der Auslosung heute am 25.08.2022 übernehmen ab 18 Uhr der Streaming Anbieter DAZN und der Pay-TV Sender Sky. DAZN hat auch für die kommende Saison der Champions League die exklusiven Übertragungsrechte für die meisten Spiele - ausgewählte Partien wird es jedoch auch bei Amazon Prime Video zu sehen geben.

Teams und Lostöpfe bei der Champions League Auslosung der Gruppen 2022

Insgesamt werden im Spielplan der Champions League 2022 europäische Teams antreten. 26 davon haben sich bereits über Liga-Platzierungen für die Königsklasse qualifiziert, sechs weitere Mannschaften konnten sich ihr Ticket über die Play-off-Runde sichern, die am 23. und 24. August stattfand.

Bei Auslosung der Gruppen für die Champions League 2022 gibt es vier Lostöpfe. Im ersten Lostopf sind die Meister der sechs Ligen mit der besten Fünfjahreswertung vertreten. Hinzu kommen die Sieger der Champions und der Europa League - der aktuelle EL-Gewinner ist Eintracht Frankfurt und ist damit genau wie der deutsche Meister Bayern München im Lostopf 1 vertreten. Das sind die Teams und Lostöpfe bei der Champions League Auslosung 2022 im Überblick:

Lostopf 1:

FC Bayern München (Meister in der Bundesliga)

(Meister in der Bundesliga) Eintracht Frankfurt (Sieger der Europa League )

(Sieger der ) Real Madrid (Meister in La Liga + Sieger der Champions League )

(Meister in + Sieger der ) Manchester City (Meister in der Premier League )

(Meister in der ) AC Milan (Meister in der Serie A)

(Meister in der Serie A) Paris Saint-Germain (Meister in der Ligue 1 )

(Meister in der ) FC Porto (Meister in Portugal )

(Meister in ) Ajax Amsterdam (Meister in der Eredivisie )

Lostopf 2:

RB Leipzig (Vierter der Bundesliga)

(Vierter der Bundesliga) FC Chelsea (Dritter der Premier League )

(Dritter der ) FC Barcelona (Zweiter in La Liga )

(Zweiter in ) Juventus Turin (Vierter der Serie A)

(Vierter der Serie A) Atlético Madrid (Dritter in La Liga )

(Dritter in ) FC Sevilla (Vierter in La Liga )

(Vierter in ) Tottenham Hotspur (Vierter der Premier League )

(Vierter der ) FC Liverpool (Zweiter der Premier League )

Lostopf 3:

Borussia Dortmund (Zweiter der Bundesliga)

(Zweiter der Bundesliga) Inter Mailand (Zweiter der Serie A)

(Zweiter der Serie A) Red Bull Salzburg (Meister in Österreich )

(Meister in ) Shakhtar Donetsk (Meister der Ukraine )

(Meister der ) SSC Neapel (Dritter der Serie A)

(Dritter der Serie A) Sporting Lissabon (Zweiter in Portugal )

(Zweiter in ) Bayer 04 Leverkusen (Dritter der Bundesliga)

(Dritter der Bundesliga) Benfica Lissabon (Sieger der Play-offs)

Lostopf 4:

Celtic Glasgow (Meister der Scottish Premiership)

(Meister der Scottish Premiership) FC Brügge (Meister der Jupiler Pro League)

(Meister der Pro League) Olympique Marseille (Zweiter in der Ligue 1 )

(Zweiter in der ) Viktoria Pilsen (Sieger der Play-offs)

(Sieger der Play-offs) Maccabi Haifa (Sieger der Play-offs)

(Sieger der Play-offs) FC Kopenhagen (Sieger der Play-offs)

(Sieger der Play-offs) Dinamo Zagreb (Sieger der Play-offs)

(Sieger der Play-offs) Glasgow Rangers (Sieger der Play-offs)

Wann geht die Gruppenphase los? Termine der Champions League Saison 22/23

Die ersten Spiele der aktuellen Champions League Saison finden Anfang September 2022 statt. Genau wie die Auslosung findet auch das Finale in der Königsklasse im kommenden Jahr in Istanbul statt. Das sind die Termine in der Champions League in diesem Jahr:

1. Spieltag: 6./7. September 2022

2. Spieltag: 13./14. September 2022

3. Spieltag: 4./5. Oktober 2022

4. Spieltag : 11./12. Oktober 2022

5. Spieltag: 25./26. Oktober 2022

6. Spieltag: 1./2. November 2022

Es gibt eine Übertragung der Champions League 22/23 live im TV und Stream. (AZ)