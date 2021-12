Auslosung fürs Champions-League-Achtelfinale 2022: Übertragung im TV oder Stream, Termin, Uhrzeit, Teams

Champions League 2021/22: Am 13. Dezember werden die Begegnungen fürs Achtelfinale 2022 ausgelost. Hier finden Sie alle Infos rund um Übertragung, Termin, Uhrzeit und Teams. Was ist in diesem Jahr neu?

Das Achtelfinale der Champions League 2021/22 wird am 13. Dezember 2021 ausgelost. Ein deutsches Team hat es ins Achtelfinale geschafft. Wir haben alle Infos rund um die Auslosung der Partien, die Übertragung live im TV und Stream sowie Termin, Uhrzeit und Teams in diesem Artikel für Sie zusammengefasst. Außerdem erfahren Sie hier, was in diesem Jahr neu ist.

Champions League 2021/22: Wann werden die Achtelfinalpartien gelost? Termin und Uhrzeit

Am kommenden Montag, 13. Dezember 2021, findet die Auslosung der Partien statt. Am Hauptsitz der UEFA in Nyon ( Schweiz) wird dann ab 12.00 Uhr gelost.

Alle Infos zur Übertragung: Die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals 2022 live in TV und Stream

Im Free-TV wird die Auslosung nicht übertragen. Wenn Sie die Ziehung der Mannschaften trotzdem live verfolgen wollen, können Sie dies hier über den kostenlosen Live-Stream der UEFA tun. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Auslosung über DAZN anzusehen. Dafür benötigen Sie jedoch einen Account beim kostenpflichtigen Streamingdienst.

Als dritte Möglichkeit können Sie die Auslosung auch über Sky Sport auf der Webseite oder in der App live mitverfolgen.

Der Lostopf bei der Achtelfinal-Auslosung der CL 2021/22: Welche Teams sind dabei?

Bisher stehen alle Teams bis auf eins für das Achtelfinale der Champions League fest: Wegen Schneefalls muss das Spiel zwischen Atalanta Bergamo und FC Villarreal auf Donnerstag, 9. Dezember, verschoben werden. Da entscheidet sich dann, welche Mannschaften als letztes ins Achtelfinale einzieht.

Als einzige deutsche Mannschaft, konnte sich der FC Bayern München den Einzug ins Achtelfinale sichern.Welche anderen Mannschaften haben es bei der Champions League 2021/22 ins Achtelfinale geschafft? Hier finden Sie alle Mannschaften, die bisher im Lostopf sind:

Die Gruppensieger (gesetzt):

Bayern München (GER)

(GER) Ajax Amsterdam ( NL )

( ) FC Liverpool (ENG)

(ENG) Manchester City (ENG)

(ENG) Manchester United (ENG)

(ENG) Real Madrid ( ESP )

( ) Juventus Turin (ITA)

(ITA) Lille (FRA)

Die Gruppenzweiten (ungesetzt):

Inter Mailand (ITA)

(ITA) Sporting Lissabon (POR)

(POR) Paris St. Germain (FRA)

(FRA) Atletico Madrid ( ESP )

( ) Benfica Lissabon (POR)

(POR) RB Salzburg (AUT)

(AUT) Chelsea (ENG)

Als Gruppensieger haben die gesetzten Teams im Rückspiel Heimrecht.

Champions League 2021/22: Diese Regelungen sind neu

Im Vergleich zu den Vorjahren, gibt es im Achtelfinale der Champions League eine neue Regelung. Die UEFA hat die "Auswärtstorregel" abgeschafft. Das bedeutet, dass alle Duelle, die nach 180 Minuten unentschieden stehen, in die Verlängerung gehen. Und das unabhängig davon, wie viele Tore auswärts und wie viele zuhause erzielt wurden. Wenn es nach 30 Minuten Verlängerung noch immer keinen Sieger gibt, folgt das Elfemeterschießen.

Das sind die nächsten Termine der UEFA CL 21/22:

9. Dezember 2021: Das letzte Spiel von 6. Spieltag (wegen Schneefall verschoben) - Atalanta Bergamo vs. FC Villarreal

Die K.o.-Phase:

15./16./22./23. Februar & 8./9./15./16. März 2022: Achtelfinale

5./6. & 12./13. April 2022: Viertelfinale

26./27. & 3./4. Mai 2022: Halbfinale

28. Mai 2022: Endspiel

