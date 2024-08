Champions-League-Auslosung: Auf wen trifft der FC Bayern?

Die neue Champions-League-Saison steht vor der Tür – und jetzt ist endlich klar, gegen wen der FC Bayern München in der Vorrunde ab Mitte September antritt. Der deutsche Rekordmeister trifft auf Paris, Barcelona, Benfica, Shakhtar, GNK Dinamo, Feyenoord, S. Bratislave und Aston Villa

Spiele des FC Bayern in der Champions-League-Vorrunde im Überblick

Das sind die Partien des FC Bayern in der Vorrunde der Champions League im Überblick:

Paris

Barcelona

Benfica

Shakhtar

GNK Dinamo

Feyenoord

S. Bratislave

Aston Villa

Viele Änderungen in der Champions League 24/25

In dieser Saison kommen einige Änderungen auf Klubs und Fans zu. Anders als in den vergangenen Jahren nehmen in dieser Saison 36 statt bislang 32 Klubs an der Champions League teil. Eine Gruppenphase gibt es nicht mehr. Die Mannschaften spielen in der Vorrunde in einem Ligasystem gegeneinander. Jedes Team trifft je einmal auf acht unterschiedliche Kontrahenten, wobei viermal zu Hause und viermal auswärts gespielt wird. Die besten acht Teams erreichen das Achtelfinale. Unter den Teams auf den Plätzen 9 bis 24 werden in K.-o.-Runden-Play-offs die weiteren acht Achtelfinalisten ermittelt.

Auch Champions-League-Auslosung lief anders ab als gewohnt

Auch die Auslosung in Monaco lief anders ab, als es Fußballfans aus den vergangenen Jahren gewohnt waren. Die 36 Teams waren auch heuer auf vier Lostöpfe verteilt. Jede Mannschaft wurde händisch gezogen, die acht Gegner wurden dann aber zufällig von einer Software ermittelt. Jedem Klub wurden aus jedem der vier Töpfe je ein Heim- und ein Auswärtsgegner zugelost. Grundsätzlich war es egal, in welchem Topf ein Klub war. Vorteile gab es keine. Schon vor der Auslosung war klar: Deutsche Teams treffen in der Vorrunde nicht aufeinander.

Champions League 24/25: Termine der Gruppenphase

Die neue Saison in der Champions League startet am 17. September. Das sind die acht Spieltage der Vorrunde im Überblick:

1. Spieltag: 17./18./19. September 2024

2. Spieltag: 1./2. Oktober 2024

3. Spieltag: 22./23. Oktober 2024

4. Spieltag: 5./6. November 2024

5. Spieltag: 26./27. November 2024

6. Spieltag: 10./11. Dezember 2024

7. Spieltag: 21./22. Januar 2025

8. Spieltag: 29. Januar 2025

Das sind die weiteren Termine:

K.-o.-Runden-Play-offs: 11./12. und 18./19. Februar 2025

Achtelfinale: 4./5. und 11./12. März 2025

Viertelfinale: 8./9. und 15./16. April 2025

Halbfinale: 29./30. April und 6./7. Mai 2025

Finale: 31. Mai 2025