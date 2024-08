Champions-League-Auslosung der Gruppenphase 24/25: Termin, Übertragung und Teams

Das Warten hat ein Ende. Neben der Bundesliga 24/25 und dem DFB-Pokal 24/25 geht auch die UEFA Champions League 24/25 in eine neue Runde. In dieser Saison wird es einige Veränderungen geben. Aus deutscher Sicht treten der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart an. Gerade für die Bayern wird die Saison besonders. Das Finale wird 2025 in der Münchner Allianz Arena ausgetragen - der Heimatspielstätte des FC Bayern.

Bis zum Finale ist es noch eine Weile hin, viel wichtiger ist bis dato, welche Teams gegeneinander spielen werden. Die Gruppenphase aus den vergangenen Jahren mit 32 teilnehmenden Mannschaften wird in diesem Format nicht mehr existieren. Ab der Saison 2024/25 wird es eine Ligaphase geben, in der alle 36 teilnehmenden Klubs vertreten sind. Kleinere Vereine bekommen durch diese Änderung die Chance, in der europäischen Spitzenklasse zu spielen. Die Ligaphase beginnt, wie der Spielplan der Champions League verrät, am 17./18. September. Jedes Team bestreitet je ein Spiel gegen acht verschiedene Gegner, davon vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Die Gegner werden durch eine Auslosung bestimmt, bei der die Teams in vier gleich große Töpfe aufgeteilt werden. Wann die Auslosung stattfinden wird, wie die Übertragung ablaufen wird und welche Teams in welchen Lostopf kommen, erfahren Sie in diesem Artikel. Wir haben die Details für Sie zusammengetragen.

Champions League Gruppenphase 24/25: Wann findet die Auslosung statt?

Die Auslosung der Champions League Gruppenphase 2024/25 findet am Donnerstag, 29. August um 18.00 Uhr in Monaco statt. Zum Ablauf ist noch nicht viel bekannt, die UEFA wird die Informationen erst am Tag der Auslosung bekannt geben.

Die Prozedur ist in diesem Jahr sehr komplex, weshalb die Auslosung nicht völlig händisch vonstatten gehen kann. Die bisher verwendeten Kugeln müssen weichen, stattdessen wird eine Computersoftware hinzugezogen, die die Teams einteilt. Soagr das Heimrecht kann miteinkalkuliert werden. Die Mannschaften werden in vier Lostöpfe eingeteilt, die nach der Koeffizientenregel sortiert sind. Für jeden Verein bedeutet das dann zwei Teams aus jedem Topf.

Champions League Auslosung 24/25: Wie läuft die Übertragung ab?

Die meisten Fans werden am Donnerstag nicht persönlich bei der Auslosung in Monaco vor Ort sein können. Alle, die das Ereignis nicht verpassen möchten, können die Auslosung kostenlos im Live-Stream verfolgen. Wie immer bietet die UEFA selbst auf der eigenen Homepage einen kostenlosen Stream an. Weiterhin zeigen auch Sky und das ZDF die Auslosung live aus Monaco. Während das Event also nicht im Free-TV läuft, gibt es online viele Alternativen, die Auslosung trotzdem kostenlos zu verfolgen. Hier noch einmal die wichtigsten Infos im Überblick:

Was? Champions League Auslosung, Gruppenphase, 24/25

Wann? Donnerstag, 29. August 2024, 18 Uhr

Wo? Monaco

Wie? Sky, ZDF, UEFA-Homepage

Die Übertragung der Spiele der Champions League 24/25 teilen sich auch in dieser Saison Amazon Prime Video und DAZN.

Das sind die Teams und Lostöpfe - Champions League 24/25

Es stehen noch nicht alle Teams für die Auslosung der Champions League 2024/25 fest. Das hat auch einen einfachen Grund. Am 27. sowie 28. August finden die letzten Qualifikationsspiele statt. Im Anschluss sind alle 36 europäischen Teams bekannt. Dieser Übersicht können alle Teams und Lostöpfe entnommen werden:

Topf 1: Real Madrid, Manchester City, FC Bayern München, Paris St. Germain, FC Liverpool, Inter Mailand, Borussia Dortmund, RB Leipzig, FC Barcelona

Topf 2: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, Benfica Lissabon, FC Arsenal, FC Brügge, Schachtjor Donzk, AC Mailand

Topf 3: Feyernoord Rotterdam, Sporting Lissabon, PSV Eindhoven, Celtic Glasgow, 5 Play-Offs-Sieger

Topf 4: VfB Stuttgart, AS Monaco, Aston Villa, FC Bologna, FC Girona, Sturm Graz, Stade Brest, 2 Play-Offs-Sieger