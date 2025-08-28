Champions League Auslosung live im TV und Stream: Wann findet die CL-Auslosung der Ligaphase 25/26 statt?

Bevor die Champions-League-Saison 2025/26 am 16. September 2025 in die neu eingeführte Ligaphase startet, muss bestimmt werden, welche Teams aufeinandertreffen. Anders als in den Jahren zuvor werden seit der vergangenen Saison nicht mehr Gruppen, sondern direkt die einzelnen Begegnungen der teilnehmenden Mannschaften ausgelost. Insgesamt treten 36 Teams in der Ligaphase an. Da bei dieser Anzahl nicht jeder gegen jeden spielen kann, legt die CL-Auslosung Ende August fest, welche acht Partien jede Mannschaft in der Ligaphase der Champions League 2025/26 bestreiten wird.
Sobald alle Mannschaften ihre acht Spiele absolviert haben, ziehen die besten acht Teams direkt in die K.o.-Phase des Turniers ein. Die Clubs auf den Rängen 9 bis 24 treten in den Play-offs zur K.o.-Phase gegeneinander an - auch hier werden die Paarungen im Vorfeld ausgelost. Danach geht es wie gewohnt mit Achtel-, Viertel- und Halbfinale weiter. Im Gegensatz zu anderen Turnieren treffen die Mannschaften in der K.o.-Runde weiterhin in Hin- und Rückspielen aufeinander. Nur das große Finale am 30. Mai 2026 kommt ohne Rückspiel aus.
Sie möchten mehr zur Auslosung der Ligaphase der Champions League 25/26 erfahren? Wann findet sie statt und wird das Event auch live im TV oder Stream übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur CL-Auslosung haben wir hier für Sie.
Champions League Auslosung der Ligaphase 25/26: Termin, Uhrzeit und Datum
Nach dem Ende der Play-offs stehen am 27. August 2025 endgültig alle Teilnehmer der Champions-League-Saison 25/26 fest. Einen Tag später, am 28. August 2025, findet dann auch schon die Auslosung der Ligaphase in Monaco statt. Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:
- Datum: Donnerstag, 28. August 2025
- Uhrzeit: ab 18 Uhr
- Dauer: ca. eine Stunde
Übertragung der CL-Auslosung der Ligaphase 25/26 live im TV und Stream
Wenn Sie die Auslosung der Ligaphase der Champions League live im TV oder Stream verfolgen möchten, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Zum einen bietet die UEFA selbst auf ihrer Homepage einen kostenlosen Live-Stream an. Darüber hinaus können Sie die Auslosung auch im Stream des ZDF verfolgen: Am 28. August beginnt der ZDF-Stream um 17.50 Uhr. Moderiert wird die Sendung vom portugiesischen Journalisten Pedro Pinto.
Auch DAZN zeigt das Event live im Stream - hierfür benötigen Sie allerdings ein kostenpflichtiges Abo. Eine Übertragung im Free-TV gibt es dagegen nicht. Bei der Übertragung der Champions League 25/26 hat sich generell nichts geändert: Weiterhin sind DAZN und Amazon Prime Video in Deutschland für die Ausstrahlung zuständig.
Champions League Auslosung der Ligaphase: Lostöpfe - wie funktioniert die Auslosung?
Bei der Ziehung werden die qualifizierten Mannschaften für die Ligaphase jeweils acht Gegnern zugeordnet. Grundlage dafür ist die UEFA-Koeffizientenrangliste, die auf den Ergebnissen der vergangenen fünf Jahre basiert. Anhand dieser Rangliste werden die Teams auf vier Lostöpfe verteilt.Jede Mannschaft erhält anschließend acht Gegner – jeweils zwei Teams aus jedem Topf, einschließlich des eigenen.
Diese Einschränkungen gelten:
- Keine Duelle innerhalb eines Landes: Vereine aus demselben nationalen Verband können in der Ligaphase nicht gegeneinander antreten. Ein Beispiel: Borussia Dortmund darf nicht auf einen anderen deutschen Klub treffen.
- Maximal zwei Gegner aus einem Land: Eine Mannschaft kann höchstens auf zwei Teams desselben Landes treffen. Manchester City könnte also nicht gegen Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und den FC Bayern München spielen.
Die genauen Lostöpfe werden erst am Tag der Auslosung bekannt gegeben.
Termine der Champions League Saison 25/26
Der Zeitraum der Ligaphase und die Termine der K.o.-Runde auf einen Blick:
- Ligaphase: 16. September 2025 – 28. Januar 2026
- Play-offs fürs Achtelfinale: 17./18. Februar 2026 und 24./25. Februar 2026
- Achtelfinale: 10./11. März 2026 und 17./18. März 2026
- Viertelfinale: 7./8. April 2026 und 14./15. April 2026
- Halbfinale: 28./29. April 2026 und 5./6. Mai 2026
- Finale: 30. Mai 2026, Puskás Aréna, Budapest
Campions League Auslosung: Das sind die Lostöpfe für die Ligaphase
Die 36 Teams sind auf vier Töpfe aufgeteilt. Dieser Übersicht können Sie die Verteilung entnehmen:
Pot 1:
- Paris
- Real Madrid
- Man City
- Bayern München
- Liverpool
- Inter
- Chelsea
- Borussia Dortmund
- Barcelona
Pot 2:
- Arsenal
- Leverkusen
- Atlético Madrid
- Benefica
- Atalanta
- Villarreal
- Juventus
- Frankfurt
- Brugge
Pot 3:
- Tottenham
- PSV Eindhoven
- Ajax
- Napoli
- Sporting CP
- Olympiacos
- Slavia Praha
- Bodø/Glimt
- Marseille
Pot 4:
- Coppenhagen
- Monaco
- Galatasaray
- Union SG
- Qarabağ
- Athletic Club
- Newcastle
- Pafos
- Kairat Almaty
Champions League Auslosung für die Ligaphase: Die Teams der Saison 25/26
Die insgesamt 36 Teilnehmer der Champions-League-Saison 25/26 fest. Alle Mannschaften nach Ländern sortiert im Überblick:
England (6 Teams)
- FC Liverpool
- FC Arsenal
- Manchester City
- FC Chelsea
- Newcastle United
- Tottenham Hotspur
Spanien (5 Teams)
- FC Barcelona
- Real Madrid
- Atlético Madrid
- Athletic Club (Bilbao)
- FC Villarreal
Deutschland (4 Teams)
- FC Bayern München
- Bayer Leverkusen
- Eintracht Frankfurt
- Borussia Dortmund
Italien (4 Teams)
- SSC Neapel
- Inter Mailand
- Atalanta Bergamo
- Juventus Turin
Frankreich (3 Teams)
- Paris Saint-Germain
- Olympique Marseille
- AS Monaco
Niederlande (2 Teams)
- PSV Eindhoven
- Ajax Amsterdam
Portugal (1 Team)
- Sporting Lissabon
- Benfica Lissabon
Belgien (1 Team)
- Union Saint-Gilloise
- FC Brugge
Türkei (1 Team)
- Galatasaray Istanbul
Tschechien (1 Team)
- Slavia Prag
Griechenland (1 Team)
- Olympiakos Piräus
Norwegen (1 Team)
- FK Bodø/Glimt
Dänemark (1 Team)
- FC Kopenhagen
Kasachstan (1 Team)
- FK Kairat Almaty
Zypern (1 Team)
- Pafos FC
Aserbaidschan (1 Team)
- Qarabağ Ağdam
