Champions League Auslosung live im TV und Stream: Wann findet die CL-Auslosung der Ligaphase 25/26 statt?

Bevor die Champions-League-Saison 2025/26 am 16. September 2025 in die neu eingeführte Ligaphase startet, muss bestimmt werden, welche Teams aufeinandertreffen. Anders als in den Jahren zuvor werden seit der vergangenen Saison nicht mehr Gruppen, sondern direkt die einzelnen Begegnungen der teilnehmenden Mannschaften ausgelost. Insgesamt treten 36 Teams in der Ligaphase an. Da bei dieser Anzahl nicht jeder gegen jeden spielen kann, legt die CL-Auslosung Ende August fest, welche acht Partien jede Mannschaft in der Ligaphase der Champions League 2025/26 bestreiten wird.

Sobald alle Mannschaften ihre acht Spiele absolviert haben, ziehen die besten acht Teams direkt in die K.o.-Phase des Turniers ein. Die Clubs auf den Rängen 9 bis 24 treten in den Play-offs zur K.o.-Phase gegeneinander an - auch hier werden die Paarungen im Vorfeld ausgelost. Danach geht es wie gewohnt mit Achtel-, Viertel- und Halbfinale weiter. Im Gegensatz zu anderen Turnieren treffen die Mannschaften in der K.o.-Runde weiterhin in Hin- und Rückspielen aufeinander. Nur das große Finale am 30. Mai 2026 kommt ohne Rückspiel aus.

Sie möchten mehr zur Auslosung der Ligaphase der Champions League 25/26 erfahren? Wann findet sie statt und wird das Event auch live im TV oder Stream übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur CL-Auslosung haben wir hier für Sie.

Champions League Auslosung der Ligaphase 25/26: Termin, Uhrzeit und Datum

Nach dem Ende der Play-offs stehen am 27. August 2025 endgültig alle Teilnehmer der Champions-League-Saison 25/26 fest. Einen Tag später, am 28. August 2025, findet dann auch schon die Auslosung der Ligaphase in Monaco statt. Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

Datum: Donnerstag, 28. August 2025

Uhrzeit: ab 18 Uhr

Dauer: ca. eine Stunde

Übertragung der CL-Auslosung der Ligaphase 25/26 live im TV und Stream

Wenn Sie die Auslosung der Ligaphase der Champions League live im TV oder Stream verfolgen möchten, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Zum einen bietet die UEFA selbst auf ihrer Homepage einen kostenlosen Live-Stream an. Darüber hinaus können Sie die Auslosung auch im Stream des ZDF verfolgen: Am 28. August beginnt der ZDF-Stream um 17.50 Uhr. Moderiert wird die Sendung vom portugiesischen Journalisten Pedro Pinto.

Auch DAZN zeigt das Event live im Stream - hierfür benötigen Sie allerdings ein kostenpflichtiges Abo. Eine Übertragung im Free-TV gibt es dagegen nicht. Bei der Übertragung der Champions League 25/26 hat sich generell nichts geändert: Weiterhin sind DAZN und Amazon Prime Video in Deutschland für die Ausstrahlung zuständig.

Champions League Auslosung der Ligaphase: Lostöpfe - wie funktioniert die Auslosung?

Bei der Ziehung werden die qualifizierten Mannschaften für die Ligaphase jeweils acht Gegnern zugeordnet. Grundlage dafür ist die UEFA-Koeffizientenrangliste, die auf den Ergebnissen der vergangenen fünf Jahre basiert. Anhand dieser Rangliste werden die Teams auf vier Lostöpfe verteilt.Jede Mannschaft erhält anschließend acht Gegner – jeweils zwei Teams aus jedem Topf, einschließlich des eigenen.

Diese Einschränkungen gelten:

Keine Duelle innerhalb eines Landes: Vereine aus demselben nationalen Verband können in der Ligaphase nicht gegeneinander antreten. Ein Beispiel: Borussia Dortmund darf nicht auf einen anderen deutschen Klub treffen.

Maximal zwei Gegner aus einem Land: Eine Mannschaft kann höchstens auf zwei Teams desselben Landes treffen. Manchester City könnte also nicht gegen Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und den FC Bayern München spielen.

Die genauen Lostöpfe werden erst am Tag der Auslosung bekannt gegeben.

Termine der Champions League Saison 25/26

Der Zeitraum der Ligaphase und die Termine der K.o.-Runde auf einen Blick:

Ligaphase: 16. September 2025 – 28. Januar 2026

Play-offs fürs Achtelfinale: 17./18. Februar 2026 und 24./25. Februar 2026

Achtelfinale: 10./11. März 2026 und 17./18. März 2026

Viertelfinale: 7./8. April 2026 und 14./15. April 2026

Halbfinale: 28./29. April 2026 und 5./6. Mai 2026

Finale: 30. Mai 2026, Puskás Aréna, Budapest

Campions League Auslosung: Das sind die Lostöpfe für die Ligaphase

Die 36 Teams sind auf vier Töpfe aufgeteilt. Dieser Übersicht können Sie die Verteilung entnehmen:

Pot 1:

Paris

Real Madrid

Man City

Bayern München

Liverpool

Inter

Chelsea

Borussia Dortmund

Barcelona

Pot 2:

Arsenal

Leverkusen

Atlético Madrid

Benefica

Atalanta

Villarreal

Juventus

Frankfurt

Brugge

Pot 3:

Tottenham

PSV Eindhoven

Ajax

Napoli

Sporting CP

Olympiacos

Slavia Praha

Bodø/Glimt

Marseille

Pot 4:

Coppenhagen

Monaco

Galatasaray

Union SG

Qarabağ

Athletic Club

Newcastle

Pafos

Kairat Almaty

Champions League Auslosung für die Ligaphase: Die Teams der Saison 25/26

Die insgesamt 36 Teilnehmer der Champions-League-Saison 25/26 fest. Alle Mannschaften nach Ländern sortiert im Überblick:

England (6 Teams)

FC Liverpool

FC Arsenal

Manchester City

FC Chelsea

Newcastle United

Tottenham Hotspur

Spanien (5 Teams)

FC Barcelona

Real Madrid

Atlético Madrid

Athletic Club (Bilbao)

FC Villarreal

Deutschland (4 Teams)

FC Bayern München

Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund

Italien (4 Teams)

SSC Neapel

Inter Mailand

Atalanta Bergamo

Juventus Turin

Frankreich (3 Teams)

Paris Saint-Germain

Olympique Marseille

AS Monaco

Niederlande (2 Teams)

PSV Eindhoven

Ajax Amsterdam

Portugal (1 Team)

Sporting Lissabon

Benfica Lissabon

Belgien (1 Team)

Union Saint-Gilloise

FC Brugge

Türkei (1 Team)

Galatasaray Istanbul

Tschechien (1 Team)

Slavia Prag

Griechenland (1 Team)

Olympiakos Piräus

Norwegen (1 Team)

FK Bodø/Glimt

Dänemark (1 Team)

FC Kopenhagen

Kasachstan (1 Team)

FK Kairat Almaty

Zypern (1 Team)

Pafos FC

Aserbaidschan (1 Team)

Qarabağ Ağdam