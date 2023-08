Champions-League: Auf wen könnte der FC Bayern in der Gruppenphase treffen?

Am Donnerstagabend wird die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Der FC Bayern befindet sich in Topf 1, was aber keine Garantie für eine leichte Gruppe ist.

Am Donnerstagabend um 18 Uhr findet die Auslosung der Gruppenphase der Champions League statt. Und der Ort der feierlichen Zeremonie könnte ein gutes Omen für den FC Bayern sein. Denn vor vier Jahren, im August 2019, fand die Auslosung letztmals in Monaco statt – und der Champions-League-Sieger hieß am Ende der Saison FC Bayern München.

Champions-League-Auslosung: FC Bayern in Topf 1

Als deutscher Meister sind die Münchner in Topf 1 der besten acht Teams gesetzt. Insgesamt gibt es vier Töpfe, auf die die 32 Mannschaften verteilt wurden. In Topf 1 befinden sich der Titelverteidiger, der Sieger der UEFA Europa League und sechs nationale Meister. Die Verteilung der Töpfe 2 bis 4 richtet sich nach der Klubkoeffizienten-Rangliste. Damit ist bereits jetzt klar, auf welche Clubs der FC Bayern in der Gruppenphase nicht treffen wird. Denn diese Vereine sind auch in Lostopf 1:

Machester City

FC Barcelona

FC Sevilla

SSC Neapel

Paris St. Germain

Benfica Lissabon

Feyenoord Rotterdam

Auch deutsche Duelle sind in der Gruppenphase ausgeschlossen. Demnach wird der FC Bayern auch nicht auf Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin treffen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

FC Bayern könnte schwierige Gruppe bei Champions League erwarten

Die Top-Einordnung des FC Bayern ist keine Garantie für eine leichte Gruppe. Denn auch in den anderen Lostöpfen befinden sich mögliche namhafte Gegner. In Topf 2 ist neben Real und Atletico Madrid auch Manchester United, der FC Arsenal und Inter Mailand. Und auch im dritten Topf befinden sich nicht nur leichte Gegner. Demnach könnte der FC Bayern auf RB Salzburg, AC Mailand und Lazio Rom treffen.

Borussia Dortmund und RB Leipzig wurden im weiten Topf eingruppiert. Union Berlin ist als Neuling in Europas Königsklasse in Topf 4 der vermeintlich schwächsten Teams und könnte somit eine extrem schwere Gruppe erwischen.

Champions-League-Auslosung: Töpfe im Überblick

Das sind die Lostöpfe 2 bis 4 der Champions League in diesem Jahr:

Lesen Sie dazu auch

Topf 2

Real Madrid

Manchester United

Inter Mailand

Borussia Dortmund

Atletico Madrid

RB Leipzig

FC Porto

Arsenal London

Topf 3

Schachtar Donezk

RB Salzburg

AC Mailand

Roter Stern Belgrad

Lazio Rom

SC Braga

FC Kopenhagen

PSV Eindhoven

Topf 4

Union Berlin

RC Lens

Newcastle United

Real Sociedad

Celtic Glasgow

Young Boys Bern

Galatasaray Istanbul

Royal Antwerpen

Champions-League-Gruppenphase beginnt am 19. September

Die Gruppenphase der Champions League beginnt in diesem Jahr am 19. September. Der letzte Spieltag ist für den 12./13. Dezember terminiert. Das sind alle Spieltage der Gruppenphase im Überblick: