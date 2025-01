Champions-League-Auslosung der Play-offs 24/25: Termin, Übertragung und die Teams

Die UEFA Champions-League feiert in der aktuellen Saison 2024/25 nicht nur ihr 70. Jubiläum, sondern geht auch mit einem besonderen Turniermodus an den Start. Ausgespielt wird das wichtigste europäische Klub-Turnier in diesem Jahr nämlich von 36 Mannschaften, mit dem Ziel, beim Finale in München den ikonischen Henkelpott in die Höhe zu halten. Das bedeutet mehr Spiele und eine Abkehr vom bisherigen Modus der Champions League, wo bisher auf die Gruppenphase stets die K.o.-Runden folgten. Nachdem nun alle Spiele der Ligaphase ausgetragen wurden, geht es für zahlreiche Teams in die Play-offs.

Bezüglich der Auslosung der Play-offs haben wir hier alle wichtigen Informationen für Sie. Dies beinhaltet neben dem Termin auch die Übertragung im TV und Stream, die Teams sowie den Ablauf der Auslosung.

UEFA Champions-League 2024/25 Play-offs: Termin der Auslosung?

Gemäß dem Spielplan der UEFA Champions-League 2024/25 sind nun alle acht Spieltage der Ligaphase ausgetragen. Es steht also fest, wer bereits das Achtelfinal-Ticket gezogen hat und welche Teams in die Play-offs müssen. Die Auslosung wurde recht zeitnah terminiert und findet am folgenden Termin statt:

Termin: Freitag, den 31. Januar

Uhrzeit: 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit

Ort: House of European Football, Nyon (Schweiz)

Auslosung der Play-offs der Champions-League 2024/25: Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung der Spiele der Champions-League 2024/25 findet generell im Pay-TV statt. Doch wie verhält es sich mit der Auslosung der Spiele im Rahmen der Play-offs?

Um die Auslosung am Freitag, dem 31. Januar um 12 Uhr verfolgen zu können, brauchen Sie kein kostenpflichtiges Abonnement. Das Geschehen in Nyon können Sie mittels Livestream der UEFA kostenlos anschauen. Des Weiteren bietet auch Sky eine Live-Übertragung an. Diese wird auf Sky Sport News HD im analogen TV gesendet.

Play-offs in der UEFA Champions-League 2024/25: Welche Teams sind dabei?

Nach den acht Spieltagen der Ligaphase der Champions-League konnten sich die ersten acht Teams direkt für das Achtelfinale qualifizieren. Für die Plätze 9–24 gilt es nun, sich im Hin- und Rückspiel der Play-offs ein Ticket für das Achtelfinale zu sichern. Zur besseren Übersicht listen wir für Sie die Platzierungen der jeweiligen Teams nach Abschluss der Ligaphase auf:

FC Liverpool FC Barcelona FC Arsenal Inter Mailand Atletico Madrid Bayer Leverkusen OSC Lille Aston Villa Atalanta Bergamo Borussia Dortmund Real Madrid Bayern München AC Mailand PSV Eindhoven Paris Saint Germain Benfica Lissabon AS Monaco Stade Brest Feyernoord Rotterdam Juventus Turin Celtic Glasgow Manchester City Sporting Lissabon Club Brügge Dinamo Zagreb VFB Stuttgart Shakhtar Donezk FC Bologna Roter Stern Belgrad SK Sturm Graz Sparta Prag RB Leipzig FC Girona FC Salzburg Slovan Bratislava Young Boys Bern

UEFA Champions-League 2024/25: Ablauf der Auslosung für die Play-offs

Am Freitag, den 31. Januar erfahren die Teams auf den Plätzen 9-24, auf welchen Gegner sie in den Play-offs der UEFA Champions-League treffen. Die Auslosung setzt sich aus der Unterteilung zwischen gesetzten und ungesetzten Teams zusammen. Die Teams auf den Plätzen 9–16 gelten als gesetzte Teams, während die Teams auf den Plätzen 17-24 als ungesetzt gelten.

Während die Auslosung mit den ungesetzten Teams beginnt, hat jede dieser Mannschaften in Form eines Paares bereits eine festgelegte Position im Turnierbaum. Nun wird aus jeder der acht Schalen mit jeweils zwei Teams nach und nach eine Kugel gezogen. Das erste gezogene Team kommt dabei auf die silberne Seite des Turnierbaums, während das zweitgezogene Team auf die blaue Seite kommt. Dies wird von den 23/24 bis zu den Plätzen 9/10 durchgeführt. Eine Besonderheit besteht darin, dass die gesetzten Teams, also die Mannschaften der Plätze 9-16 beim Rückspiel Heimrecht haben. Für genauere Informationen zum Prinzip der Auslosung der Play-offs der UEFA Champions-League bietet die UEFA auf ihrer Internetseite eine Erläuterung mitsamt Video an.

Zur besseren Einordnung fassen wir die wichtigsten Merkmale der Auslosung der Play-offs der UEFA Champions-League noch einmal zusammen:

Gesetzte Teams: Plätze 9-16

Ungesetzte Teams: Plätze 17-24

Erstgezogenes Team nimmt Platz auf der silbernen Seite des Turnierbaums ein

Zweitgezogenes Team nimmt Platz auf der blauen Seite des Turnierbaums ein

Ziehung beginnt mit der schlechtesten Platzierung (24)

Ziehung endet mit der besten Platzierung (9)

Gesetzte Teams haben im Rückspiel Heimrecht

Jubiläums-Saison der UEFA Champions-League 2024/25: So läuft der Turniermodus ab

Zur 70. UEFA-Champions-League-Saison wurde ein neuer Turniermodus eingeführt. Anstatt 32 treten in dieser Saison 36 Mannschaften an. Ebenfalls neu ist die sogenannte Ligaphase, welche die sonst übliche Gruppenphase ersetzt. Nach acht Spieltagen ziehen hierbei die ersten acht Mannschaften der Tabelle direkt ins Achtelfinale ein. Die Mannschaften der Plätze 9-24 ziehen in die Play-offs ein. Im K.-o.-System wird in den Play-offs ein Hin- und ein Rückspiel ausgetragen, das darüber entscheidet, welche Mannschaften es außerdem ins Achtelfinale schaffen. Das Finale findet dann am 31. Mai 2025 in der Allianz-Arena in München statt.