Champions League Auslosung Playoffs 24/25: Termin und Übertragung im Stream

Die Champions League startet in der Saison 2024/25 mit einem neuen Spielmodus. Bisher wurden die Mannschaften zu Beginn der Saison in acht Vierergruppen aufgeteilt. Die klassische Gruppenphase wird in der kommenden Saison von einer Ligaphase abgelöst. Jedes Team absolviert acht Spiele gegen acht unterschiedliche Teams, jeweils vier Heimspiele und vier Auswärtsspiele. Der Tabellenstand entscheidet dann, wer in die K.-o.- Phase kommt. Zuerst müssen sich die Mannschaften jedoch für die Königsklasse qualifizieren . In den Playoffs haben 14 Teams die Möglichkeit dazu. Wann findet die Auslosung für die Playoffs statt? Welche Teams sind dabei und wo wird die Auslosung übertragen? Alle wichtigen Infos finden Sie hier.

Champions League Auslosung Playoffs 24/25: Termin

Direkt Anfang August ist es so weit. Die Champions League Qualifikation geht in die nächste Runde. Los geht es am Montag, dem 5. August 2024, mit der Auslosung für die Playoffs 24/25. Die Auslosung findet im Haus des Europäischen Fußballs in Nyon in der Schweiz statt. Hier finden Sie den Überblick über die Termine der Champions League Qualifikation:

5. August 2024: Auslosung Playoffs

6./.7. August 2024: 3. Qualifikationsrunde Hinspiele

13. August 2024: 3. Qualifikationsrunde Rückspiele

20./21. August 2024: Playoffs Hinspiele

27./28. August 2024: Playoffs Rückspiele

29. August 2024: Auslosung Ligaphase

Laut offiziellem Spielplan der Champions League 2024/25 startet die Saison am 17. September 2024. Die Übertragung der Champions League übernehmen DAZN und Amazon Prime.

Champions League Auslosung Playoffs 24/25: Die Teams

Welche Teams in den Playoffs der Champions League spielen werden, ist noch nicht sicher. Ab dem 5. August 2024 um 8.30 Uhr werden die Setzlisten, mögliche Paarungen und der genaue Ablauf der Auslosung auf der Webseite der UEFA veröffentlicht. Bis dahin stehen nur vier Teams fest, die in den Playoffs spielen werden. Hier finden Sie die Übersicht:

Crvena zvezda (Serbien)

Dinamo Zagreb (Kroatien)

Galatasaray (Türkei)

Young Boys (Schweiz)

6 Gewinner der 3. Qualifikationsrunde (Meisterweg)

6 Gewinner der 3. Qualifikationsrunde (Platzierungsweg)

Übertragung im Stream: Champions League Auslosung Playoffs 24/25

Die Auslosung der Champions League Playoffs 2024/25 wird nicht im Free-TV übertragen. Die Auslosung wird jedoch im Stream der UEFA live gezeigt. Am 5. August beginnt der Stream zur Auslosung um 12 Uhr. Erst kurz davor um 8.30 Uhr am selben Tag werden die Details zum genauen Prozedere veröffentlicht.

Ablauf der Champions League Playoffs 24/25

Die Playoffs sind die vierte und letzte Qualifikationsrunde der Champions League. 29 Mannschaften sind zu diesem Zeitpunkt bereits sicher in der Königsklasse gesetzt, sieben haben noch die Möglichkeit sich zu qualifizieren. Auch hier wird zwischen dem Meisterweg und dem Platzierungsweg unterschieden. Insgesamt nehmen 14 Mannschaften an den Playoffs 2024/25 teil. Die Sieger dieser sieben Duelle qualifizieren sich dann für die Ligaphase.

Nicht nur der Spielmodus für die Champions League ist in der Saison 2024/25 anders, auch die Auslosung wird etwas abgewandelt stattfinden. Normalerweise werden Kugeln ganz klassisch in eine Lostrommel geworfen. Dieses Jahr übernimmt die Auslosung ein Computer, zumindest bei der großen Auslosung am 29. August 2024. Da künftig 36 Vereine an der Königsklasse teilnehmen werden, würde das alte Format laut UEFA zu lange dauern. Die Gegner-Zuteilung bestimmt künftig also eine Software. (lob)